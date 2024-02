Gaza: Izraelské jednotky vtrhly do Násirovy nemocnice v městě Chan Júnis

16. 2. 2024

čas čtení 3 minuty



Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 15. února 2024, 19 hodin: Izraelské síly nyní vtrhly do hlavní nemocnice v jižní Gaze. Tvrdí, že hledají těla rukojmích. Vojsko označilo nálet na Násirovu nemocnici za přesný a omezený, ale záběry ukazují paniku, chaos, kouř a zvuk silné střelby a podle lékařů bylo několik pacientů zraněno a nejméně jeden byl zabit. A abychom vás upozornili, tato reportáž naší mezinárodní editorky Lindsay Hilsumové je znepokojující.









Reportérka: Je časné ráno a na Násirovu nemocnici v Chán Júnisu právě dopadl tankový granát. Zdravotnický personál se zoufale snažil zachránit pacienty. Kouř se ještě nerozptýlil. Nemají se kam schovat, ale pokračují dál. Doktor Mohammed Harara natáčí.









"V nemocnici na nás zaútočila izraelská armáda," říká. Venku se ozývá stále hlasitější střelba.





Ve středu se někteří zdravotníci, pacienti a jejich rodiny pokusili opustit nemocnici, ale říkají, že na ně Izraelci stříleli, takže se museli vrátit.





Přes noc jim izraelští vojáci, kteří jsou nyní uvnitř nemocnice, řekli, že musí odejít, kromě několika lékařů a pacientů, kteří se nemohou hýbat.













Vydali se tedy přes spoušť, která tu zůstala po náletech. Je děsivé zůstat, děsivé odejít. A jak si vybrat cestu přes rozbrázděné vybombardované město? Jak dostat staré lidi ven?





"Ortopedické oddělení bylo zcela zničeno. Celý komplex je v chaosu chvíli předtím na nás v zasedačce, kde byli lékaři a sestry během přestávky mezi směnami, zaútočila čtyřkolka, střílela na ně náhodně. Jeden lékař byl zasažen střepinou do hlavy, ale jeho stav není kritický."

















Reportérka: Některým pacientům se nějak podařilo dostat ven, jiní byli zabiti nebo dále zraněni. Kde se jim teď dostane ošetření? Dvě třetiny nemocnic v Gaze už nefungují.





"Byla jsem zraněna, když na nás Izraelci stříleli šrapnely a kulky, v Násirově nemocnici mě léčili 20 dní. Obklíčili nás a dnes pomocí mikrofonů oznámili, že máme evakuovat i pacienty, jen ti, kteří nemohou chodit, směli zůstat."





Izraelské obranné síly dnes zveřejnily záběry z přilbových kamer ze svých operací v Chán Júnisu. Propuštění rukojmí uvedli, že byli zadržováni v Násirově nemocnici a IDF možná doufaly, že najdou těla dalších.







Nemocnice několik týdnů funguje, přestože je obležena a nachází se přímo uprostřed bojů. Před pěti dny přispěchala na pomoc lékařka Amira Al Azuliová, když přišla zpráva, že u vchodu do nemocnice byl někdo postřelen, ona a její kolegové udělali vše, co mohli, aby mu zachránili život. Nevíme, zda se jim to podařilo.









A co toto dítě, které bylo zraněno přímo před nemocnicí? Nevíme, jestli přežilo. Víme jen, že se ho někdo pokusil zachránit.









A když bylo příliš nebezpečné jít pro vodu, improvizovali s kladkovým systémem. Takové odhodlání udržet pacienty naživu tváří v tvář zdrcující přesile.





Ti, kteří byli nuceni opustit nemocnici, jsou nyní v Rafáhu. Město už je plné uprchlíků a není kde být. Je Rafah je také další cíl Izraele.





0