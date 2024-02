Británie nemá segregovaná etnická a náboženská ghetta

26. 2. 2024

Telegraph prohlásila, že se Británie "propadá do společnosti ghett". Její slova naznačují, že Británie je stále více segregovaná, ale je to pravda? ptá se Torsten Bell, ředitel analytické organizace Resolution Foundation. Pokračuje: Jak už jsme referovali, poněkud šílená bývalá ultrapravicová konzervativní ministryně vnitra Suella Bravermanová (kterou nakonec premiér Rishi Sunak z funkce vyhodil) v pátečním vydání deníkuprohlásila, že se Británie "propadá do společnosti ghett". Její slova naznačují, že Británie je stále více segregovaná, ale je to pravda?





Sčítání lidu v roce 2021 nám umožní její tvrzení otestovat a naštěstí ho nedávný výzkum využil k dokumentaci změn od roku 1991. V Británii, v níž skutečně žijeme, a nikoliv v tom bezútěšném místě, které Bravermanová vykresluje, se rezidenční segregace podle etnického klíče dekádu za dekádou snižuje. S tím, jak se Británie stává rozmanitější (v roce 2021 tvořili bílí Britové 74 % obyvatel Anglie a Walesu, v roce 2001 to bylo 87 %), přibývá v ní i mnohem více etnicky smíšených míst.



Jednoduše v Británii nejsou žádná velká města s takovou segregací, jakou lze pozorovat například v New Yorku nebo Chicagu.



Není to jen proto, že se zvýšil počet etnických menšin. Všechny etnické skupiny v Británii se postupem času geograficky méně koncentrovaly. Segregace se snižuje, nikoliv zvyšuje. Britská města patří ve skutečnosti k etnicky nejrozmanitějším, protože v nich žije tolik různých etnických skupin. Nemáme zkrátka žádné velké město, kde by existovala taková segregace jako například v New Yorku nebo Chicagu.





"Spojené království není zdaleka dokonalé. Ale ti, kdo se snaží ve jménu vlastenectví propašovat kulturní války ve stylu USA, by si měli uvědomit, že nemůžete být vlastenci, pokud nejste smířeni s tím, že jsme nyní rozmanitější a méně segregovaní," píše autor.







