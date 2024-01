Íránští velitelé a velitelé Hizballáhu pomáhají řídit útoky Húsiů v Jemenu

22. 1. 2024

Velitelé íránských Islámských revolučních gard (IRGC) a libanonského Hizballáhu jsou v Jemenu a pomáhají řídit a dohlížet na útoky Húsiů na lodní dopravu v Rudém moři, sdělily agentuře Reuters čtyři regionální a dva íránské zdroje. Velitelé íránských Islámských revolučních gard (IRGC) a libanonského Hizballáhu jsou v Jemenu a pomáhají řídit a dohlížet na útoky Húsiů na lodní dopravu v Rudém moři, sdělily agentuře Reuters čtyři regionální a dva íránské zdroje.

Írán – který vyzbrojil, vycvičil a financoval Húsie – zvýšil své dodávky zbraní milicím v důsledku války v Gaze, která vypukla poté, co Íránem podporovaní militanti Hamásu zaútočili na Izrael 7. října, uvedly čtyři regionální zdroje.

Teherán Húsiům, kteří začali útočit na obchodní plavidla v listopadu v solidaritě s Palestinci v Gaze, poskytl pokročilé bezpilotní letouny, protilodní střely s plochou dráhou letu, balistické rakety s přesným navedením a rakety středního doletu, píšou Samia Nakhoul a Parisa Hafezi.

Velitelé a poradci Islámských revolučních gard také poskytují know-how, data a zpravodajskou podporu, aby určili, která z desítek plavidel, která každý den proplouvají Rudým mořem, jsou určena pro Izrael a představuje cíle Húsiů, uvedly všechny zdroje.

Washington minulý měsíc uvedl, že Írán je hluboce zapojen do plánování operací proti lodní dopravě v Rudém moři a že jeho zpravodajské informace jsou rozhodující pro to, aby Húsiové mohli útočit na lodě.

V reakci na žádost o komentář k tomuto příběhu Bílý dům poukázal na své předchozí veřejné komentáře o tom, jak Írán podporuje Húsie.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Nasser Kanaani na svých týdenních tiskových konferencích opakovaně popřel, že by byl Teherán zapojen do útoků Húsiů v Rudém moři. Kancelář pro styk s veřejností Islámských revolučních gard na žádost o komentář nereagovala.

Mluvčí Húsíů Mohammad Abdalsalam popřel, že by se Írán nebo Hizballáh podílely na řízení útoků v Rudém moři. Mluvčí Hizballáhu na žádost o komentář nereagoval.

Húsiové, kteří se objevili v 80. letech jako ozbrojená skupina v opozici vůči sunnitskému náboženskému vlivu Saúdské Arábie v Jemenu, tvrdí, že podporují Hamás tím, že útočí na obchodní lodě, o nichž tvrdí, že jsou buď napojeny na Izrael, nebo míří do izraelských přístavů.

Jejich útoky ovlivnily globální lodní dopravu mezi Asií a Evropou přes úžinu Báb al-Mandab u Jemenu. To vyvolalo americké a britské nálety na cíle Húsiů v zemi, čímž se otevřelo nové bojiště konfliktu spojené s válkou v Gaze.

Konflikt v Gaze také vyvolal střety mezi Izraelem a militanty Hizballáhu podél libanonské hranice, stejně jako útoky skupin napojených na Írán na americké cíle v Iráku a Sýrii.

"Revoluční gardy pomáhají Húsiům s vojenským výcvikem (na pokročilé zbraně)," řekl agentuře Reuters íránský insider. "Skupina bojovníků Húsiů byla minulý měsíc v Íránu a byla vycvičena na základně IRGC ve středním Íránu, aby se seznámila s novou technologií a používáním raket."

Tato osoba uvedla, že íránští velitelé také cestovali do Jemenu a zřídili v hlavním městě Sanáa velitelské středisko pro útoky v Rudém moři, které řídí vysoký velitel Islámských revolučních gard odpovědný za Jemen.

Regionální strategie

Útoky v Rudém moři zapadají do íránské strategie rozšiřování a mobilizace regionální šíitské sítě ozbrojených milicí, aby režim rozšířil svůj vliv a ukázal schopnost ohrozit námořní bezpečnost v regionu i mimo něj, uvedli dva analytici.

Řekli, že Teherán chce ukázat, že válka v Gaze by mohla být pro Západ příliš nákladná, pokud by se protahovala - a mohla by mít katastrofální následky v regionu, protože věci eskalují.

"Húsiové nejednají nezávisle," řekl Abdulaziz al-Sager, ředitel think-tanku Gulf Research Center, který svůj závěr založil na podrobné analýze schopností skupiny, která má odhadem 20 000 bojovníků.

"Húsiové se svým personálem, odbornými znalostmi a schopnostmi nejsou tak pokročilí. Desítky plavidel denně proplují Báb al-Mandab, Húsiové nemají prostředky, zdroje, znalosti ani satelitní informace, aby našli konkrétní cíl a zaútočili," řekl.

Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost Adrienne Watsonová minulý měsíc také uvedla, že Íránem poskytnuté taktické zpravodajské informace byly rozhodující pro to, aby Húsiové mohli útočit na lodě.

Podle dvou bývalých zdrojů jemenské armády jsou v Jemenu jasně přítomni členové Islámských revolučních gard a Hizballáhu. Jsou zodpovědní za dohled nad vojenskými operacemi, výcvik a opětovné sestavování raket propašovaných do Jemenu jako samostatné kusy, uvedli tito dva lidé.

Abdalgáni Al-Irjaní, vedoucí výzkumný pracovník nezávislého think-tanku Sana'a Center for Strategic Studies, řekl: "Je jasné, že Íránci pomáhají identifikovat a zaměřovat cíle. Místní Hútíové na to nemají kapacitu."

Jeden vysoce postavený regionální zdroj, který sleduje Írán a který hovořil pod podmínkou anonymity, řekl: "Politické rozhodnutí padá v Teheránu, velením má Hizballáh a místem provedení jsou Húsiové v Jemenu."

Zbraně a poradenství

Mluvčí Húsíů Abdalsalam řekl, že cílem skupiny bylo zaútočit na izraelské lodě směřující do Izraele, aniž by to způsobilo jakékoli lidské nebo významné materiální ztráty. Americké a britské údery na Jemen by je nedonutily ustoupit, řekl.

"Nepopíráme, že máme vztahy s Íránem a že jsme těžili z íránských zkušeností s výcvikem a vojenskou výrobou a schopnostmi, ale rozhodnutí přijaté Jemenem je nezávislé, nemá nic společného s žádnou jinou stranou," řekl.

Ale bezpečnostní činitel blízký Íránu řekl: "Húsiové mají drony, rakety a vše, co potřebují pro svůj boj proti Izraeli, ale potřebovali vedení a radu ohledně námořních tras a lodí, takže jim to bylo poskytnuto Íránem."

Když byl dotázán, jaký druh rady Teherán nabízí, řekl, že je to podobné poradní roli, kterou Írán plní v Sýrii, od výcviku až po dohled nad operacemi v případě potřeby.

"Skupina členů íránských gard je nyní v Sanáa, aby pomohla operacím," řekl bezpečnostní činitel.

Írán vyslal do Sýrie stovky příslušníků Revolučních gard spolu s tisíci bojovníky Hizballáhu, aby pomohli vycvičit a zorganizovat bojovníky šíitských milicí z Afghánistánu, Iráku a Pákistánu, aby zabránili pádu prezidenta Bašára Asada během sunnity vedeného povstání, které vypuklo v roce 2011.

Washington a arabské státy Perského zálivu opakovaně obvinily Írán z vyzbrojování, výcviku a financování Húsiů, kteří následují odnož šíitského islámu a jsou spojeni s Teheránem jako součást jeho protizápadní, protiizraelské "osy odporu" spolu s libanonským Hizballáhem a skupinami v Sýrii a Iráku.

Zatímco Írán popřel, že by měl jakoukoli přímou roli v útocích v Rudém moři, nejvyšší vůdce Alí Chameneí pochválil Húsie, jejichž sekta Zajdi je odnoží šíitismu, a řekl, že doufá, že jejich útoky potrvají "až do vítězství".

Cvičte a vybavujte

Vůdce koalice proíránských skupin popřel, že by v Jemenu byli v současné době na zemi nějací velitelé Islámských revolučních gard nebo Hizballáhu.

Řekl, že tým íránských vojenských expertů a Hizballáhu odjel do Jemenu na začátku občanské války, aby vycvičil, vybavil a vybudoval výrobní vojenské kapacity Húsiů.

"Přišli, pomohli Húsiům a odešli, stejně jako to udělali s Hizballáhem a Hamásem," řekl a dodal, že vojenské schopnosti Húsiů by neměly být podceňovány.

Tato osoba řekla, že Húsiové dobře znají terén a moře a již mají zavedené systémy pro útok na lodě, včetně vysoce přesného vybavení z Íránu.

Během chaotických let po povstání arabského jara v Jemenu v roce 2011 Húsiové upevnili své sevření severu země a v roce 2014 se zmocnili hlavního města Sanáa, čímž o několik měsíců později donutili koalici vedenou Saúdskou Arábií k vojenské intervenci.

Když Hamás zaútočil na Izrael, Írán neměl jinou možnost, než demonstrovat podporu palestinské skupině po letech protiizraelské rétoriky, ale obával se, že použití Hizballáhu by vyvolalo masivní izraelskou odvetu, uvedli analytici.

Irjani z Centra pro strategická studia v Sanáa řekl, že velká válka mezi Izraelem a Hizballáhem by byla pro Libanon katastrofální a ohrozila by budoucnost skupiny, která se stala nejdůležitější v íránské "ose odporu".

Naproti tomu Húsiové jsou v jedinečné strategické pozici, aby měli obrovský vliv tím, že naruší globální námořní aktivity s minimálním úsilím, řekl.

