Paní Hogenová a jak to tenkrát bylo

19. 2. 2024 / Boris Cvek

Není to tak dávno, co paní profesorka filozofie Anna Hogenová v médiích opakovaně tvrdila, že dnes je stejná nebo větší nesvoboda na vysokých školách než před rokem 1989. Sama přitom zažila, jak to tenkrát bylo. Jenže lidská paměť je selektivní a nespolehlivá. Proto máme historiky. Včera jsem v knize o dějinách lékařství v zemích Koruny české našel tuto pasáž, která by mohla lidem osvěžit paměť – a těm, kdo jsou na to moc mladí, plasticky vysvětlit, jak to vlastně bylo.