Tabu prolomeno: Lula přirovnává jednání Izraele k Hitlerovi

Diplomatická politika Brazílie je založena na snaze o neutralitu, vždy se snaží zůstat přáteli všech zúčastněných stran, ale v případě Gazy se Lula rozhodl porušit protokol a tradici země, protože se domnívá, že zde probíhá genocida pod širým nebem a že svět bezmocně přihlíží něčemu, co vejde do dějin jako pokus o likvidaci celé populace.

"Být humanistou dnes znamená odsoudit útoky Hamásu na izraelské civilisty a požadovat okamžité propuštění všech rukojmích. Být humanistou znamená také odmítnout nepřiměřenou reakci Izraele, ve kterým se stali obětí téměř 30 000 Palestinců v Gaze," argumentoval brazilský prezident.

Masakr dětí a civilistů obecně, ke kterému v Gaze dochází, nelze nijak zdůvodnit. Tento masakr nařízený Benjaminem Netanjahuem nelze nijak obhájit. Trapná výmluva, že bomby, které zabíjejí tyto nevinné lidi, byly na ně vlastně hozeny proto, že se mezi nimi skrývají teroristé z Hamásu, funguje pouze pro ty, kteří chtějí najít útěchu pro své svědomí tím, že podporují zbabělý pokus o likvidaci celého národa.





Skutečnost, že nejsou v Izraeli koncentrační tábory a všechno to mučení a masové vraždění jako v případě židů, nijak nesnižuje podobnost Hitlerových cílů ve srovnání s Netanjahuovými cíli. Oba si prostě vybrali celou etnickou skupinu a ji démonizovali, a oba neviděli rozdíl mezi dětmi, starci, těhotnými ženami, nemocnými, každého považovali za nepřítele, kterého je třeba zlikvidovat.





Kdyby Izrael nelhal a chtěl skutečně lokalizovat každého teroristu a zlikvidovat ho, mohl by to snadno udělat chirurgicky, s využitím zpravodajských informací. Věrohodnější by bylo vtrhnout do Gazy, převzít nad ní otěže a odtud vyhledat a najít každého jednotlivce, který představuje pro Izrael nebezpečí. To, co se děje, je masakr. Pomsta za hrůzy, které Hamás spáchal v říjnu a v celé své historii.





Pomsta je však prováděna tím nejzbabělejším možným způsobem, jako když mafián nechá vyvraždit celou rodinu zrádce.