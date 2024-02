Rusnok o takzvaném bordelu v České republice

26. 2. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty



Těžko říci, za koho vlastně hosté nedělního pořadu České televize Otázky V. Moravce mluvili. Paní Maláčová jistě za odbory. Z tohoto pohledu neřekla nic překvapivého nebo zajímavého snad kromě toho, že snižování daní zaměstnanců je správné, čímž reagovala na téma rušení superhrubé mzdy. Zapomněla dodat, že to snížení daní se pozitivně dotklo jen těch lidí s vysokými příjmy. Správně ale upozornila, že tak vznikla v rozpočtu díra, která dosud nemá řešení, rozhodně ne to daňové.





Pak tam byla paní Horská, která měla zřejmě reprezentovat NERV a vládu. Sdělila nám především, že vláda nemá potřebné analýzy na to, aby dělala řádné hospodářskou politiku. NERV jako skupina brigádníků tohle za vládu prý dělat nemůže. Zopakovala to během pořadu několikrát. K čemu prý máme zemědělské výzkumné ústavy, když nedovedou dodat potřebné analýzy?

Jinak v zásadě hájila vládní politiku škrtů a zeštíhlování. Když přišla řeč na údajně kontraproduktivní vyhození 50 miliard ze státního rozpočtu během epidemie covidu na podporu pracovních míst, paní Horská přiznala, že tehdy rozhazovačnou politiku podporovala (a dodal bych, že po ní volala po ní celá dnešní vládní koalice), ale od té doby změnila názor. Můžeme si vsadit do loterie, co bude říkat za rok za dva.

Překvapivě nejzajímavěji mluvil pan Rusnok. Bývalý premiér Zemanem instalované vlády, která neměla žádnou oporu v parlamentu, bývalý guvernér ČNB a dnešní poradce té asi nejbohatší české rodiny. Musím říci, že jsem pana Rusnoka za jeho věcnost a střízlivost měl vždy rád. V neděli mě ale skutečně příjemně překvapil. Nejvíce na mně zapůsobilo jeho odmítnutí NERVem navrhované reformy trhu práce. Prý jako Dánsku, tvrdí NERV. Jenže Rusnok řekl, že chceme sice vyhazovat lidi z práce tak snadno jako v Dánsku, ale nechceme platit tam obvyklé daně a mít tam obvyklé standardy. Hlavně ale řekl tohle: podle jeho zkušeností je v Nizozemsku desetkrát obtížnější vyhodit člověka z práce než u nás, a přece Nizozemsko dobře ekonomicky funguje.

Problém české ekonomiky není podle Rusnoka v tom, že se tu nesnadno vyhazují lidi z práce. Problém je v tom, jak dlouho tu trvají administrativní procesy. A ty, míní Rusnok, nemohou fungovat, pokud jsou platy státních úředníků na úrovni „učitelky v Bruntále“. Nízké platy znamenají, že nikdo neudělá tu práci pořádně, takže ve výsledku je všechno nejen nefunkční, ale také dražší. Tohle by si podle mě měla vláda vytesat do kamene a třikrát denně si to promeditovat.

Paní Horská se snažila panu Rusnokovi oponovat, že je prostě třeba rozhýbat trh práce, protože jsou firmy, které marně čekají na pracovníky, kteří jsou v jiných firmách zbyteční. Rusnok měl jasnou odpověď: ať nabídnou pořádné mzdy. Horská pak utěšovala diváky tím, že vyhodit člověka z práce vlastně bude podle nových pravidel obtížné, protože odstupné bude tak vysoké, že to bude zaměstnavatele odrazovat. Tak jak to vlastně je? V každém případě to podle ní pomůže jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům. Aneb jak říká pan Babiš: jsme tu pro všechny, pomůžeme všem!

A otázka výše mezd a příjmů je snad téma na sám závěr tohoto článku podle hesla „to nejlepší nakonec“. Možná by se jako to nejlepší dalo označit spíše Rusnokovo pohrdavé komentování zemědělských dotací jako „bordelu“ a vydírání, které provozuje malá, ekonomicky spíše bezvýznamná, skupinka na zbytku společnosti. Mě ale více zaujalo to, jak paní Horská vůči zaměstnancům vyjadřovala vřelou vděčnost za to, že se spokojili s nízkými mzdami. Pořad přitom začínal tím, jak lidé málo utrácejí a jaký je to problém pro naše HDP. Na jedné straně tedy musíme rozjet naše hospodářství – a v tom ohledu nikdo z hostů nebyl vyloženě optimistický, dokonce padala slova o nutnosti rozsáhlé restrukturalizace a riziku návratu vysoké inflace – na druhé straně je skvělé, že lidé nemají na to, aby nakupovali.

Když se objevilo téma rady jednoho náměstka vlády, že odbory by měly více tlačit na růst mezd (tak už si konečně vyberte, co vlastně chcete – já myslel, že zemi pologramotných chudáků bez peněz), paní Maláčová neměla kromě kritiky na stranu vlády žádnou kloudnou odpověď. Možná s panem Rusnokem řečeno „bordel“ je u nás nejen v dotacích, ale ve vládě, odborech, tak nějak ve všem.

