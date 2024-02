Gaza: Izrael vyvraždil další civilisty

22. 2. 2024

- Vláda Spojeného království zváží pozastavení licencí na vývoz zbraní do Izraele, pokud Benjamin Netanjahu bude pokračovat v potenciálně ničivé pozemní ofenzivě na Rafáh v jižní části Gazy. Ministerské zdroje uvedly, že Spojené království je schopno rychle reagovat, pokud právní poradenství ministrům sdělí, že Izrael porušuje mezinárodní humanitární právo.

- Podle zprávy novináře Haniho Mahmouda z Al-Džazíry bylo při "intenzivním bombardování města Rafáh" zabito pět lidí, když byl "terčem útoku" dům v Rafáhu.

Mahmoud ve čtvrtek v reportáži z Rafáhu na jihu Gazy uvedl, že "intenzivní bombardování města Rafáh" se "protáhlo až do dnešních časných ranních hodin". Uvedl, že "ze severní části města byly slyšet hlasité výbuchy" a že zvuk pocházel ze "systematického bourání domů".



V aktuálním příspěvku pro katarskou televizní stanici Mahmúd napsal:



"Přes noc jsme zaznamenali útoky ve východní, severní a dokonce i západní části, kde se ukrývají doslova statisíce lidí.

Nedaleká mešita byla zcela zničena a v jejím okolí hledáme nejméně tři až čtyři domy, které byly vážně poškozeny.



Další dům byl terčem útoku a zničen a pět lidí bylo zabito."





- Humanitární představitelé se spojili v naléhavé výzvě pro Gazu a vyzývají světové lídry, aby "zabránili ještě horší katastrofě



Vedoucí humanitárních subjektů OSN a světových nevládních organizací ve společné výzvě prosí světové lídry, aby pomohli zabránit dalšímu zhoršování krize v Gaze.



Vedoucí představitelé Meziagenturního stálého výboru (IASC), koordinačního orgánu světových humanitárních organizací, vydali ve středu prohlášení, v němž uvedli, že "civilisté v Gaze jsou v extrémním nebezpečí, zatímco svět tomu přihlíží". Vyjmenovalo deset požadavků, "aby se zabránilo ještě horší katastrofě".



Patří mezi ně: okamžité příměří; ochrana civilistů a civilní infrastruktury; okamžité propuštění rukojmích; spolehlivé vstupní body pro pomoc; bezpečnostní záruky a neomezený přístup; fungující systém humanitárního oznamování; silnice vyčištěné od výbušnin a stabilní komunikační síť.



Dále vyzvali k tomu, aby agentura OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům (UNRWA) "obdržela zdroje, které potřebuje k poskytování pomoci zachraňující životy", a k "zastavení kampaní, které se snaží zdiskreditovat OSN a nevládní organizace, jež se snaží zachraňovat životy".



Ředitelé IASC dospěli k následujícím závěrům:



Vyzýváme Izrael, aby splnil svou zákonnou povinnost podle mezinárodního humanitárního práva a práva v oblasti lidských práv, aby poskytl potraviny a lékařské zásoby a usnadnil humanitární operace, a světové představitele, aby zabránili ještě horší katastrofě."

- Agentura pro námořní obchodní operace Spojeného království (UKMTO) ve čtvrtek uvedla, že obdržela zprávu o incidentu 70 námořních mil jihovýchodně od jemenského přístavního města Aden.



Íránem podporovaní Húsíové, kteří ovládají nejlidnatější jemenské oblasti, útočí na plavidla v Rudém moři a v průlivu Bab al-Mandab, což je podle nich projev solidarity s Palestinci ve válce v Gaze.

Před 51 m08.33 SEČ



Izrael ve čtvrtek poblíž přístavního města Ejlat zachytil útok, který zahájili jemenští povstalci Húsiové.



Podle agentury Associated Press (AP) se ve čtvrtek brzy ráno nad Ejlatem rozezněly sirény a následně byly na internetu zveřejněny videozáznamy něčeho, co vypadalo jako zásah na obloze nad hlavou. Izraelská armáda později uvedla, že zachycení provedl její systém protiraketové obrany Arrow.



Izrael neurčil, o jakou střelbu se jednalo, ani odkud přišla, uvedla agentura AP. Systém Arrow však zachycuje balistické střely dlouhého doletu s bojovou hlavicí určenou k ničení cílů ještě v prostoru.





Systém "úspěšně zachytil odpálení, které bylo identifikováno v oblasti Rudého moře a bylo na cestě do Izraele," uvedla izraelská armáda.



- Dětinský chaos při hlasování britského parlamentu o příměří v Gaze je "ostuda", říká vysoká pracovnice Oxfamu



Vedoucí oddělení politiky a propagace organizace Oxfam Katy Chakraborttyová prohlásila, že "dětinský chaios" při hlasování britského parlamentu o okamžitém příměří v Gaze a Izraeli je "ostuda".



Dodala, že:

"Obyvatelé Gazy se nemohou dočkat, až se naši politici přestanou hádat. Velká část země leží v troskách a Rafáhu, odkud bylo nuceno uprchnout mnoho palestinských rodin, hrozí plnohodnotná vojenská ofenzíva. Děti na severu Gazy umírají hlady, protože se k nim kvůli pokračujícímu izraelskému útoku a omezení přístupu nedostane žádná pomoc."



"Okamžité a trvalé příměří", řekla Chakrabortty, "je jediným řešením, jak zastavit tento ničivý koloběh krveprolití, zajistit bezpečné propuštění rukojmích a umožnit, aby se naléhavá pomoc dostala ke všem, kteří ji zoufale potřebují".



"Mnoho poslanců ve středu večer vášnivě hovořilo o hrůzách v Gaze a my děkujeme těm, kteří pozvedli svůj hlas. Vláda musí naslouchat a podpořit hlasy OSN pro příměří a ukončit prodej zbraní Izraeli."



- Spojené království a Jordánsko shazují dodávky pomoci do nemocnice ve městě Gaza



Spojené království ve spolupráci s Jordánskem shodilo pomoc do nemocnice v severní části Gazy, informuje Press Association (PA).



Ministerstvo zahraničí a Commonwealthu uvedlo, že zásilku humanitární pomoci financovanou Spojeným královstvím doručilo ve středu jordánské letectvo do nemocnice Tal Al-Hawa. Nemocnice zřízená jordánským letectvem se nachází ve městě Gaza.



Dodávky zahrnovaly základní léky, pohonné hmoty a potraviny pro pacienty a personál. Ministr zahraničí David Cameron uvedl, že výsadek využijí tisíce pacientů.



"Úzce jsme spolupracovali s našimi jordánskými partnery, abychom tyto životně důležité zásoby dostali přímo do nemocnice Tal al-Hawa. Situace v Gaze je zoufalá a je zapotřebí podstatně více pomoci - a to rychle. Vyzýváme k okamžité humanitární přestávce, která by umožnila co nejrychlejší přísun další pomoci do Gazy a návrat rukojmích domů."



Léky a pohonné hmoty, které jsou součástí čtyřtunové dodávky, jsou součástí dohody, kterou Spojené království tento týden podepsalo s Jordánskou hášimovskou charitativní organizací (JHCO) o dodávce pomoci do Gazy ve výši 1 milionu liber."



- Australská logistická expertka, který pracuje v nemocnici v Rafáhu, vyjádřila obavy z "katastrofální" izraelské pozemní ofenzívy v jižním městě Gazy.



Lindsay Croghanová, která je na misi u organizace Lékaři bez hranic, rovněž uvedla, že je nutné "okamžité a bezpodmínečné příměří", prodlužující se debata "se rovná dalším mrtvým".



- Spojené státy využily svého práva veta a v úterý v Radě bezpečnosti OSN zablokovaly rezoluci o příměří s odůvodněním, že by narušila probíhající jednání, jejichž cílem je zajistit propuštění rukojmích držených Hamásem.



- Australská vláda se minulý týden připojila ke Kanadě a Novému Zélandu a varovala Izrael před provedením "ničivé" pozemní ofenzívy v Rafáhu s tím, že civilisté "prostě nemají kam jít".



- Osm zraněných při útoku střelnou zbraní poblíž okupované osady na Západním břehu Jordánu, tvrdí policie



Tři ozbrojenci ve čtvrtek zahájili palbu z automatických zbraní na několik vozidel poblíž židovské osady na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu a při "teroristickém útoku" zranili osm lidí, uvedla policie.





"Tři teroristé ... vystoupili z vozidla a začali střílet z automatických zbraní na vozidla, která stála v dopravní zácpě na silnici směrem na Jeruzalém," uvedla policie ve svém prohlášení. "Dva teroristé byli na místě zneškodněni. Při prohlídkách prováděných na místě činu byl zjištěn další terorista, který se pokusil o útěk a byl rovněž zneškodněn."



Osm osob s různým stupněm zranění bylo z místa evakuováno zdravotníky, uvedla policie.



Čtvrteční střelba přišla poté, co byli v pátek zastřeleni dva lidé na autobusové zastávce v jižním Izraeli poblíž města Kirjat Malachi.



- Člen izraelského válečného kabinetu Benny Gantz uvedl, že existují "slibné první známky pokroku" ohledně nové dohody o propuštění rukojmích z Gazy v rámci regionálních rozhovorů, které mají zajistit zastavení války.



Jeho výrioky přišly v době, kdy americká média informovala, že šéf CIA William Burns je očekáván v Paříži na jednání o rukojmích.



- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že hlasování Knesetu, které podpořilo jeho postoj proti jednostranně vyhlášenému palestinskému státu, bylo podpořeno "drtivou většinou proti pokusu vnutit nám zřízení palestinského státu, který by nejen nepřinesl mír, ale ohrozil by i stát Izrael".



- USA sdělily Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu, že útok Hamásu ze 7. října prokázal "legitimní bezpečnostní potřeby" Izraele při jakémkoli řešení konfliktu v regionu. USA vyzvaly soud, aby "neshledal, že Izrael je právně povinen okamžitě a bezpodmínečně se stáhnout z okupovaného území", ale aby místo toho "zachoval a podporoval zavedený rámec" pro dosažení dvoustátního řešení. Rusko a Francie předloží soudu ústní vyjádření později ve středu.



- Nové boje a prohlubující se kolaps veřejného pořádku na severu Gazy zmařily humanitární úsilí o odvrácení hladomoru v některých částech tohoto poničeného území, přičemž vysocí představitelé humanitární pomoci popisují "neuvěřitelnou míru zoufalství", zásoby potravin docházejí.



- Při útoku, který syrská média označila za izraelský nálet na Damašek, zahynuli nejméně dva lidé. Zasažena byla obytná budova ve čtvrti Kafr Súsa v hlavním městě. Izraelská armáda se k tomuto tvrzení nevyjádřila.



Podrobnosti v angličtině ZDE

