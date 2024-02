Jak umělá inteligence ovlivňuje a zkresluje volby. Případ Indonésie. Bude to všude

Falešná videa od nynějška budou tvrdě ovlivňovat předvolební kampaně ve všech zemích. Už se to děje například při nynějších volbách v Indonésii a v Pákistánu. V Indonésii podpořil na videu hlavního volebního kandidáta generál Suharto, přestože je už 16 let mrtvý:



<br>





Joe Biden se potýká s problémem stáří, a tak by si mohl vzít příklad z tohoto 72letého kandidáta na prezidenta Indonésie. Prabowo Subianto vede v Indonésii na tanečním parketu i v průzkumech veřejného mínění.. Jeho taneční pohyby si nyní oblíbila generace TikToku. To není špatné, uvážíme-li, že z 200 milionů lidí, kteří se nynější voleb v Indonésii účastní, je polovina mladší 40 let.





Subiantovi pomohl i tento chlapík. Umělou inteligencí vygenerovaná verze jeho samotného mnohem mladšího. A dostupná po celé zemi. Vítejte v budoucnosti volební politiky, kde starší muži vypadají přítulněji a kde se oživují mrtví.