Netanjahu sdělil Spojeným státům, že nepřípustí vytvoření palestinského státu

19. 1. 2024

čas čtení 4 minuty



Izraelský premiér odmítl strategii Bílého domu. Vyjádřil se, že celé území na západ od řeky Jordán bude pod izraelskou bezpečnostní kontrolou





Izraelský premiér sdělil Bidenovu Bílému domu, že odmítá jakékoli kroky směřující k vytvoření palestinského státu, až Izrael ukončí ofenzívu proti Gaze, a že celé území západně od řeky Jordán bude pod izraelskou bezpečnostní kontrolou.



Benjamin Netanjahu se po celou dobu své politické kariéry snaží bránit vzniku palestinského státu.



Jeho čtvrteční veřejné prohlášení však představuje jeho nejostřejší výtku vůči zahraniční politice USA v době, kdy Bidenova administrativa vynaložila obrovský domácí politický kapitál na vojenskou podporu Izraele a na mezinárodních fórech.



Bílý dům reagoval prohlášením, že USA budou nadále usilovat o dvoustátní řešení a že po skončení války nesmí dojít k izraelské reokupaci Gazy.



V dalším vývoji krátce po Netanjahuově projevu Mexiko a Chile oznámily, že předaly izraelské akce na okupovaných palestinských územích prokurátorovi mezinárodního trestního soudu k vyšetření možných "válečných zločinů".



V dalším vývoji krátce po Netanjahuově projevu Mexiko a Chile oznámily, že předaly izraelské akce na okupovaných palestinských územích prokurátorovi mezinárodního trestního soudu k vyšetření možných "válečných zločinů".



Mexické ministerstvo zahraničí uvedlo, že k tomuto kroku přistoupilo kvůli rostoucím obavám z poslední eskalace násilí a civilních obětí.



Na celostátně vysílané tiskové konferenci Netanjahu konstatoval, že bude pokračovat v ofenzivě, dokud Izrael nezrealizuje své "rozhodující vítězství nad Hamásem". Řekl, že Spojeným státům tlumočil svůj odmítavý postoj k palestinskému státu.



"V jakémkoli budoucím uspořádání ... musí Izrael bezpečnostně kontrolovat celé území západně od Jordánu," řekl Netanjahu na celostátně vysílané tiskové konferenci. "To koliduje s myšlenkou suverenity. Co se dá dělat."



Zdá se, že Netanjahu, jehož politická podpora se zhroutila po překvapivém útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října, při němž zahynulo přibližně 1 200 Izraelců a dalších státních příslušníků, výslovně spojil své vlastní politické přežití s přežitím Izraele.



"Každé území, ze kterého se stáhneme, nám přinese teror, strašný teror proti nám. Stalo se to v jižním Libanonu, stalo se to v pásmu Gazy a stalo se to i na [Západním břehu] Jordánu, když jsme to částečně udělali," řekl Netanjahu.



Dodal: "Premiér musí být schopen říci našim přátelům ne."



Spojené státy naléhají na Izrael, aby svou ofenzívu v Gaze omezil, a prosazují ukončení fáze velkých bojů. Očekávají, že zřízení palestinského státu by mělo být součástí "dne poté".



Mezi vysokými Bidenovými představitelije stále patrnější frustrace z izraelského premiéra.



Netanjahuova intervence přichází také uprostřed rostoucího napětí v jeho vlastní vládní koalici, v neposlední řadě kvůli jeho odmítání diskutovat o konkrétních návrzích pro "den poté" v Gaze.



Netanjahuovo výslovné odmítnutí palestinského státu také pravděpodobně zkomplikuje podporu Izraele mezi ostatními zeměmi, v neposlední řadě v Evropě, které dlouhodobě podporují dvoustátní řešení předpokládané v dohodách z Osla.



Rovněž to podkope izraelské pokusy o normalizaci vztahů se zeměmi Blízkého východu, které rovněž dlouho podporují palestinskou státnost.



Více než 100 dní poté, co Hamás svým útokem vyvolal izraelskou vojenskou odplatu, pokračuje Izrael v jedné z nejsmrtonosnějších a nejničivějších vojenských kampaní v nedávné historii s cílem zlikvidovat tuto militantní skupinu, která v Gaze vládne od roku 2007, osvobodit desítky rukojmích. Válka vyvolala napětí v celém regionu a hrozí, že zažehne další konflikty.



Více než 24 600 Palestinců bylo zabito, 85 % z 2,3 milionu obyvatel tohoto úzkého pobřežního území bylo nuceno opustit své domovy a podle OSN čtvrtina obyvatelstva hladoví.





Statisíce lidí uposlechly izraelských příkazů k evakuaci a nahrnuly se do jižní části Gazy, kde jsou přeplněné přístřešky provozované OSN a vyrostly obrovské stanové tábory. Izrael pokračuje v úderech, které označuje za cíle militantů ve všech částech Gazy, přičemž často zabíjí ženy a děti.







Podrobnosti v angličtině ZDE

