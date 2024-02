Jak se liberální miliardář stal předním americkým ultrapravicovým bojovníkem

12. 2. 2024

Bill Ackman použil taktiku Wall Street, jíž sesadil první černošskou rektorku Harvardu. Je součástí vlny podnikatelských vůdců, kteří útočí na iniciativy v oblasti kulturní rozrůzněnosti jež podnítila smrt George Floyda





Před třemi lety zavolal (hodně omezený) americký ultrapravicový aktivista Vivek Ramaswamy manažerovi hedgeového fondu Billu Ackmanovi s nápadem: založme protilevicovou firmu pro správu aktiv, která by bojovala proti iniciativám v oblasti sociální spravedlnosti a klimatu šířícím se podnikatelským světem. Před třemi lety zavolal (hodně omezený) americký ultrapravicový aktivista Vivek Ramaswamy manažerovi hedgeového fondu Billu Ackmanovi s nápadem: založme protilevicovou firmu pro správu aktiv, která by bojovala proti iniciativám v oblasti sociální spravedlnosti a klimatu šířícím se podnikatelským světem.

Ackman, levicový liberál, se zdál být nepravděpodobným podporovatelem projektu svého kamaráda z tenisu.



Bouřlivé roky pandemie však změnily pohled tohoto miliardáře z Wall Street na svět. Stejně jako ostatní z jeho uber-bohatých kruhů i Ackman dospěl k přesvědčení, že dobře míněné snahy o kulturní rozrůzněnost se zvrhly v něco zhoubného, co dusí diskusi, ničí kariéry a podkopává meritokratické hodnoty, které ze systému volného trhu činí "nejmocnější potenciální sílu dobra při řešení dlouhodobých problémů společnosti", jak se vyjádřil.



Ackman investoval 2,5 milionu dolarů do Ramaswamyho společnosti Strive Asset Management. Když tento manažer hedgeového fondu úspěšně donutil k rezignaci první černošskou rektorku Harvardovy univerzity, naplno se projevil jako jeden z nejmocnějších - a nečekaných - protivníků hnutí za kulturní rozrůzněnost, které se rozšířilo v americké společnosti po vraždě černocha George Floyda rukou bělošského policisty v roce 2020.



V několikahodinových rozhovorech pro deník The Washington Post Ackman, žid, tvrdil, že reakce Harvardu na útok Hamásu ze 7. října byla nedostatečná ve srovnání se solidaritou projevenou po útoku na George Floyda.



Ackmanův vývoj odráží mnoho elit, které se stejně jako manažer hedgeového fondu považují za umírněné aktivisty, a ne za kulturní bojovníky.





Do této skupiny patří Elon Musk, který říká, že volil demokraty včetně Baracka Obamy, Hillary Clintonové a prezidenta Bidena, ale nyní se obklopuje pravicovou kohortou na internetu a nedávno prohlásil, že "rovnost v oblasti rozmanitosti a inkluze" jsou "propagandistická slova". Rizikový kapitalista Marc Andreessen ve své nedávné zprávě pojmenoval své "nepřátele" jako "rozrůzněnost", "společenskou odpovědnost", "udržitelnost" a "socialismus".





Do roku 2020 měl Ackman na Twitteru pouhých 30 000 sledujících.



V únoru toho roku ho však stále více znepokojovaly zprávy o záhadném viru, který se objevil v Číně. Zjistil, že platforma je plná vědců a epidemiologů, kteří sdílejí své názory. Při komunikaci s odborníky na platformě nabyl přesvědčení, že se virus brzy rozšíří. Ackman zpanikařil a přestěhoval svou rodinu a své staré rodiče do svého sídla v Hamptons.



Viděl také příležitost pro investice, Trh byl na historickém maximu a ignoroval hrozící riziko velké globální katastrofy. Na mimořádné schůzce dal Ackman svému investičnímu týmu pokyn, aby nakoupil velké množství levných finančních produktů.



"V podstatě jsme za dva týdny vydělali 2,7 miliardy dolarů, a to na Twitteru. A to jsem ani neplatil za předplatné," řekl Ackman.



O dva roky později, když nadace Pershing Square investovala 10 milionů dolarů do Muskovy nabídky na koupi Twitteru, Ackman žertoval, že to byla symbolická splátka miliard, které vydělal.



Mezitím se Ackman stal na Twityteru závislý. Nejenže podle něj byla tato platforma "mocným výzkumným nástrojem", ale v některých ohledech byla i účinnější formou komunikace než televize a dopisy akcionářů. Vydával tajná varování. Kritizoval Bidena a zahraniční politiku USA. Podpořil Kylea Rittenhouse, sedmnáctiletého mladíka, který byl osvobozen poté, co v roce 2020 zabil dva demonstranty na shromáždění Black Lives Matter. (Rittenhouse je "občansky smýšlející vlastenec", který jednal v "sebeobraně", uzavřel Ackman poté, co jednou večer sledoval hodiny svědectví). Skeptik k vakcínám Robert F. Kennedy podle něj nastolil "důležité otázky týkající se vakcín". Začal kritizovat kulturní rozrůzněnost.



V soukromí se přátelé obávali, že Twitter a jeho algoritmické posilování pravicově orientovaných názorů, které se zrychlilo po Muskově akvizici 2022, působí zaslepeně.



Ackman tvrdí, že se jim otevřel svět možností.



"Prostě vás to časem přivede k různým lidem," říká Ackman. "Je tu celá skupina lidí, kteří jsou v těchto věcech tak trochu namočení."



'Co se to stalo s Harvardem?'



Ackman říká, že až do letošního podzimu se nikdy příliš nezabýval iniciativami v oblasti rozmanitosti. Dlouho se zajímal o to, jak se rasové skupiny derou do elitních klubů, a o zkušenostech Asiatů a židů, kteří se snaží dostat do exkluzivních univerzit, napsal svou harvardskou diplomovou práci.



Přestože za úspěch svého osmičlenného investičního týmu, v němž většinu tvoří nebílí, vděčí z velké části jeho rozmanitosti, návrh na školení o rozmanitosti ve své vlastní společnosti odmítl. (V týmu v současné době není žádný černoch a jen jedna žena.) Uznává, že diskriminace je přetrvávajícím problémem, a poznamenává, že jeho otci jako čerstvému absolventovi řekli, aby se nehlásil do banky Chase, protože jako žid by "moc nepokročil". Proto když byla Claudine Gayová v létě jmenována první černošskou prezidentkou Harvardu, byl "rád", že školu povede někdo jiný než běloch.



A Ackman se na nové vedení těšil i z jiných důvodů. Přestože za posledních 15 let věnoval Harvardu asi 50 milionů dolarů, mezi Ackmanem a univerzitou se vystupňovalo soukromé napětí. Tvrdí, že Harvard použil dar z roku 2017 způsobem, který porušoval jeho specifikace.



Ve dnech následujících po útoku Hamásu, ještě před izraelskou invazí do Gazy, více než dvě desítky univerzitních skupin rozšířily dopis, v němž obvinily izraelský "režim apartheidu", že je "zcela zodpovědný za veškeré rozvíjející se násilí". Dopis nepřiznával ztráty na životech při překvapivém útoku, při němž zahynulo 1 200 osob. "Co se to stalo s Harvardem?" Ptal se sám sebe Ackman a zuřil.

Když na univerzitní půdě vypukly protesty, Ackman, jehož manželka je Izraelka, se připojil ke skupině rozhořčených dárců ze Silicon Valley a Wall Street, kteří si stěžovali.



"Zavolal jsem svým přátelům ve správní radě a říkám, že chci pomoci," řekl Ackman. "Tahle věc směřuje ke krachu. Řekl jsem, že bych si rád sedl s Claudine. Rád bych si sedl s představenstvem. Pojďme na tom pracovat společně. Víte, že mi na té instituci záleží."



Ackman se spojil s předsedkyní správní rady Penny Pritzkerovou a tento telefonát označil za "jeden z nejhorších rozhovorů, které jsem kdy v životě vedl".



Ackman říká, že Pritzkerové řekl, že nemá jinou možnost než se o své obavy podělit na veřejnosti.



"Pak jsem doslova zavěsil telefon, sedl si k počítači a napsal harvardský dopis číslo jedna," říká Ackman. (Pritzkerová se k tomu odmítl vyjádřit. Osoba z jejího okolí, která hovořila pod podmínkou anonymity, popsala Ackmanův telefonát jako "urážky". Ackman uvedl, že hovor byl "zdvořilý a uctivý").



"Dopis", mohutný tweet o 3 138 slovech, který rovněž zaslal Harvardu, byl napsán ve stylu jeho ostrých akcionářských dopisů



Požadoval, aby Harvard zveřejnil jména studentů, jejichž skupiny podepsaly protestní dopis s cílem zabránit jim v práci na Wall Street.



"Člověk by neměl mít možnost schovávat se za firemní štít, když vydává prohlášení podporující akce teroristů," prohlásil.



Internetoví šťouralové Ackmanovu výzvu vyslyšeli a jména studentů zveřejnili. Jedna skupina je vyvěsila na bok "automobilů", které jezdily po kampusu. Ackman říká, že je většinou proti takovému zveřejnování, ale že "studenti by měli být zodpovědní za svá veřejná prohlášení".



Několik týdnů po útocích odletěl Ackman do Bostonu, kde se setkal s profesory, právnickou fakultou a třídou obchodní školy a uspořádal setkání pro více než 200 studentů. Studenti se podle něj podělili o zkušenosti antisemitských incidentů, které zažili, a popsali nedostatek zájmu ze strany administrativy.



Ackman ze setkání odcházel zklamaný. "Problém byl mnohem horší, než jsem si myslel," řekl. "Zavolal jsem tedy lidem z fakulty, o kterých jsem věděl, že se mi svěří. A tehdy jsem se začal dozvídat o celé záležitosti s kulturní rozrůzněností. Pak jsem se do toho začal hlouběji nořit."



Ackman začal studovat Twitter. Začal číst příspěvky konzervativního aktivisty Christophera Rufa a Aarona Sibaria, investigativního reportéra z pravicového listu Washington Free Beacon. Rufo, vedoucí pracovník pravicového think tanku Manhattan Institute, vedl vysoce postavený boj proti kritické rasové teorii, akademickému konceptu, který tvrdí, že strukturální rasismus je zabudován do amerických institucí. Tato myšlenka je základem programů rozrůzněnosti a seminářů proti rasismu, které podle Rufa často označují bělochy za utlačovatele, což vede k obrácené diskriminaci. Rufovy argumenty, podpořené loňským rozsudkem Nejvyššího soudu, který zrušil pozitivní diskriminaci při přijímání na vysoké školy, podnítily americké republikány, aby v devíti státech výuku kritické rasové teorie zakázali.



Ackman četl Rufovu knihu Americká kulturní revoluce: Jak radikální levice dobyla vše a psal si s ním online. Jeho prvním příspěvkem na Twitteru o kulturní rozrůzněnosti byl komentář k videoklipu Amandy Sealesové, černošské komičky, která tvrdila, že je špatné prezentovat Hamás "jako toho velkého zlého vlka".



"Je to neuvěřitelná neznalost, vědomé vyhýbání se pravdě, nebo rasismus?" ptal se. napsal Ackman. Poznamenal, že "velká část příznivců Hamásu ... jsou příslušníci černošské komunity a/nebo jiní barevní lidé".



"Někteří tvrdí," pokračoval Ackman, že je to podníceno hnutím kulturní rozrůzněnosti, které "vymezuje svět do rámce utlačovatel/utlačovaný", přičemž židé jsou označováni za bílé utlačovatele.



O čtyři dny později Gayová vyvolala pobouření spolu s dalšími dvěma rektorkami univerzit, Liz Magillovou z Pensylvánské univerzity a Sally Kornbluthovou z MIT, během široce kritizovaného slyšení na Kapitolu. Na otázku, zda výzvy ke genocidě židů porušují školní politiku nenávistných projevů, Gayová odpověděla, že "záleží na kontextu".



Ackman se rozzuřil. Od 7. října se jeho kanál na Twitteru stal nepřetržitým proudem zpráv o izraelských rukojmích, videí s antisemitskými incidenty na univerzitních kampusech a kritiky Harvardu. V den slyšení tweetoval 23krát.



"Už musí jrezignovat," řekl o Gayové. Rektorovi univerzity se dostalo stejného zacházení, jakého se od Ackmana dostalo tolika šéfům korporací - neúnavné veřejné křížové výpravy -, jenže tentokrát na Twitteru shromáždil obrovskou armádu.



Jako člověk z Wall Street sledoval své sázky, jako by sledoval burzovní tiker. "Jedna už padla," řekl, když se 7. prosince objevila zpráva o blížící se rezignaci Magillové.



Poté se věnoval MIT. "Správním radám MIT," napsal 10. prosince. "Pojďme uzavřít dohodu. Pokud okamžitě ukončíte funkci rektorky Kornbluthové, slibuji, že vám nenapíšu žádný dopis."



Rufo 10. prosince poslal Ackmanovi zprávu o vyšetřování, které se chystal zveřejnit a které se týkalo obvinění z plagiátorství, jež objevil o Gayové. Sibarium, absolvent Yaleovy univerzity, napsal, že Gayová "parafrázoval nebo citovala téměř 20 autorů bez řádného uvedení autora", a Rufo vedl rozhovor s vědkyní Carol Swainovou, která Gayovou obvinila z plagiátorství své práce. Ackman v průběhu prosince přeposílal Rufa, Sibaria a další konzervativní aktivisty, někdy i šestkrát denně.



V té době už Ackmanovy vlastní příspěvky podporoval podnikatel s největším megafonem na platformě: Musk. "#DefundHarvard," napsal Musk, který má více než 140krát více příznivců než Ackman, v jedné z několika odpovědí na podnikatelovy příspěvky.



Gayová 2. ledna z Harvardu odstoupila.V rezignačním dopise napsala, že je "znepokojující, že se zpochybňují mé závazky čelit nenávisti a dodržovat vědeckou exakntostč", a poznamenala, že byla vystavena "výhrůžkám podněcovaným rasovým nepřátelstvím".



Ackman ten den také zveřejnil svůj vlastní dopis o více než 5 000 slovech, který byl tak dlouhý, že narazil na limit znaků pro platící uživatele. Zopakoval v něm tvrzení, že má zasvěcené informace o tom, že harvardská komise pro jmenování rektora záměrně vyřadila kandidáty, kteří nepocházejí z marginalizované skupiny. "Čím více jsem se toho dozvídal, tím více jsem byl znepokojen a tím více jsem si uvědomoval, že jsem byl nevědomý ohledně kulturní rozrůzněnosti, mocného hnutí, které proniklo nejen na Harvard, ale do celého vzdělávacího systému," napsal.



Mluvčí Harvardu Jason Newton deníku Washington Post sdělil, že pracovníci univerzitního Úřadu pro rovnost, rozmanitost, inkluzi a sounáležitost mohou působit ve výběrových komisích, ale "nemají žádnou pravomoc" rozhodovat o přijímání zaměstnanců. K Ackmanově křížové výpravě se blíže nevyjádřil. Gayová na žádost o komentář nereagoval. Osoba zapojená do procesu hledání prezidenta, která hovořila pod podmínkou anonymity, aby jej popsala, uvedla, že Ackmanovo jednání bylo "destruktivní, rasistické a odsouzeníhodné" a že kritéria "kulturní rozrůzněnosti" neměla na přijímací proces rektorky žádný vliv.



Někteří Ackmanovi přátelé a bývalí spolužáci mají z jeho harvardského tažení smíšené pocity. Obávají se, že jeho používání Twitteru způsobilo, že se dostal na stranu skupiny jednající ve špatné víře. Zdánlivě samolibá a ostrá osobnost, kterou předvádí na Twitteru, nedávno satirizovaná spisovatelem Kurtem Andersenem jako "temně komediální hybrid 'Nástupnictví' a Nabokovova románu", neodráží loajálního přítele, který se dokáže zasmát sám sobě a zváží i jiné názory, říkají.



Jiní však chválí to, co je podle nich politickým obrácením. "Je to člověk, který prošel jakousi intelektuální proměnou: (Hlupák) Ramaswamy, který nedávno odstoupil z republikánské prezidentské kampaně, řekl: "Je na něm vidět, že je velmi vnímavý k těm nejlepším argumentům, i když se velmi liší od toho, čemu dříve věřil - a to je dobře."



Ackman spolu s Muskem nedávno debatoval s investorem Cubanem, který oba pravicové aktivisty pokáral za to, že odmítají talenty z etnických menšin. ("Ztráta firem majících fóbii z kulturní rozrůzněnosti je mým ziskem," řekl Cuban). Ackman však později s Cubanem hovořil soukromě a dospěl k závěru, že mezi nimi existuje více společného než rozdílného. "Stejně jako já věří v rozmanitost s malým r," řekl Ackman a poznamenal, že je proti "rozmanitosti" jako "politickému hnutí".



Cuban řekl, že rozhovor byl "velmi uctivý", ale že "komora ozvěny" na Twitteru je pro někoho, jako je Ackmann "mnohem opojnější než být v televizi".



Stanfordský Banks říká, že stížnosti na kulturní rozrůzněnost odrážejí rostoucí problémy v době, kdy se americké instituce snaží o větší rovnoprávnost. Výzkumníci sice zjistili, že různorodé společnosti dosahují lepších finančních výsledků, ale poradenství v oblasti kulturní rozrůzněnosti je relativně novým odvětvím, jehož účinnost je zatím z velké části neprokázaná.



On a další odborníci na kulturní rozrůzněnost však tvrdí, že kritici jako Rufo a Ackman nereprezentují celé odvětví. "Existuje dobrá a špatná kulturní rozrůzněnost. Ale tito lidé říkají, že to celé musíme zrušit, a to je zjevně přehnaná korekce," říká Banks.



"Je to falešné tvrzení: že kulturní rozrůzněnost je o převracení mocenských struktur," řekla konzultantka Lily Zhengová a poznamenala, že obrácený rasismus je "kopií argumentů proti afirmativním akcím ze 70. let".



Ale Ackman se nezastaví. Říká, že na každého, kdo ho označil za rasistu, je více lidí, kteří mu soukromě poděkovali. Na důkaz toho ukazuje na svém stole hromadu děkovných dopisů. (Z dopisů namátkou čte, včetně jednoho od lékaře a další od rektora univerzity). Říká, že si je vědom toho, jakou váhu má historie, když se zaměřil na první černošskou rektorku Harvardu, ale že mu na tom příliš nezáleží. "Jsem rovný kritik," říká.





Plánuje dávat více peněz na židovské účely - v minulosti si prý myslel, že to židé nepotřebují.



Ačkoli si není jistý, čím se jeho think tank bude zabývat, říká, že bude najímat ty nejlepší lidi - analytiky z Wall Street, novináře, akademiky -, aby šli do hloubky problémů, "kde byli lidé zneužíváni", včetně "bezpečnosti vakcín" a "Proč nefunguje kulturní rozrůzněnost". Jakmile pochopí příčinu problémů, navrhnou řešení, například novou společnost nebo politickou kampaň.







Ackman "má takový zvláštní ohlas, protože lidem se líbí, že má v podstatě pravdu, i když to nikdo z těch, kdo mají skutečnou moc, neřekne nahlas," řekl Sam Lessin, bývalý manažer Facebooku, který se nedávno ucházel o místo v dozorčí radě Harvardovy univerzity s podporou generálního ředitele společnosti Meta Marka Zuckerberga a je proti kulturní rozrůzněnosti."Pokud jste zažili a chápete, jak skutečně vypadá, když je někdo vynikající, pak víte, že pro budoucnost Ameriky ... potřebujeme vynikající lidi," dodal.Ackman odmítá kritiky, kteří jeho a podobně smýšlející titány odmítají jako bohaté bělochy lpící na moci. A odmítá, že by ho měl někdo soudit podle jeho nových pravicových přátel. Tvrdí, že důrazná debata, a to i s lidmi, s nimiž ostře nesouhlasí, je přesně to, co společnosti v současné době chybí, což je právě smyslem jeho křížové výpravy.