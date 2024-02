Lednová inflace a triumf pouťové atrakce

16. 2. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Je trapné sledovat chvástání premiéra i guvernéra ČNB nad číslem lednové inflace. Může za to ozdravný balíček, může za to prozíravá politika centrální banky! A kdo může za to, že tu loni v lednu byla inflace 17,5 procenta? Letošní leden je to ještě o dvě procenta více. To je úspěch, že při srovnávacím základu 17,5 procent máme inflaci 2,3 procenta? Opravdu?

Nad čím to ti dva pánové vlastně jásají? Ano, je dobře, že to nedopadlo hůře. Jenže to není důvod k optimismu, kterým hýří pan premiér, a už vůbec to neznamená konec stresu, jak se snaží namluvit lidem. Opět mluví jen k těm, kteří ve skutečnosti žádné ekonomické problémy nemají. Spolu to zvládli.

Zvýšila se tím hodnota reálných mezd? Koupí si důchodce nebo rodiče s malými dětmi více? Představte si, jak zákazník stojí pře regálem s potravinami, na které prostě nemá peníze, a proto uvažuje, že bude muset jít do potravinové banky. A tu mu zazní z médií hlas pana Fialy: je konce zdražování, je konec stresu! Mění to něco na jeho situaci? Ne. Vůbec ne. Možná dokonce ceny potravin meziročně klesly o 4 procenta, jak říká pan premiér. Ale o kolik stouply od roku 2021?

Pokud jde o reálné mzdy, premiér nás informoval, že očekává jejich růst, což by lidé měli prý pocítit na svých rozpočtech. Kdy, o kolik, kdo? Až budete brát z potravinové banky, abyste neumřeli hlady, můžete se utěšovat tím, že premiér očekává. A opět jako ve vánočním projevu slyšíme od premiéra slova o tom, jak jsme to zvládli. Kdo to zvládl? Prý to nebylo snadné, ale podařilo se to.

Pan předseda vlády dokonce mluví v tom smyslu, jako by loňská lednová inflace byla součástí nějakého plánu, jak se dostat v lednu 2024 k inflaci 2,3 procenta. Jako by to bylo jakási pouťová atrakce, která děti provede tmavými kouty s hroznými maskami, ale na konci na denním světle jim vítězně sdělí, že je to už za námi. Radujte se. Většinu populace ale zapomněl v atrakci. Ti tak stále bloudí v temnotách beznaděje, zatímco on jásavě utěšuje na denním světle ty, kteří to zvládli.

