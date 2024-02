Polsko se stává vůdčím hlasem v obraně Evropy proti Putinovi

18. 2. 2024

(Česko se toho neúčastní, zabývá se pitomostmi, jako je pondělní protest zemědělců.)

Nedávné panické řeči o třetí světové válce se zdají být poněkud přehnané, píše Simon Tisdall. Konkrétní hrozba, kterou agresivní revizionistický režim Ruska představuje pro východní Evropu, je však reálná a stále roste. Polsko se stejně jako v minulosti nachází v první linii bitvy o Ukrajinu, která se může snadno rozšířit. Evropské státy NATO se musí rozhodnout, zda se jedná o rok 1920, nebo 1939.



Na září 1939 se vzpomíná z opačných důvodů. Na dveře bušilo další totalitní monstrum, nacistické Německo. Poláci věřili, že jim Francie a Británie v případě napadení přijdou na pomoc. Když však Hitler zaútočil, účinná spojenecká vojenská odpověď se nedostavila. Polsko podlehlo fašismu. Následovaly nevýslovné hrůzy. Polsko si tuto dvoudílnou historii připomíná, i když mnozí v Evropě ne, a poučilo se z ní. V posledním desetiletí zdvojnásobilo své ozbrojené síly. Největší evropská pozemní armáda NATO bude vybavena nejnovějšími tanky a raketami americké výroby. A od ruské invaze před dvěma lety tento měsíc Polsko energicky podporuje Ukrajinu.



Základní strategie Varšavy je dvojí: přesvědčit Vladimira Putina, dravého ruského prezidenta, že další agrese na východním křídle NATO, včetně agrese proti Finsku, Estonsku, Lotyšsku a Litvě, se nepodaří, a přesvědčit západoevropské partnery, že i oni musí urychleně zvýšit svou vojenskou aktivitu.



Pokud se tyto cíle nepodaří uskutečnit, budou ohroženy jak působivé potvrzení sebevědomé polské státnosti v období po studené válce i hospodářský "zázrak", který Polsko zažilo od svého vstupu do NATO v roce 1999 a do EU v roce 2004. Výzva, před níž polský národ stojí, je potenciálně existenční. Obáváme se, že se bude znovu opakovat rok 1939. Myšlenka, že Polsko převezme vedoucí úlohu v Evropě, je neznámá, ačkoli v 16. a 17. století to bylo normou. Polská energie a myšlenky, ačkoli byly za předchozí tvrdé pravicové vlády často špatně směrovány, zahanbily nevýrazné politiky v Berlíně, Paříži a Londýně. Donald Tusk, nově zvolený premiér, minulý měsíc navštívil Kyjev a pronesl odvážný mobilizační projev. "Právě zde, na Ukrajině, probíhá světová fronta mezi dobrem a zlem," řekl.



Zatímco Tusk, bývalý předseda Rady EU, obnovuje mosty s Bruselem zničené euroskeptickými předchůdci, Evropě to začíná docházet. Na jednáních minulý týden spolu s vedoucími představiteli Francie a Německa oživil Tusk takzvaný Výmarský trojúhelník, platformu pro politickou, obrannou a bezpečnostní spolupráci s celoevropským uplatněním.



"Neexistuje žádný důvod, proč bychom měli být tak zjevně vojensky slabší než Rusko... Zvýšení [zbrojní] výroby a zintenzivnění naší spolupráce jsou naprosto nespornými prioritami," uvedl Tusk. EU by se měla stát "samostatnou vojenskou mocností", zdůraznil. Je příznačné, že Varšava již neodmítá francouzské myšlenky o evropské strategické autonomii, které dříve považovala za škodlivé pro NATO.





Polská snaha o jednotu a větší integraci přichází uprostřed prohlubujících se obav evropských členů NATO z odchodu USA, pokud bude Donald Trump znovu zvolen prezidentem. Trump se k NATO a EU často vyjadřuje odmítavě. Vyhrožuje, že "povzbudí" Rusko k útokům na členské státy, které kritizuje.

Aby Evropa takový scénář přežila, bude možná potřebovat svůj vlastní politický "zázrak na Visle" - tentokrát i na Sprévě, Seině, Tibeře a Temži. A kdo ví? Možná se polský Tusk, který doma hrdinně zabil draky reakce, vynoří jako nový evropský Piłsudski.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Transatlantické závazky Washingtonu se prozatím nemění. Polsko bude letos na jaře spolupořádat cvičení NATO Steadfast Defender 2024 - největší od rozpadu Sovětského svazu. Přibližně 90 000 vojáků bude nacvičovat posílení východního křídla NATO ze strany USA v hypotetickém případě ruského útoku. Aktivní angažovanost Polska rovněž napomáhá přesunu těžiště evropské bezpečnosti na východ, což dokládají návštěvy ministra zahraničí Spojeného království Davida Camerona v Polsku a Bulharsku, které se uskutečnily minulý týden.Hlasy blízkých sousedů Polska jsou také slyšet více. Estonsko vyvolalo rozruch předpovědí konfliktu mezi Ruskem a NATO "během příštích 10 let", jehož centrem budou pobaltské republiky a Finsko. Nově zvolený prezident Finska, Alexander Stubb, je vůči Rusku jak jestřábí, tak obezřetný.Bude Evropa dbát těchto historicky rezonujících varování z východní hranice? Strukturální napětí mezi NATO a koncepcí EU, která by fungovala paralelně jako samostatná, plnohodnotná vojenská aliance, není vyřešeno. Rozšířená evropská bezpečnostní soběstačnost je žádoucí, ale zatím nedosažitelná. Přesto díky Putinovi a Trumpovi, strašlivým dvojčatům, výdaje na obranu v celé EU rychle rostou. Jens Stoltenberg, generální tajemník NATO, uvedl, že 18 z 31 států NATO vydá letos na obranu 2 % HDP nebo více, což je šestinásobný nárůst oproti roku 2014, kdy Rusko nezákonně anektovalo Krym. Polské výdaje se blíží 4 %.Achillovou patou Evropy je více než zdroje nebo dokonce Trump politické vedení. Francouzsko-německý "motor" EU špatně funguje. Nepopulární německá koalice vedená Olafem Scholzem čelí s blížícími se spolkovými volbami v příštím roce vzpouře tvrdé pravice. Ve Francii je postavení prezidenta Emmanuela Macrona značně oslabené. Británie se propadla. A čas se krátí. Evropa má možná méně než rok na to, aby se "dala dohromady", jak řekl jeden polský úředník. Trump v Bílém domě od ledna 2025 může zasadit Ukrajině smrtící ránu, rozbít transatlantické spojenectví a poskytnout svému kamarádovi Putinovi epickou, historickou pomstu za implozi Sovětského svazu v roce 1991, z níž ten viní Západ.