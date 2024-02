Česká televize podporuje genocidu

12. 2. 2024

Za jakou cenu?! "Izraelské síly v pondělí brzy ráno zachránily dva rukojmí, vtrhly do přísně střeženého bytu..... Při operaci zahynulo podle palestinských zdravotníků nejméně 67 Palestinců, včetně žen a dětí." At what cost?! "Israeli forces rescued two hostages early Monday, storming a heavily guarded apartment....The operation killed at least 67 Palestinians, including women and children, according to Palestinian health officials." https://t.co/UXhCP2rTzu — Kenneth Roth (@KenRoth) February 12, 2024 Obrovský masakr v Rafáhu, který v noci na pondělí provedla izraelská okupační armáda, měl za následek smrt desítek vysídlených civilistů v různých částech města. Nemocnice jsou přeplněné zraněnými a statisíce vysídlených lidí spí pod širým nebem.

A huge massacre in Rafah carried out by the Israeli occupation army tonight resulted in the deaths of dozens of displaced civilians in various parts of the city. Hospitals are overwhelmed with the injured, and hundreds of thousands of displaced people are sleeping outdoors. pic.twitter.com/1NCSziDIeh — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) February 12, 2024





Noční izraelské údery na Rafáh zabily desítky Palestinců. Většina vysídleného obyvatelstva Gazy - přibližně 1,4 milionu - uprchla do Rafáhu jako posledního bezpečného útočiště kvůli intenzivním vojenským operacím ve zbytku Gazy. le spí pod širým nebem.

Overnight Israeli strikes on Rafah kill scores of Palestinians



Most of Gaza’s displaced population - around 1.4 million - have fled to Rafah as the last safe refuge, due to intense military operations in the rest of Gaza.https://t.co/jrCaNzfQZ1 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 12, 2024

Human Rights Watch: "Kolik ještě musí být ztraceno životů civilistů, kolik ještě musí civilisté trpět v důsledku válečných zločinů, než země dodávající zbraně Izraeli a palestinským ozbrojeným skupinám zatáhnou kohoutek a vyhnou se spoluúčasti na těchto zvěrstvech?



“How many more civilian lives must be lost, how much more must civilians suffer as a result of war crimes before countries supplying weapons to Israel and Palestinian armed groups pull the plug and avoid complicity in these atrocities?”https://t.co/ngLPG0BY9P https://t.co/rhwmvju9he — Human Rights Watch (@hrw) February 12, 2024

🇮🇱 Izrael právě bombardoval uprchlický tábor v Rafáhu... je to nejhorší válečný zločin v moderních dějinách.



🇮🇱 Israel just bombed a refugee camp in Rafah… this is the worst war crime in modern history



THIS IS A GENOCIDE…🇵🇸💔 pic.twitter.com/jQzddqvQo4 — Pelham (@Resist_05) February 12, 2024

Česká televize podporuje genocidu.🤮 pic.twitter.com/dPrljs2zSW — Poslední Generace 💟✌🐌 @lastgencz.bsky.social (@LastGenCZ) February 12, 2024

Amnesty International: Izrael/OPT: Nové důkazy o nezákonných izraelských útocích v Gaze, které vedou k masovým civilním obětem a hrozí reálné riziko genocidy 👇



Israel/OPT: New evidence of unlawful Israeli attacks in Gaza causing mass civilian casualties amid real risk of genocide 👇



Read now: https://t.co/w1cDQJBt8G — Amnesty International (@amnesty) February 12, 2024

DĚTI V SEVERNÍ GAZE UMÍRAJÍ HLADY



CHILDREN ARE DYING OF STARVATION IN NORTH GAZA pic.twitter.com/5i3VhZzCFx — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) February 11, 2024

Biden prý soukromě Netanjahuovi sprostě vynadal, protože jeho frustrace z Izraele roste



BREAKING: Biden reportedly calls Netanyahu derogatory term in private as his frustrations grow with Israel



Read more: https://t.co/6xwkHc8LGC — Sky News (@SkyNews) February 12, 2024







