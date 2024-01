Tisíce lidí jsou uvězněny v nemocnicích v Gaze, izraelské jednotky obklíčily město Chán Júnis

25. 1. 2024

čas čtení 7 minut



Izraelský útok na druhé největší město v Gaze pokračuje, zatímco delegace Hamásu cestuje do Egypta na jednání o příměří a propuštění rukojmích

Na videozáznamu zveřejněném zpravodajstvím britské komerční televize ITV News byl muž, s nímž reportér právě dělal rozhovor a který byl jedním z pětičlenné skupiny s bílou vlajkou, zastřelen izraelskými vojáky, přestože držel ruce nad hlavou

Podle ředitele agentury, který na sociálních sítích uvedl, že devět lidí bylo zabito a 75 zraněno, přičemž lékařské týmy se do budovy nemohly dostat, byla ve středu ostřelováním tanků zasažena budova výcvikového střediska ve městě, které provozuje agentura OSN pro palestinské uprchlíky a kde našlo útočiště asi 800 lidí.

Tisíce lidí, kteří se ukrývají v nemocnicích v Chán Júnisu, jsou nyní uvězněni v důsledku izraelského útoku na druhé největší město v pásmu Gazy, a to i přesto, že delegace Hamásu odcestovala do Egypta na poslední kolo rozhovorů zaměřených na další dohodu o příměří a propuštění rukojmích.



Izraelská armáda ve středu oznámila, že po dvou dnech těžkých bojů "obklíčila" jižní město Chán Júnis, což izraelští představitelé označili za poslední velký pozemní útok v tříměsíční válce před přechodem na operace "nižší intenzity" zaměřené na likvidaci palestinské militantní skupiny.



Podle humanitární agentury OSN Ocha dosáhly ve středu ráno prudké boje bran tří hlavních nemocnic v Chán Júnisu - al-Aksá, Násir a al-Amal - a ztížily útěk civilistů.

Incident vyvolal kritiku amerického ministerstva zahraničí. Mluvčí Vedant Patel uvedl: "Dnešní útok na výcvikové středisko OSN v Chán Júnisu odsuzujeme. Civilisté musí být chráněni a chráněný charakter zařízení OSN musí být respektován a humanitární pracovníci musí být chráněni, aby mohli civilistům i nadále poskytovat životně důležitou humanitární pomoc, kterou potřebují."



Po kritice ze strany USA Izrael popřel, že by jeho síly byly odpovědné, a naznačil, že střely mohl vypustit Hamás.



V Chán Júnisu žije přibližně 88 000 Palestinců, v němž se rovněž nachází přibližně 425 000 lidí vysídlených v důsledku bojů na jiných místech tohoto malého pobřežního území.



Předpokládá se, že jen v areálu Násirovy nemocnice se ukrývá asi 18 000 lidí a 850 pacientů, uvedl Ocha.



"Kvůli pokračujícímu bombardování nemůže nikdo vstoupit ani odejít [z Násira]," dodala agentura s odvoláním na zdravotníky, kteří rovněž informovali, že personál kope v areálu zařízení hroby "kvůli očekávanému velkému počtu mrtvých".



Nemocnice Násir je jednou ze dvou nemocnic v jižní polovině Gazy, které ještě mohou ošetřovat kriticky nemocné pacienty. Zprávy o obléhání potvrdili také Lékaři bez hranic a ministerstvo zdravotnictví území ovládaného Hamásem.



Izrael nařídil obyvatelům, aby opustili pásmo centrálního Chán Júnisu, které zahrnuje tři nemocnice, protože pokračuje v ofenzivě proti Hamásu, kterou vyvolal bezprecedentní útok této skupiny na Izrael, při němž bylo zabito 1 140 lidí a přibližně 240 jich bylo zajato jako rukojmí.



Podle středečních informací místních úřadů bylo v Gaze při leteckých a pozemních bojích zabito již více než 25 700 lidí.



Přibližně 85 % z 2,3 milionu obyvatel obléhaného pásma bylo vyhnáno ze svých domovů a nyní se potýká s chladem, hladem a nemocemi v nehygienických a chaotických provizorních vysídleneckých táborech.



Na videozáznamu zveřejněném zpravodajskou televizí ITV News byl muž, s nímž reportér právě dělal rozhovor a který byl jedním z pětičlenné skupiny s bílou vlajkou, zastřelen izraelskými vojáky, přestože držel ruce nad hlavou.



Izraelské obranné síly v komentáři uvedly, že "kategoricky popírají jakoukoli existenci 'polních poprav'", a tvrdí, že za ničivé počty mrtvých civilistů při operaci může Hamás, který využívá obyvatelstvo Gazy jako lidské štíty. Skupina toto obvinění popírá.



Během listopadového týdenního příměří bylo propuštěno 110 rukojmích výměnou za 240 palestinských žen a dětí držených v izraelských věznicích, ale několik kol jednání vedených USA, Egyptem a Katarem, zaměřených také na usnadnění přísunu pomoci do Gazy, od té doby ztroskotalo.





Podle egyptského bezpečnostního zdroje delegace Hamásu, která v úterý večer odcestovala do egyptského hlavního města, tam zůstala i ve středu, kdy jednání pokračovala, ale izraelské zdroje sdělily hebrejskému tisku, že strany jsou stále daleko od dohody o podmínkách.



Současná posuzovaná dohoda údajně zahrnuje třicetidenní přestávku v bojích, během níž mají být v několika splátkách propuštěni izraelští rukojmí, ale izraelský mluvčí Eylon Levy v úterý prohlásil, že země nepřistoupí na žádné podmínky, za nichž by Hamás zůstal v Gaze u moci.





Hamás "absolutně" odmítl izraelskou nabídku na ukončení války, pokud by šest vysokých představitelů v pásmu Gazy souhlasilo s odchodem do exilu, uvedla agentura Reuters, a zopakoval, že Izrael musí v rámci jakékoli dohody o rukojmích souhlasit s trvalým ukončením bojů.





V úterý Hizballáh uvedl, že v reakci na podle něj izraelské "atentáty" a útoky na civilisty podruhé v posledních týdnech zasáhl izraelskou leteckou kontrolní základnu na strategicky důležité hoře Meron.







Izraelský premiér Benjamin Netanjahu byl minulý týden kritizován za to, že znovu vyjádřil svůj nesouhlas s nezávislým palestinským státem, což je v rozporu s postojem USA, nejdůležitějšího spojence Izraele, které tvrdí, že jsou odhodlány obnovit mírové rozhovory zaměřené na dvoustátní řešení desetiletí trvajícího izraelsko-palestinského konfliktu.Joe Biden vynaložil obrovské množství mezinárodního i domácího politického kapitálu na obhajobu izraelského válečného úsilí, a to navzdory celosvětovému rozhořčení nad ničivými humanitárními ztrátami konfliktu.Podpora války zůstává mezi Izraelci vysoká, ale průzkumy veřejného mínění ukazují, že podpora Netanjahua a jeho krajně pravicové koalice zaostává. K týdenním shromážděním, která se konají v sobotu večer a požadují propuštění rukojmích, se v posledních týdnech přidaly rostoucí výzvy k volbám.Úterní zabití 21 izraelských vojáků, kteří podminovávali budovy určené k demolici a byli zasaženi granátem - nejsmrtelnější jednotlivý incident izraelských sil v dosavadním konfliktu - zvýšilo nesouhlas veřejnosti s válkou.Čím déle se násilí v Gaze protahuje, tím více roste riziko eskalace v regionu.Do bojů se již zapojily íránské zástupné skupiny v Jemenu, Sýrii a Iráku a vedly k odvetným leteckým útokům USA v celém regionu. Nový konflikt s libanonskou skupinou Hizballáh na severní hranici Izraele, kde střety, které začaly v říjnu, v posledních týdnech zesílily, je všeobecně považován za nejnebezpečnější ohnisko.