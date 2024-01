Je Gaza izraelskými Lidicemi? A jak chtějí být Češi izraelštější než Izraelci...

Ještě překvapivější pro mě bylo, když jsem se podíval na komentáře na sociálních sítích řady lidí z okruhu svých známých, kteří jsou považováni za typy "pražské kavárny" - absolventů FAMU, novinářů z České televize, umělců, spisovatelů, dokonce i levicových aktivistů. Ti všichni naprosto nevnímají neospravedlnitelné masové vraždění, které se děje v Gaze. Ti všichni projevují plnou podporu všemu, co se rozhodne udělat izraelská krajně pravicová vláda Benjamina Netanjahua.





Jinde ve světě (vzhledem ke své osobní historii sleduji pozorně zprávy z České republiky, Spojených států, Brazílie, Velké Británie, Slovinska a Nizozemska) je přístup zcela odlišný, lidé jsou více rozděleni a i ti, kteří podporují pomstu izraelských sil za strašlivé říjnové útoky Hamásu, nacházejí prostor pro kritiku zjevného nerespektování jakýchkoli pravidel války, jako například zásadu nestřílet do lidí s bílými vlajkami nebo zakazovat, aby se nouzová pomoc dostala k hladovějícím palestinským dětem.

Češi obecně a většinově jako by se rozhodli, že každý, kdo je v Gaze, je viníkem zprostředkovaně a zaslouží si následky. Představte si, že by se Srbsko rozhodlo bombardovat Prahu, protože Václav Havel a část české společnosti schvalovali a podporovali bombardování Bělehradu koncem devadesátých let... Nebo kdyby se Al-Káida rozhodla zabíjet české děti, protože její země je součástí NATO. Nebo kdyby se Kreml rozhodl potrestat celou zemi kvůli vládní podpoře Ukrajiny.





Mám mnoho izraelských přátel. Když jsem s nimi v poslední době mluvil, sestavil jsem si jejich názory a pocity na současný konflikt.





Většina z nich říká, že je skutečně nutné definitivně zatnout tipec existenci Hamásu. Ze sedmi lidí, které jsem oslovil, si pouze jeden myslí, že jeho vláda postupuje správně, že bombardování nemocnic je oprávněné, protože je teroristé využívají jako úkryty, a že zabité děti jsou jen vedlejší škody. Dokonce dodal, že z těchto dětí vyrostou také teroristé, i když připustil, že se tak nestane kvůli nějaké genetice, která je dána tím, že jsou Palestinci, ale proto, že vyrostou v atmosféře negativní propagandy proti Izraeli. Zeptal jsem se, zda tyto děti budou nenávidět Izrael jen proto, že je to tak naučili, nebo proto, že budou vyrůstat jako méněcennou bytostí bez práv, podobně jako Jihoafričané v době apartheidu. Můj kamarád pak nebyl mým přirovnáním nadšen a ukončil rozhovor slovy, že kdo není žid, nemůže to pochopit.





Zavěsil dřív, než jsem mu stačil sdělit, že jsem částečně žid, že původní podoba mého příjmení byla Golgota. Můj dědeček si ho změnil, když emigroval z Francie, protože Brazílie je příliš katolická a mít jméno, které se vztahuje k místu, kde byl ukřižován Ježíš, by mohlo vést k pravděpodobnému závěru, že se naši předkové ukřižování účastnili nebo možná jsme toto jméno dostali za to, že jsme byli těmi, kteří ukřižování prováděli...





Všichni ostatní se vyjádřili velmi kriticky ke způsobu vedení této války. Nechápou, proč by izraelská armáda nemohla místo kobercového bombardování Gazy více využívat zpravodajské informace a postupovat chirurgickým způsobem a věnovat čas nalezení každého operativce a vůdce Hamásu. "Ne že by Hamás byl někdy poražen, protože je to idea, ne jen skupina," řekl Lior, který je státním úředníkem ve vodárenské společnosti v Tel Avivu.

Maya, která je bankovní úřednicí, mi řekla, že jí je strašně líto zabíjení dětí a dalších nevinných lidí, a věří, že tato válka palestinský hněv neukončí, spíše naopak: "Vůdce Hamásu v jednom rozhovoru řekl, že každé zabité dítě znamená deset nových členů jeho organizace." Tvrdí, že Netanjahu tuto válku využívá jen k tomu, aby se udržel u moci. Že i když byly říjnové útoky strašlivé, dopad z nich měly záběry, které ukazovaly činy Hamásu, a to že byly všechny najednou, ale že nenabídly nic nového, pokud jde o nebezpečí, které Hamás pro Izraelce představuje.





Rohan a jeho žena Iris mi řekli, že Gazu by měla spravovat Organizace spojených národů, a ne Izrael nebo jiná teroristická skupina, jako je Hamás. Myslí si, že Palestinci jsou obětí všeobecného rasismu a mají důvod nemít rádi Izrael.

Eliana, brazilská židovka, která se do Izraele přestěhovala v 19 letech, nyní ve svých 53 letech říká, že uvažuje o odchodu ze země, protože je znechucena svými vrstevníky, kteří nevidí, jak rasističtí jsou vůči Palestincům, a srovnává situaci s tím, jak brazilské střední vrstvy pohlížejí na ty, kteří pocházejí z favel. Je to podobné tomu, jak brazilská policie vstupuje do favel a zabíjí každého, kdo jí zkříží cestu, včetně 19 dětí v loňském roce, a společnost tomu bez protestů přihlíží.

Levy mi řekl, že velká část izraelské společnosti kritizuje způsob, jakým je Gaza ničena, ale jen málo lidí má odvahu to říct nahlas, protože "Izrael se teď změnil v Sovětský svaz, kde jsou i slavní lidé zavíráni do vězení jen proto, že stoprocentně nesouhlasí s tím, jak se válka vede".





Stejně jako ne všichni Američané souhlasili s válkou Bílého domu proti Iráku a Afghánistánu, stejně jako tomu bylo o několik desetiletí dříve ve Vietnamu, ne všichni Izraelci souhlasí s rozhodnutími své vlády. Totéž by mělo platit i pro Palestince!

To, co se děje s Gazou, je totéž, co se stalo s Lidicemi. Nevinní lidé platí svými životy a zničením svých domovů kvůli útoku, který spáchali jiní.





A těm, kteří tvrdí, že všichni Palestinci podporují Hamás a jsou proti existenci Izraele, připomínám, že všichni Češi podporovali atentát na General der Polizei Reinharda Heydricha a jistě také zastávali názor, že Sudety nepatří Němcům. Takže i kdyby obyvatelé Lidic souhlasili s tím, co Němci ze svého pohledu považovali za teroristický útok, není to ospravedlnění ani pro nacisty, aby dělali to, co dělali.





A pro ty, kteří si myslí, že srovnávat nacistické síly s izraelskými není správné, bych měl připomenout, že pro Palestince představují Izraelci totéž, protože Palestinci jsou nuceni žít v ghettech, nemají svobodu pohybu, práce, dokonce i množství vody, které dostanou za den, je regulováno Izraelem stejně jako potraviny, které se dostanou na jejich území, a to nemluvím jen teď, za války, ale bylo tomu tak vždycky. Pro Palestince jsou Izraelci cizí silou, která vtrhla na jejich území a od té doby je nutí žít jako nižší kasta.





A připomeňme všem, že Palestinci nevyhnali židy ze své země, ti přišli o staletí později na místo, které už židům nepatřilo. Celá představa, že se židé po dvou tisících letech vrátí, aby získali zpět svou zemi, je stejná, jako kdyby se původní indiáni amerického kontinentu rozhodli nás všechny vyhnat a zabrat zemi, která jim před 500 lety patřila. Směšné. židé se rozhodli nejen "my jsme zpět", ale také "vy půjdete pryč". Jak spravedlivé to je?