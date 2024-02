Británie a USA znovu zaútočily na Hůsie, Izrael dál zabíjí děti v Gaze

5. 2. 2024

čas čtení 4 minuty



Moderátorka, Channel 4 News, neděle 4. února 2023: Válečná hra Húsiů pokračuje, přichází jejich odveta po posledním kole vojenských úderů Velké Británie a USA na Jemen, kde nadále rostou obavy o stabilitu Blízkého východu. Izraelské nálety zabily více než 100 lidí v Rafáhu, zatímco se tam ukrývá více než milion lidí.





Údery v noci na neděli jsou již třetím případem, kdy se britská letadla zapojila do vojenské akce proti Húsíům. Britská vláda trvá na tom, že se nejedná o eskalaci, a tvrdí, že tato Íránem podporovaná skupina byla opakovaně varována, aby přestala s útoky na obchodní lodní dopravu. Povstalce to však neodradilo a tvrdí, že jejich agrese bude pokračovat, dokud nebude v Gaze vyhlášeno příměří. V době, kdy americký ministr zahraničí Anthony Blinken přijíždí zpět do regionu, aby vyzval k prodloužení humanitární přestávky, jsou však Hamás a Izrael blíže k dohodě? Údery v noci na neděli jsou již třetím případem, kdy se britská letadla zapojila do vojenské akce proti Húsíům. Britská vláda trvá na tom, že se nejedná o eskalaci, a tvrdí, že tato Íránem podporovaná skupina byla opakovaně varována, aby přestala s útoky na obchodní lodní dopravu. Povstalce to však neodradilo a tvrdí, že jejich agrese bude pokračovat, dokud nebude v Gaze vyhlášeno příměří. V době, kdy americký ministr zahraničí Anthony Blinken přijíždí zpět do regionu, aby vyzval k prodloužení humanitární přestávky, jsou však Hamás a Izrael blíže k dohodě?





Podle jemenských Húsiů neovlivní poslední kolo leteckých úderů ze strany Velké Británie a USA jejich rozhodnutí vyjádřovat podporu Gaze. Íránem podporovaná skupina, která ovládá velkou část Jemenu, vyhrožuje, že v noci odpoví dalšími útoky na lodě v Rudém moři. Vlna úderů zasáhla 36 cílů na 13 místech v Jemenu, Přišly noc poté, co se USA zaměřily na Íránem podporované milice v Iráku a Sýrii. Írán obvinil Británii a Ameriku, že podporou Izraele podněcují nestabilitu v regionu.







Britská letadla startující z Kypru do Jemenu nejsou eskalací, uvedla britská vláda, ale vzkazem Húsíům, aby přestali útočit na lodě v Rudém moři. Spojené království a USA spojily své síly již potřetí a zasáhly tři desítky cílů, včetně podzemních skladů zbraní a protilodních raketových systémů. Britská vláda uvedla, že údery provedené v noci, aby se minimalizovalo riziko civilních obětí, dále degradovaly schopnosti Húsíů.





Íránem podporované hnutí chce ukázat, co ještě dokáže. Zveřejnilo snímky z vojenských cvičení, na nichž ničí makety izraelských a amerických cílů. Před týdnem byli v Jordánsku zabiti 3 američtí vojáci při útoku bezpilotního letounu, k němuž se přihlásila Íránem podporovaná skupina. V pátek večer USA bombardovaly íránské cíle v Iráku a Sýrii a tvrdí, že jich bude ještě více.







Někteří odborníci na Blízký východ varují, že bez ukončení potíží mezi Izraelem a Gazou nedojde k vyřešení problémů v Rudém moři.









Hugh Lovatt, European Council on Foreign Relations: "Je zcela zřejmé, že současná eskalace je zcela důsledkem války v Gaze. Jak se skutečně posuneme směrem k deeskalaci s Húsií, jak se skutečně posuneme důležitěji směrem k obnovení bezpečnosti v Rudém moři, to nebude prostřednictvím vojenské akce. Obnovení stability a bezpečnosti v oblasti Rudého moře bude vyžadovat příměří v Gaze, a to by mělo být prioritou britské vlády."













Reportérka: Válka Izraele s Hamásem zuří již čtyři měsíce. Izraelská armáda zveřejnila tyto záběry vojáků kdesi v pásmu Gazy a tvrdí, že zničila většinu praporů Hamásu.





Včera v noci izraelská letadla bombardovala centrum Gazy a město Rafáh na jihu, kam uprchla více než polovina obyvatel. Hamás sděluje, že bylo zabito více než 100 lidí, včetně mladého chlapce Ahmeda Omrana. Organizace spojených národů varovala, že Rafah se stává tlakovým hrncem zoufalství.









0

231

Chlapec Mohammed říká. "Potřebujeme pomoc ukončit tuto válku. Takhle jednoho dne někdo ztratí bratra. Druhý den přijde o matku."Návrh dohody o dočasném dvouměsíčním příměří výměnou za postupné propouštění izraelských rukojmích bude prosazovat americký ministr zahraničí Anthony Blinken, který dnes odletěl na Blízký východ. Podle USA je míč na straně Hamásu. Tvrdí, že návrh stále studuje.