Více než 90 % snímků sexuálního zneužívání dětí vytvářejí samy děti

17. 1. 2024

Objem materiálu, k jehož vytváření jsou děti nuceny nebo naváděny, je důvodem k obnovení kritiky šifrování materiálu na webu



Podle charitativní organizace odpovědné za vyhledávání a odstraňování takového materiálu je v současnosti více než 90 % snímků sexuálního zneužívání dětí na internetu vytvořeno jimi samotnými..



Nadace Internet Watch Foundation uvedla, že v loňském roce objevila na více než 100 000 webových stránkách materiály sexuálního zneužívání dětí, které si děti mladší 10 let vytvořily samy. Toto číslo představuje 66% nárůst oproti předchozímu roku.

Celkově bylo potvrzeno rekordních 275 655 webových stránek, které obsahovaly záběry sexuálního zneužívání dětí, což představuje nárůst o 8 %. Nové údaje podnítily vládu Spojeného království k obnovenému zásahu proti šifrování internetu, který IWF podpořila.



Podle výkonné ředitelky charitativní organizace Susie Hargreavesové nemusí být nárůst objevených a odstraněných snímků nutně problematický, protože část nárůstu lze vysvětlit lepší detekcí.



"Znamená to, že odhalujeme více, ale nemyslím si, že je to vždycky dobře, když se najde mnohem více případů sexuálního zneužívání dětí," dodala Hargreavesová. "Je zřejmé, že IWF by byl nejúspěšnější, kdybychom nenašli žádné snímky sexuálního zneužívání dětí. Naším posláním je eliminace sexuálního zneužívání dětí - nejde jen o to, abychom jich našli co nejvíce a odstranili je."



Podle IWF některé z vlastnoručně vytvořených snímků vytvořily děti ve věku pouhých tří let a pětina z nich byla vyhodnocena jako obsahující sexuální zneužívání "kategorie A", tedy nejzávažnější typy sexuálního zneužívání.



"Před deseti lety jsme se s vlastnoručně vytvořeným obsahem vůbec nesetkali a o deset let později zjišťujeme, že na 92 % webových stránek, které odstraňujeme, se nachází vlastnoručně vytvořený materiál," řekl Hargreaves. "To jsou děti ve svých ložnicích a v domácím prostředí, kde byly podvedeny, donuceny nebo povzbuzeny k sexuálním aktivitám, které jsou následně zaznamenány a sdíleny na webových stránkách věnovaných sexuálnímu zneužívání dětí."





Charitativní organizace uvedla, že nová čísla, první údaje, které dala dohromady od roku 2023, podtrhují její nesouhlas s plány společnosti Meta na zapnutí kompletního šifrování pro Messenger. IWF se obává, že téměř všechna hlášení o existenci materiálů sexuálního zneužívání dětí by byla ztracena. Hargreavesová rovněž kritizovala společnost Apple za to, že upustila od plánů na zjišťování přítomnosti materiálu sexuálního zneužívání dětí v telefonech iPhone.





"Vzhledem k tomu, že se tolik organizací snaží ve světle nových předpisů ve Spojeném království postupovat správně, je nepochopitelné, že se Meta rozhodla dívat jinam a nabídnout zločincům volnou cestu k dalšímu soukromému a nepozorovanému sdílení a šíření snímků zneužívání dětí," uvedla."Rozhodnutí, jako je toto, stejně jako rozhodnutí společnosti Apple upustit od plánů na skenování na straně klienta za účelem odhalení sdílení těchto materiálů, jsou vzhledem ke kontextu šíření těchto snímků na širším webu nepochopitelná."Tom Tugendhat, britský ministr bezpečnosti, řekl: "Tato alarmující zpráva jasně ukazuje, že sexuální zneužívání dětí na internetu je na vzestupu a oběti jsou stále mladší. A přesto, navzdory varování ze strany vlády, charitativních organizací, orgánů činných v trestním řízení a našich mezinárodních partnerů, přijala Meta mimořádné rozhodnutí obrátit se k těmto obětem zády a poskytnout 'bezpečný prostor' ohavným predátorům."Rozhodnutí zavést end-to-end šifrování v aplikaci Facebook Messenger bez nezbytných bezpečnostních prvků bude mít katastrofální dopad na schopnost orgánů činných v trestním řízení postavit pachatele před soud.