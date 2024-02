Gaza: Násirova nemocnice v Gaze "není funkční", říká šéf WHO

18. 2. 2024

čas čtení 7 minut





Nemocnice v Chán Júnisu přestala fungovat kvůli "týdennímu obléhání" izraelskými silami



Násirská nemocnice byla "zcela vyřazena z provozu", sděluje ministerstvo zdravotnictví



Druhá největší nemocnice v pásmu Gazy byla "zcela vyřazena z provozu", uvedl v neděli mluvčí ministerstva zdravotnictví Gazy.



Ashraf al-Qidra řekl agentuře Reuters, že "v nemocnici Nasser v Khan Younis se v současné době o pacienty starají pouze čtyři lékařské týmy - 25 zaměstnanců".



"Zdravotnický komplex Násirovy nemocnice je páteří zdravotní péče v jižním pásmu Gazy. Přerušení jeho provozu je rozsudkem smrti pro statisíce palestinských vysídlenců v Chán Júnisu a Rafáhu," dodal.

Násirská nemocnice byla "zcela vyřazena z provozu", sděluje ministerstvo zdravotnictvíDruhá největší nemocnice v pásmu Gazy byla "zcela vyřazena z provozu", uvedl v neděli mluvčí ministerstva zdravotnictví Gazy.Ashraf al-Qidra řekl agentuře Reuters, že "v nemocnici Nasser v Khan Younis se v současné době o pacienty starají pouze čtyři lékařské týmy - 25 zaměstnanců"."Zdravotnický komplex Násirovy nemocnice je páteří zdravotní péče v jižním pásmu Gazy. Přerušení jeho provozu je rozsudkem smrti pro statisíce palestinských vysídlenců v Chán Júnisu a Rafáhu," dodal.

- Izrael odsoudí Lulovy výroky o Gaze



Izraelský ministr zahraničí Israel Katz prohlásil, že si předvolá brazilského velvyslance, aby odsoudil výroky brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy, který ostře kritizoval izraaelské vedení války v Gaze.



"Slova brazilského prezidenta jsou ostudná a závažná. Nikdo nepoškodí právo Izraele na obranu. Nařídil jsem lidem ze svého úřadu, aby si zítra předvolali brazilského velvyslance ke kritice," napsal na Twitteru



"To, co se děje v pásmu Gazy, není válka, ale genocida," řekl Lula novinářům v neděli v Addis Abebě, kde se účastnil summitu Africké unie.



"Není to válka vojáků proti vojákům. Je to válka mezi vysoce připravenou armádou a ženami a dětmi."



- Ve Velké Británii předseda Labouristické strany Keir Starmer prohlásil, že by mělo být uzavřeno trvalé příměří mezi Izraelem a Hamásem.



Téměř třetina poslanců se mu loni vzepřela a podpořila výzvy k okamžitému příměří.



Tento týden se očekává, že Skotská národní strana předloží londýnskému parlamentu návrh, který bude vyzývat k okamžitému příměří, což podle stínového ministra zahraničí Davida Lammyho strana prozkoumá a poté o tom rozhodne. Skotská pobočka Labouristické strany požaduje příměří okamžitě.



- Izraelské síly v neděli při zásahu v uprchlickém táboře na okupovaném Západním břehu Jordánu zabily dva Palestince, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví.



Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že dva muži ve věku 19 a 36 let byli prohlášeni za mrtvé po náletu armády v uprchlickém táboře Tulkarm na severu Západního břehu Jordánu, kde podle OSN žije přes 27 000 palestinských uprchlíků.



Podle palestinského Červeného půlměsíce bylo při izraelské vojenské operaci zraněno nejméně pět dalších osob.



- Ve Velké Británii stínový labouristický ministr zahraničí David Lammy označil počet mrtvých v Gaze za "ohavný".



"Všichni chceme, aby boje skončily," řekl v pořadu BBC One Sunday with Laura Kuenssberg. "O život přišlo více než 28 000 lidí, žen a dětí. Jedno z mých dětí je adoptované - v Gaze je nyní [17 000] sirotků. Je to prostě odporné. Takže lidé samozřejmě chtějí příměří.



"Teď jde o to, jak, a aby bylo naprosto jasné, že až to příměří nastane, nemůžeme se dočkat obnovení bojů."





- Šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell uvedl, že situace na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu představuje hlavní překážku pro nalezení dlouhodobého mírového řešení mezi Izraelem a Palestinci.



Borrell na mnichovském bezpečnostním zasedání prohlásil: "Západní břeh Jordánu je skutečnou překážkou pro dvoustátní řešení," řekl Borrell. "Západní břeh je ve varu... mohli bychom být v předvečer většího výbuchu," řekl.



Na Západním břehu Jordánu, který Izrael okupuje od roku 1967, žije přibližně 490 000 Izraelců v desítkách osad, které jsou podle mezinárodního práva považovány za nelegální.



Izraelští osadníci žijí na tomto území vedle přibližně tří milionů Palestinců.



Palestinci považují izraelské osady za válečný zločin a hlavní překážku míru, ale mnozí národně-náboženští zastánci tvrdé linie považují život v nich za naplnění božího zaslíbení.



Od začátku války se počet střetů mezi izraelskými silami a Palestinci na Západním břehu Jordánu zvýšil.



- Izrael formálně vyjádřil nesouhlas s "jednostranným uznáním" palestinské státnosti



Izrael formálně vyjádřil svůj nesouhlas s tím, co nazval "jednostranným uznáním" palestinské státnosti, a uvedl, že jakékoli takové dohody musí být dosaženo přímým jednáním, informovala agentura Reuters.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu předložil toto "deklaratorní rozhodnutí" k hlasování ve vládě, která jej podle prohlášení jednomyslně schválila.



Snahy o dosažení dvoustátního řešení - palestinského státu na Západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy po boku Izraele - jsou od roku 2014 na mrtvém bodě.



Joe Biden se snaží na Blízkém východě vyjednat ještě širší dohodu, která by zahrnovala normalizaci vztahů Saúdské Arábie a dalších arabských států s Izraelem a také vytvoření palestinského státu.



Oficiální izraelské prohlášení podle Netanjahuovy kanceláře zní: :



Izrael naprosto odmítá mezinárodní diktát týkající se trvalé dohody s Palestinci. Dohody, pokud by jí bylo dosaženo, bude dosaženo pouze přímým jednáním mezi oběma stranami bez předběžných podmínek.



Izrael bude i nadále vystupovat proti jednostrannému uznání palestinského státu. Takové uznání po masakru ze 7. října poskytne obrovskou a bezprecedentní odměnu terorismu a zabrání jakékoli budoucí mírové dohodě.



- Šéf Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že Násirova nemocnice v Chán Júnisu v Gaze již nefunguje kvůli "týdennímu obléhání izraelskou armádou a následnému pokračujícímu útoku". Druhá největší nemocnice v pásmu Gazy stále poskytuje útočiště mnoha pacientům trpícím válečnými zraněními a zhoršující se zdravotní krizí v Gaze, ale není zde dostatek energie ani personálu, aby je všechny ošetřil, uvedli zdravotníci. "Je zcela mimo provoz," řekl agentuře Reuters mluvčí ministerstva zdravotnictví Gazy Ašraf al-Kidra. "O pacienty uvnitř zařízení se v současné době starají pouze čtyři lékařské týmy - 25 zaměstnanců," dodal.



- Izraelská armáda v neděli uvedla, že v bojích v celém pásmu Gazy během uplynulého dne zabila desítky palestinských ozbrojenců a zabavila velké množství zbraní.



- Rada bezpečnosti OSN bude pravděpodobně v úterý hlasovat o alžírském návrhu požadujícím okamžité humanitární příměří v izraelské válce v Gaze, uvedli diplomaté pro agenturu Reuters.



- Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) uvedla, že izraelské síly již 27. den po sobě pokračují v útocích na nemocnici al-Amal ve městě Chán Júnis na jihu Gazy.



V příspěvku na Twitteru PRCS uvedla, že centrální údržbářská místnost nemocnice byla zničena a čtvrté patro vážně poškozeno izraelským dělostřeleckým ostřelováním.





Uvedla také, že izraelská armáda se zaměřila na palivové nádrže, přičemž v důsledku střelby uvízl jeden pacient (který byl později "s obtížemi evakuován").







Podrobnosti v angličtině ZDE

0