Čína nabízí prohloubení bezpečnostních vazeb s Maďarskem

20. 2. 2024

Tento krok Pekingu přichází v době, kdy jsou vztahy Budapešti se spojenci z EU a NATO na nejnižším bodě

Orbán také doufá ve znovuzvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem



Čína nabídla Maďarsku prohloubení bezpečnostní spolupráce. Zdůraznila tak oteplování vztahů Budapešti s Pekingem právě v době, kdy maďarští představitelé odmítli návštěvu delegace z Washingtonu. Čína nabídla Maďarsku prohloubení bezpečnostní spolupráce. Zdůraznila tak oteplování vztahů Budapešti s Pekingem právě v době, kdy maďarští představitelé odmítli návštěvu delegace z Washingtonu.





Maďarský premiér Viktor Orbán se v pátek setkal s čínským ministrem veřejné bezpečnosti Wangem Siao-chungem.



V komentářích, které o víkendu zveřejnila oficiální čínská tisková agentura Xinhua, Wang uvedl, že doufá v "prohloubení spolupráce v oblastech, jako je boj proti terorismu, boj proti nadnárodnímu zločinu, bezpečnost a budování kapacit pro vymáhání práva v rámci iniciativy Pásmo a cesta".



Cílem by podle čínského ministra bylo "učinit spolupráci v oblasti vymáhání práva a bezpečnosti novým vrcholem dvoustranných vztahů".



Budapešť, která rovněž udržuje daleko užší vztahy s Moskvou než kterýkoli jiný člen EU, pěstuje vztahy s Pekingem. V loňském roce se Orbán jako jediný lídr EU zúčastnil fóra iniciativy Pásmo a cesta v Pekingu. Čínský výrobce elektrických vozidel BYD uvedl, že v Maďarsku otevře svou první evropskou továrnu.



V prohlášení o pátečním setkání s Wangem Orbánův mluvčí uvedl, že premiér prohlásil, že "respekt v mezinárodní diplomacii stále více chybí, ale mezi Maďarskem a Čínou vždy zůstal".



"Jednající strany upozornily na důležitost bezpečnosti a stability," uvedl mluvčí.



Vyhlídka na větší bezpečnostní spolupráci mezi Budapeští a Pekingem přichází v době, kdy jsou vztahy Maďarska s jeho spojenci z EU a NATO na nejnižším bodě.



Zatímco postavení Maďarska v západních hlavních městech se již několik let zhoršuje, rozhodnutí Budapešti nedodržet slib, že jako poslední neratifikuje přihlášku Švédska do NATO, důvěru ještě více podkopalo.



Izolace Budapešti se projevila o víkendu na mnichovské bezpečnostní konferenci, na níž vysocí maďarští představitelé chyběli.



V sobotním projevu v Maďarsku však Orbán naznačil posun a oznámil, že "jsme na dobré cestě ratifikovat vstup Švédska do NATO na začátku jarního zasedání parlamentu".



Přetrvávající napětí se naplno projevilo o víkendu, kdy se maďarští představitelé odmítli setkat s návštěvníky z Washingtonu.



"Spojenci čekají na kroky Maďarska ohledně vstupu Švédska do NATO již 21 měsíců," napsal na sociální síti americký velvyslanec v Budapešti David Pressman.



"Bohužel, řada vysokých maďarských vládních úředníků a parlamentních představitelů strany Fidesz se odmítla setkat s nejvýznamnější americkou dvoustranickou kongresovou delegací, která za poslední roky navštívila Maďarsko," dodal.



Orbán, který čelí vnitropolitickému tlaku a protestům v souvislosti se skandálem, jenž vedl k rezignaci prezidenta země, dal ve svém víkendovém projevu jasně najevo své preference.





"Nemůžeme se vměšovat do voleb v jiných zemích, ale velmi bychom si přáli, aby se prezident Donald Trump vrátil do Bílého domu a zajistil mír zde ve východní polovině Evropy."







