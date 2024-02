Krajské volby a jednota vládní pětikoalice

7. 2. 2024 / Boris Cvek

Tak jsem se v Radiožurnálu dozvěděl, že strana TOP09 iniciovala koaliční jednání. Není prý úplně jasné, o čem fakticky bude. O komunikaci? A tom, aby se vládní strany navzájem nepřekvapovaly? Možná si politici popovídají o tom, jak se vlastně nedá nic dělat s tím, že kraje na podzim převálcuje Babišovo tsunami. Už tak brzy?

Ono se pořád zdálo, že volby jsou daleko, že klíčem k úspěchu je hlavně jednota, že realizace vládního programu přinese dobré ovoce a lidé vládu demokratů ocení. Podle čerstvých dat na Seznamu je, pokud jde o finanční situaci, 38 procent populace na tom hůře než před rokem. A to už před rokem na tom lidé byli hodně špatně. Jenom 15,5 procenta je na tom ve srovnání se situací před rokem lépe.

Zabere vládní balíček do podzimu? Nebo aspoň do podzimu 2025? Nebo, nedej Bože, zabere v tom smyslu, že lidé se budou mít ještě hůře? Lidé mohou samozřejmě vládu volit kvůli její jednotě a stabilitě rozpočtu. Ale spíše ji, bohužel, budou hodnotit podle toho, co zažívají na vlastní kůži, na životě svých rodin. Pak může mít vláda bez ohledu na všechna usmiřující koaliční jednání velký problém.

Krajské volby budou důležitým testem politické situace nejen s ohledem na střet mezi vládou a opozicí. Přičemž my v Česku žádnou skutečnou opozici, která by dala veřejnosti jasnou demokratickou alternativu k vládě, nemáme. Volby do krajských zastupitelstev mohou mít zásadní vliv na samotnou koalici a její jednotu. Těch pět stran vládní koalice ve skutečnosti nejsou na jedné lodi, jejich podpora ve veřejnosti je různá, jejich šance i vklady v banku jsou odlišné. TOP09 nemá ani jednoho hejtmana. STAN a ODS mohou naopak ztratit hejtmanů hned několik. Vrhnou se spolu všichni v objetí do propasti krajské porážky?

Až do nástupu Hnutí ANO, tedy do roku 2012, tomu bývalo tak, že kraje ovládla opozice, mluvívalo se o modré nebo oranžové tsunami. V letech 2016 i 2020 Babiš dokázal vyhrát ve většině krajů. Výsledkem krajských voleb v roce 2016, v době Sobotkovy vlády, bylo docela překvapivě to, že pravice neměla ani jednoho hejtmana, když nepočítám Čunka ve Zlíně a Půtu v Liberci.

V roce 2020, kdy vládla Babišova vláda, premiér, přes vítězství ve většině krajů, narazil na meze koaličního potenciálu svého hnutí. Letos může mít stejný problém. Nebo také ne. Záležet bude na tom, jak moc vyhraje a co nabídne partnerům. Preference na celostátní úrovni vyznívají naprosto drtivě ve prospěch ANO. Zdá se, že se vrátíme do dob, kdy krajské volby byly tsunami proti nepopulární vládě. A Fialova vláda je nepopulární přímo extrémně. Co si s tím chce, a chce vůbec?, koalice počít do letošního podzimu?

Ale možná dává smysl obětovat krajské volby ve jménu jednoty a světlých zítřků v roce 2025. Třeba lidi za rok prozřou, ocení demokracii podle demokratů a při sněmovních volbách bude koalice slavit velké vítězství. Třeba ano. Nebo také ne. Pokud by Babiš ovládl většinu krajů a dosadil tam své hejtmany, bude, jak se říká, na koni. Bude se ohánět podporou lidí a bude ji mít. Velká část populace může podlehnout dojmu, že tohle je konečně ta správná cesta, cesta k tomu, aby se jim žilo skutečně lépe.

