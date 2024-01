Hodie tibi, cras mihi

„Zlého člověka se zbraní zastaví jenom dobrý člověk se zbraní.“ Těžko pochopit, jak může tak často napadat zřejmě dospělé osoby přesvědčovat druhé, že ony nebo někdo, na koho ony ukážou prstem, jsou právě těmi dobrými člověky, kterým patří potenciálně či reálně do rukou bouchačka – a ani se u toho nezačervenat. Postavit legislativní situaci i reálný běh světa na víře, zhola nezaručené, zhola neprůkazné, že nějací naši spolulidé jsou snad dobrými a zůstanou takovými, představuje nevídanou koncentraci naivity a poklesle náboženské umanutosti. Tím spíše, pokud někdo narcistně nabídne sebeporozumění, že právě on, popřípadě bůhvíkdo anonymní jím ukázaný druhý patří k nositelům dobra. Co je snazšího než říci o sobě, že jsem dobrý, že patřím k dobré části lidství? To dokáže každý syčák. Jak učí první lekce studia narcistické porouchanosti, právě nekomplikované přesvědčení o vlastní dobrotě definuje ty nejrozbitější exempláře společnosti stižené morálním Dunning-Krugerovým efektem. Stát by měl místo čechrání podobných trapných pověr o dobru v člověku spíše razantně zacílit na to, aby se pokud možno co nejméně zlých člověkům už na počátku legálně dostala do rukou zbraň.