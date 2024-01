Česká elita jsou nejbohatší muži

25. 1. 2024 / Matěj Metelec

čas čtení 3 minuty

„Angelino, líbí se ti některý?“ - „Ale který z nich je nejbohatší?“ ptá se sobecká princezna z pohádky S čerty nejsou žerty. Podobně se rozhodly zeptat Seznam Zprávy Byznys a ty nejbohatší, kteří se jim nejvíc líbí, za jejich bohatství ocenit. Žebříček nejhodnotnějších firem vyhlásili loni v listopadu, toto úterý pak proběhl v pražské Kunsthalle s vítězi první slavnostní večer. Na tom všem by nebylo nic příliš vzrušujícího, kdyby svůj žebříček trochu nešťastně nenazvali Česká elita.

Kdo k ní patří? Vzhledem ke zpoždění se vlastně oceňoval rok 2022 a umístění na prvních třech místech nejhodnotnějšího českého podniku není překvapivé: první skončil polostátní ČEZ, druhý Energetický a průmyslový holding Daniela Křetínského a Patrika Tkáče a třetí Agrofert Andreje Babiše. Všechny tři firmy měly v roce 2022 rekordní zisky, které z nich udělaly nejcennější firmy v České republice. Prvním dvěma k nim pomohla energetická krize, nejspíš všem pak nepovedená windfall tax. Po dvou letech, kdy některé domácnosti žily kvůli cenám energie a inflaci na hraně přežití a dalším polykala inflace nemalou část úspor, působí vyhlašovat za „elitu“ ty, kteří z jejich situace tak či onak těžili, poněkud cynicky.

Když necháme stranou pochybný morální profil (byznysu) některých vítězů a otázku, do jaké míry jsou oblasti jejich podnikání vzhledem k negativním externalitám, jež se k nim vážou, hodné potlesku, pochybná je sama představa o elitě, kterou před námi Seznam Zprávy předestřely. V něčem to připomíná nekritické nadšení nad výkony českých byznysmenů devadesátých let. Ale i devadesátky, které si coby transformační dekáda cenily moci peněz, měly přece jen v sobě velkou míru idealismu a tehdejší představu o elitě ztělesňoval dokumentární seriál GEN – galerie elity národa. V něm byli očima výrazných filmařů představování zejména umělci, vědci, filosofové či spisovatelé. Na rovině hodnot elita znamenala spíš něčím „být“ než co nejvíc „mít“. Podle logiky, s jakou k pojmu elita přistoupily Seznam Zprávy, by tehdy však nejspíš první osobností celého seriálu nebyl Pavel Tigrid, ale Viktor Kožený.

Odvozovat elitní status od velikosti konta působí jako snaha naplnit s až parodickou doslovností slova Marxova a Engelsova Manifestu komunistické strany, že panství buržoazie „neponechala mezi lidmi žádný jiný svazek než holé sobectví, než bezcitné ‚placení hotovými‘“. Naše společnost ale není sociologicky tak jednoduchá, aby bylo možné elitu či elity snadno vymezit. Teorie elit, která byla intenzivně promýšlena v meziválečném a poválečném období, ale dnes leží spíše na okraji zájmu. Možná i proto si dnes každý kriticky definuje takovou elitu, jaká se mu zrovna hodí – pro jednoho to mohou být miliardáři, kteří excesivně hromadí bohatství na úkor valné většiny obyvatel planety, pro jiného byrokraté v Bruselu či Washingtonu, kteří usilují svým zavilým progresivismem vymazat lidskou přirozenost a nastolit novou „totalitu“. V souvislosti s českou elitou určitě nelze říci, že by tento pojem byl použit podobně účelově, byl ale nepochybně použit bezmyšlenkovitě.

