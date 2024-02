Selhání financování ze strany USA bude mít vážné následky na bojišti, varuje Ukrajina

9. 2. 2024

Zelenského poradce varuje, že "zahraniční politika se stala rukojmím domácí americké politiky" poté, co republikáni torpédovali návrh zákona o pomoci Ukrajině





Opakovaný neúspěch Bidenovy administrativy při schvalování balíku finančních prostředků pro Ukrajinu v Senátu bude mít reálné důsledky, pokud jde o životy na bojišti a schopnost Kyjeva zadržet ruské síly na frontě, varují ukrajinští představitelé.

Poslední krok republikánů v Senátu, kteří torpédovali dvoustranný návrh zákona, který by kombinoval pomoc Ukrajině ve výši 60 miliard dolarů s pomocí Izraeli a zvýšenými bezpečnostními opatřeními na hranicích, je pro Kyjev hořkou ranou. Může to signalizovat velmi chmurný rok, který nás čeká, protože americká politická agenda vstupuje do volebního roku, v němž je téměř jisté, že republikánským kandidátem bude Donald Trump.



S blížícím se dvouletým výročím ruské plnohodnotné války na Ukrajině má podle ukrajinských představitelů zpoždění americké podpory již zřetelný dopad na bojiště, kde mají vyčerpané kyjevské jednotky ve srovnání s Rusy vážný nedostatek techniky.



Pobočník Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoljak uvedl, že ruské jednotky používají po celé délce fronty přibližně 10 000 dělostřeleckých granátů denně, zatímco ukrajinské jednotky mohou v reakci na ně použít pouze 1 500 až 2 500 střel. Uvedl, že nedostatek vybavení znemožňuje dlouhodobé plánování.



"Pokud máte jasnou představu, že v příštích třech až šesti měsících budete mít například určitý počet dálkových raket, můžete plánovat, které infrastrukturní cíle na okupovaných územích zasáhnout. A když tu dnes sedíte s deficitem a s nejistotou, můžete vést pouze obrannou válku, a to je pro Rusko stimulující," řekl v rozhovoru v Kyjevě.



Americká velvyslankyně na Ukrajině Bridget Brinková ve středu vyjádřila chabě zakrytou frustraci z průtahů s podpůrným balíčkem a poznamenala, že v noci došlo k masivnímu ruskému raketovému útoku na Ukrajinu. "Není času nazbyt. Ukrajina nyní potřebuje naši bezpečnostní pomoc," napsala na Twitteru.



Vedoucím představitelům EU se minulý týden podařilo překonat dlouhodobý odpor maďarského prezidenta Viktora Orbána a schválit balík pomoci Ukrajině ve výši 50 miliard eur. "Jsou spokojeni, ale bez Američanů to nebude stačit," uvedl diplomatický zdroj v Kyjevě.



Jurij Bojko, prezident americké organizace Hope for Ukraine, která poskytuje pomoc, řekl: "Všichni doufali, že nás USA nenechají na holičkách, a nyní se nacházíme na velmi obtížném místě. Lidé postupně ztrácejí naději. Nemáme na to čas, protože vidíme, co se děje na frontě. Čím více času dáme Rusům, aby si vytvořili zásoby, i když se pomoc objeví, může být příliš málo a příliš pozdě."



S vědomím možnosti, že by se Trump mohl vrátit do prezidentského úřadu, volí ukrajinští představitelé v souvislosti se současnou patovou situací opatrně slova, ale jsou nepochybně frustrováni jeho kroky, které mohou Ukrajinu nechat na holičkách. Zelenskyj již jednou sehrál nechtěnou roli ve vnitropolitickém konfliktu mezi Trumpem a Bidenem, když Trumpův telefonát ukrajinskému prezidentovi v roce 2019 vyvolal řízení o impeachmentu amerického prezidenta. Nyní se Ukrajina opět ocitla uprostřed domácí americké bitvy.



"Jsme svědky velmi složitých voleb, možná jedněch z nejkonfliktnějších voleb vůbec, a vidíme, že obě strany zaujímají tvrdé výchozí pozice. Zahraniční politika se bohužel stala rukojmím vnitřní americké politiky," řekl Podoljak.



Ukrajina se snažila zdůraznit důležitost zajištění pomoci. V prosinci Zelenskyj navštívil Washington; jeho šéf štábu Andrij Jermak vykonal samostatnou návštěvu na začátku téhož měsíce a setkal se s republikánskými senátory. Zatím se však zdá, že argumenty nenašly vnímavé publikum.



"Je to velmi frustrující; dokonce i pokud jde o republikány, kteří byli tradičními přáteli Ukrajiny, klasickými republikány. Nyní vědí, že Trump má stranu plně pod kontrolou, a mnozí z nich se nám vyhýbají," uvedl jeden ze zdrojů obeznámených se snahami Ukrajiny přimět republikány, aby se k nim přidali.



Ministr zahraničí Dmytro Kuleba ve středu vyjádřil nad probíhající ságou v Kongresu rozčarování. "Včera večer jsem dostal poslední zprávu z Washingtonu o možných scénářích a některé z nich připomínají thrillerový příběh. Vše je velmi zmatené," řekl na tiskové konferenci.





Podle Podoljaka diskuse ještě zdaleka neskončila a Ukrajina bude americkým politikům dál vysvětlovat, co je v sázce. "Vysvětlili jsme to a budeme to vysvětlovat znovu a znovu. Musíme jen stále opakovat stejné pravdy: buď se demokratické země budou dál bránit, nebo přenechají iniciativu jiným, a jsme tak ve světě, kde je přijatelná válka s genocidními prvky," řekl.







