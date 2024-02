Stovky mrtvých a zraněných v centrální části pásma Gazy, zatímco Palestinci se tísní v táborech a ve městě Rafáh

3. 2. 2024

čas čtení 6 minut



Nové údery na jihu Gazy v době, kdy pokračují jednání o dvouměsíční přestávce v bojích



Skupiny na ochranu práv odhadují, že v Rafáhu, městě, kde dříve žilo zhruba 250 000 lidí, se nyní tísní přibližně 1,9 milionu lidí. Izraelský ministr obrany Yoav Gallant počátkem tohoto týdne při návštěvě pozemních sil umístěných v Chán Júnisu prohlásil, že "dokončí misi" tam a poté se izraelští vojáci přesunou několik kilometrů jižněji do Rafáhu.















Gallant dodal, že vojenský tlak si vynutí návrat nejméně 136 rukojmích držených Hamásem a dalšími skupinami. "Budeme pokračovat až do konce - jiná cesta neexistuje," řekl.









Usáma Hamdán, člen politbyra Hamásu v Bejrútu, řekl v pátek večer libanonské televizi, že skupina rovněž usiluje o osvobození vysoce postavených palestinských vězňů, včetně Marwana Barghútího, vysoce postaveného vůdce polovojenské odnože politické strany Fatah, který je vězněn od roku 2002, a Ahmada Saadata z Lidové fronty pro osvobození Palestiny (PFLP).

"Slyšel jsem mluvit o všech možných dohodách. Chtěl bych jasně říci: tuto válku neukončíme, aniž bychom dosáhli všech jejích cílů. To znamená zlikvidovat Hamás, získat zpět všechna naše rukojmí a zajistit, aby Gaza již nikdy nepředstavovala hrozbu pro Izrael."







Agentura OSN pro palestinské uprchlíky odhaduje, že z Chán Júnisu uprchly v uplynulém týdnu desítky tisíc lidí, kteří se ve strachu z prohlubujícího se izraelského postupu nyní shlukují podél hraniční oblasti, která odděluje nejjižnější část Gazy od egyptského Sinajského poloostrova."Cítíme, že teď je nějak řada na nás: smrt se blíží," řekla Haneen Hararová, zaměstnankyně nizozemské humanitární organizace, která se svou rodinou uprchla do Rafáhu poté, co byla několikrát vysídlena.Lidé v Rafáhu se podle ní stále snaží sehnat základní věci, jako je čistá voda a konzervované potraviny, "nutí se jít dál, i když v sobě nosí strach".Hrozba zesíleného útoku na poslední útočiště většiny obyvatel Gazy zvýšila sázky probíhajících rozhovorů, jejichž cílem je dosáhnout alespoň dočasné dohody o příměří a také návratu izraelských rukojmích.Katarští představitelé, kteří rozhovory zprostředkovávají spolu s egyptským šéfem špionáže Abbásem Kamelem, vyjadřovali v průběhu tohoto týdne nový optimismus, že dohoda je na dohled. Stalo se tak po schůzce, která se uskutečnila minulý víkend v Paříži a na níž se jednalo o rámcové dohodě mezi Kamelem, ředitelem CIA Williamem Burnsem, šéfem izraelského Mossadu Davidem Barneou a katarským premiérem šejkem Mohammedem bin Abdulrahmanem bin Jassimem Al Thanim.Během pondělního projevu v Atlantické radě ve Washingtonu Al Thání řekl, že rozhovory "jsou na mnohem lepším místě, než kde jsme byli před několika týdny", a že rámcová dohoda byla předložena Hamásu k diskusi. Během svého pobytu ve Washingtonu se rovněž setkal s některými rodinami držených rukojmích.Gili Roman, jehož sestra byla zajata při útoku Hamásu na Izrael 7. října - a která byla osvobozena v listopadu - popsal "opatrný optimismus" katarského premiéra během setkání.Roman, jehož švagrová je stále držena jako rukojmí v Gaze, uvedl, že oceňuje smysl katarského premiéra pro dosažení dohody, ale že pro rodiny je potřeba rychlého řešení krize s rukojmímiNavrhovaná dohoda počítá s dvouměsíční přestávkou v bojích, která má připravit rozhovory o trvalém příměří, a také s postupným propuštěním 136 rukojmích držených Hamásem a dalšími skupinami v Gaze. Po 30denním období, kdy by byly propuštěny ženy, starší a nemocní lidé, by následovalo propuštění mužských rukojmích a těch, které Hamás považuje za aktivní vojenský personál.Zprávy od účastníků rozhovorů naznačují, že přetrvávají velké rozpory, ale návrh dohody má překonat hlavní překážku, kterou jsou námitky proti trvalému příměří.Zástupce Hamásu uvedl, že současný návrh stále studují, včetně návalu probíhajících schůzek, na nichž se o dohodě diskutuje. "Studuje se to a my odpovíme co nejdříve," uvedli.Zprávy o neshodách uvnitř Hamásu ohledně dohody ostře popřeli, a to navzdory dojmům o rozkolu mezi členy politického hnutí sídlícího v Dauhá a ohnivými osobnostmi včetně Jahjá Sinvara, který zůstává v podzemí v pásmu Gazy, spolu s vůdci vojenského křídla skupiny.Koncem minulého týdne měl do Káhiry přijet na jednání vůdce Hamásu Ismail Haníja, ale zástupce skupiny uvedl, že termín návštěvy ani delegace zatím nebyly stanoveny.Skupina doufá, že "všichni vězni budou propuštěni", řekl Hamdan v rozhovoru pro LBCI a dodal, že požadavky Hamásu jsou "ukončení blokády pásma Gazy, zavedení úplného příměří a závazky k obnově" Gazy.Izraelské bombardování zdecimovalo enklávu, kde zahynulo více než 27 000 lidí a odhadem 65 000 bylo zraněno."Nepřistoupíme na nic menšího než na úplné vítězství," prohlásil počátkem tohoto týdne izraelský premiér Benjamin Netanjahu a smetl ze stolu případné řeči o trvalém příměří.