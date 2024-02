"Jak dlouho ještě svět dovolí, aby bylo Rusko takovéhle? ptá se Zelenskyj světových politiků v Mnichově

17. 2. 2024

- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystoupil na Mnichovské bezpečnostní konferenci.



"Rok 2024 se musí stát dobou plné obnovy světového řádu založeného na pravidlech," řekl.



V projevu k místnosti plné světových politiků uvedl, že "neexistuje nikdo, pro koho by probíhající válka v Evropě nepředstavovala hrozbu".



"Je to válka Ruska proti jakýmkoli pravidlům vůbec," zdůraznil. "Ale jak dlouho svět nechá Rusko, aby se takto chovalo? To je dnes hlavní otázka."



A dodal: "Možná, že lidé budou muset žít ve světě, kde lokální války nezůstanou lokálními. Každé vypuknutí války hrozí, že se změní v globální katastrofu.



Možná, že proměňování potravin nebo migrace ve zbraně naruší stávající regionální rovnováhu a podkope mnoho politických systémů, a to nejen v Evropě, ale také na Blízkém východě, v Africe, v Americe.



Možná Evropu čekají časy, kdy otázka odvolání se na článek 5 smlouvy o NATO nebude vůbec otázkou pro Washington, ale spíše pro evropské metropole.

Takových "možná" jsou stovky. Dne 23. února 2022 žádné z nich neexistovalo. Nyní jsou součástí reality.



A co nám v této realitě chybí: bezpečnost. Ani pro největší, ani pro nejmenší stát.



Bezpečnost musíme opět učinit realitou."



- Zelenskyj říká, že je připraven vzít Trumpa do první válečné linie, ukáže mu skutečnou válku, nikoli instagram



Na otázku, zda by bylo dobré pozvat Donalda Trumpa do Kyjeva , Volodymyr Zelenskyj odpověděl:



Já jsem ho pozval veřejně, ale záleží na něm, tedy na jeho přání.



A dodal: ,,Vždycky jsem si myslel, že to bude důležité:



Pokud pan Trump, pokud přijede, jsem připraven jít s ním i na frontu.



Myslím, že pokud vedeme dialog, jak ukončit válku, musíme lidem, kteří rozhodují, ukázat, co to znamená, co je skutečná válka - ne na Instagramu. Skutečná válka."



Na otázku, co by řekl republikánům v USA, Volodymyr Zelenskyj odpověděl, že se v sobotu sejde se senátory.



Neptejte se Ukrajiny, kdy skončí válka, řekl Zelenskyj: "Prosím, neptejte se Ukrajiny, kdy skončí válka.



Ptejte se, proč je Putin stále schopen v ní pokračovat. Kéž se náš svět založený na pravidlech nikdy nestane světem včerejška.



- 'Neměli bychom se bát Putinovy porážky', řekl Zelenskyj politikům v Mnichově



Ukrajinský představitel Volodymyr Zelenskyj na pódiu v Mnichově varoval, že "pokud nebudeme jednat nyní, Putinovi se podaří učinit příští roky katastrofálními - katastrofálními i pro ostatní národy".



Trval na tom, že Ukrajina dokáže zvítězit. Jsme schopni získat zpět svou zemi. A Putin může prohrát. A to už se na bitevním poli nejednou stalo.



Zelenskyj dodal: "Z genocidy našich lidí udělal Putin běžnou součást své politiky."



S odkazem na smrt ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného Zelenskyj řekl, že Putin je "zločinec, který si udržuje moc pomocí korupce a násilí".



- Evropané musí udělat více pro bezpečnost, říká německý kancléř v souvislosti s obavami z Trumpových útoků na NATO.



Německý kancléř Olaf Scholz v sobotu ráno ve svém projevu na Mnichovské bezpečnostní konferenci rozhodl zaměřit na důležitost podpory Ukrajiny a vyzval k posílení evropského pilíře NATO.



"Všichni si proto musíme položit otázku, zda dva roky po začátku války skutečně děláme dost pro to, abychom Putinovi naznačili, že bojujeme dlouhodobě?" řekl.



Kancléř dodal:



"Děláme dost, když dobře víme, co by vítězství Ruska na Ukrajině znamenalo, totiž konec Ukrajiny jako svobodného, nezávislého a demokratického státu, zničení našeho mírového řádu v Evropě, nejvážnější útok na Chartu OSN od roku 1945 a v neposlední řadě povzbuzení všech autokratů na světě k použití síly k řešení konfliktů.



Politická a finanční cena, kterou bychom pak museli zaplatit, by byla mnohonásobně vyšší než všechny výdaje na naši dnešní i budoucí podporu Ukrajiny."



Kancléř rovněž uvedl:



"Hrozba ze strany Ruska je reálná. Proto musí být a zůstat naše odstrašující a obranné schopnosti důvěryhodné.



Zároveň si nepřejeme konflikt mezi Ruskem a NATO, a proto se všechny země podporující Ukrajinu od začátku války shodují na tom, že na Ukrajinu nepošleme vlastní vojáky.



Putin a vojenský establishment v Moskvě však nesmí být na pochybách, že my, nejsilnější vojenská aliance na světě, jsme schopni bránit každý metr čtvereční našeho spojeneckého území.



A proto je důležité, abychom dále posilovali evropský pilíř v NATO, a to i v oblasti odstrašení.



Německo bude do obrany investovat 2 % HDP," zdůraznil.



"Bez ohledu na to, jak skončí ruská válka na Ukrajině, a také bez ohledu na výsledek voleb na obou stranách Atlantiku je jedna věc naprosto jasná: my Evropané musíme pro naši bezpečnost udělat mnohem více nyní i v budoucnu," uvedl kancléř a dodal, že "naše připravenost k tomu je značná", a že to řekl americkému prezidentovi Joe Bidenovi.



Poděkoval také severoamerickým spojencům za to, že jsou silnými spojenci a přáteli.





Aniž by jmenoval Donalda Trumpa, německý politik uvedl: ,,Jakákoli relativizace záruk vzájemné obrany NATO prospěje pouze těm, kteří nás stejně jako Putin chtějí oslabit."







Podrobnosti v angličtině ZDE

