Počet úmrtí na rakovinu střev u osob mladších 50 let vzroste

29. 1. 2024

Podle odborníků jsou alarmující prognózy pro rok 2024 důsledkem nárůstu obezity, špatného stravování a nedostatku fyzické aktivity

S časným vznikem rakoviny tlustého střeva je spojena konzumace alkoholu



Podle prognóz, které jsou podle odborníků alarmující a vyplývají z nárůstu obezity, špatného stravování a nedostatku fyzické aktivity, se počet úmrtí na rakovinu střev ve Spojeném království ve věku do 50 let letos zvýší o třetinu. Alarmující nárůst úmrtí na rakovinu střev se očekává i v ostatních evropských zemích.



Předpokládá se, že v Británii v roce 2024 vzroste počet úmrtí mezi osobami ve věku 25 až 49 let o 39 % u žen a o 26 % u mužů ve srovnání s průměrem let 2015 až 2019, což je poslední pětileté období, za které byly údaje zkoumány. Zjištění byla zveřejněna v časopise Annals of Oncology.

Výzkum rovněž předpovídá, že počet úmrtí na rakovinu tlustého střeva bude ve Spojeném království stoupat u žen všech věkových kategorií, což je další znepokojivý trend, který podle všeho nesleduje klesající trend většiny ostatních nádorových onemocnění.



Odborníci uvedli, že tyto prognózy poukazují na naléhavou potřebu povzbudit dospělé k tomu, aby si v raném věku osvojili zdravější životní styl. Zjištění rovněž podnítila výzvy k tomu, aby lidé dříve podstupovali screening.



Podle britské organizace Cancer Research UK lze více než polovině případů rakoviny tlustého střeva (54 %) předcházet. Více než čtvrtina případů (28 %) je způsobena příliš malým množstvím vlákniny, 13 % je způsobeno konzumací zpracovaného masa, 11 % je způsobeno obezitou, 6 % je způsobeno pitím alkoholu a 5 % je způsobeno příliš malou fyzickou aktivitou.



V celosvětovém měřítku přitom roste znepokojení nad rostoucím počtem mladých dospělých, u nichž je diagnostikována rakovina. Počet osob mladších 50 let, u nichž je tato nemoc diagnostikována, se celosvětově za tři desetiletí zvýšil téměř o 80 %.



Nejnovější výzkum se zabýval pěti nejlidnatějšími zeměmi EU - Francií, Německem, Itálií, Polskem a Španělskem - a také Spojeným královstvím a předpověděl, jaká bude úmrtnost na rakovinu v roce 2024 ve srovnání s průměrnými údaji za období 2015-2019.



Celkově se předpokládá, že úmrtnost na všechny druhy rakoviny dohromady klesne. Studie však odhalila obavy týkající se mladších lidí a úmrtnosti na rakovinu střev. Kromě Francie se v ostatních zemích v roce 2024 předpokládá nárůst úmrtnosti na rakovinu tlustého střeva u osob ve věku 25 až 49 let.



V Itálii se předpokládá nárůst úmrtnosti o 2,6 % u žen a o 1,5 % u mužů. V Polsku a Španělsku se předpokládá nárůst o 5,9 % u mužů a 5,5 % u žen, zatímco v Německu se předpokládá nárůst o 7,2 % u žen. Ve Spojeném království však došlo k mnohem většímu skokovému nárůstu, a to o 39 % u žen a 26 % u mužů.



Spojené království je také jedinou zemí z této šestice, kde se podle prognózy zvýší počet úmrtí na rakovinu tlustého střeva u žen všech věkových kategorií, i když jen mírně (o 1,4 %).



Vedoucí studie, profesor Carlo La Vecchia, profesor lékařské statistiky a epidemiologie na univerzitě v Miláně, uvedl: "Mezi hlavní faktory, které přispívají k nárůstu výskytu rakoviny střev u mladých lidí, patří nadváha, obezita a související zdravotní potíže, jako je vysoká hladina cukru v krvi a cukrovka. Dalšími příčinami jsou nárůst konzumace většího množství alkoholu v průběhu času ve střední a severní Evropě a ve Spojeném království a snížení fyzické aktivity.



"Konzumace alkoholu je spojena s časným vznikem rakoviny tlustého střeva a v zemích, kde došlo ke snížení konzumace alkoholu, jako je Francie a Itálie, nedošlo k tak výraznému nárůstu úmrtnosti na tuto rakovinu.



"Rakovina střeva s časným nástupem bývá agresivnější a má nižší míru přežití ve srovnání s rakovinou střeva, která je diagnostikována u starších lidí."



La Vecchia dodal: "Vlády jednotlivých zemí by měly zvážit posílení politiky na podporu zvýšené fyzické aktivity, snížení počtu lidí s nadváhou nebo obezitou a snížení konzumace alkoholu.



"Pokud jde o prevenci, vlády by měly zvážit rozšíření screeningu rakoviny tlustého střeva na mladší věk, a to od 45 let.



"Screeningové programy se v Evropě liší, ale nárůst výskytu rakoviny tlustého střeva u mladých lidí v USA přiměl americkou pracovní skupinu pro preventivní služby, aby doporučila snížit věk, od kterého se screening zahajuje, na 45 let."



V Anglii jsou ke screeningu rakoviny tlustého střeva zváni lidé ve věku 60 až 74 let a program se rozšiřuje na všechny ve věku 50 až 59 let. Ve Skotsku a Walesu je screening nabízen od 50, resp. 55 let.



Dr. Panagiota Mitrouová, ředitelka pro výzkum, politiku a inovace ve Světovém fondu pro výzkum rakoviny (World Cancer Research Fund International), uvedla: "Je znepokojující, že se předpokládá vysoký nárůst úmrtnosti na rakovinu tlustého střeva, zejména u mladších lidí ve Spojeném království."



Dodala, že tato zjištění "nejsou zcela překvapivá", protože mladí lidé jsou již v raném věku vystaveni rizikovým faktorům, jako je například obezita. Mitrouová dodala, že zásadní význam má podpora zdravých návyků, jako je vyvážená strava, zdravá váha od raného věku a vyhýbání se alkoholu.



Sophia Lowesová z britské organizace Cancer Research UK uvedla: "Tato zjištění ukazují znepokojivý nárůst předpokládaných úmrtí na rakovinu střev u lidí ve věku 25 až 49 let. Je však důležité si uvědomit, že celkový počet lidí umírajících na toto onemocnění ve věku do 50 let je stále poměrně malý. Přibližně 5 % úmrtí na rakovinu střev ve Velké Británii připadá na osoby ve věku 25 až 49 let, přičemž většina lidí, kteří na toto onemocnění ve Velké Británii umírají, je starší."





Pokud si lidé všimnou jakýchkoli změn, které pro ně nebyly normální, bez ohledu na jejich věk, neměli by je ignorovat a měli by se obrátit na svého lékaře, řekl Lowes. "Ve většině případů se nebude jednat o rakovinu, ale pokud ano, včasné odhalení je velmi důležité."







