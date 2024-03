Černý čtvrtek: Izraelský masakr v Gaze zabil více než stovků civilistů a stovky dalších zranil

1. 3. 2024

čas čtení 3 minuty

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (UNOCHA) informuje o velkém masakru, který spáchala izraelská armáda v černý čtvrtek 29. února 2024 na jihu okupovaného města Gazy. UNOCHA uvádí, že ministerstvo zdravotnictví Gazy "oznámilo, že v časných ranních hodinách 29. února bylo na silnici Al Rašíd Road jihozápadně od města Gazy zabito 104 Palestinců a 760 jich bylo zraněno". UNOCHA upozorňuje, že skutečný počet mrtvých bude pravděpodobně vyšší, protože zdravotnické týmy se snaží zvládnout situaci s omezenými prostředky pro poskytování kritické péče. K incidentu došlo ve chvíli, kdy se tisíce Palestinců shromáždily kolem nákladních automobilů převážejících zásoby, když je podle prvních mediálních zpráv údajně zasáhly dělostřelecké granáty a střelba. Izraelská armáda přiznala, že její vojáci do davu stříleli, a také uvedla, že k většině obětí došlo v důsledku dopravní zácpy a incidentů, při nichž byli lidé sraženi nákladními automobily," píše blízkovýchodní expert Juan Cole.

Al-Džazíra Arabic uvádí, že těch několik málo kamionů s humanitární pomocí, které přijíždějí z Rafahu na sever do města Gazy, přijíždí podél pobřeží po ulici Rašíd. Dawar al-Nabulsi (kruhový objezd) se nachází na křižovatce ulic Rašíd a 10. ulice, která prochází městem Gaza na východ a západ. Je to na okraji čtvrti Zajtún, která je obsazena izraelskými vojenskými jednotkami, ačkoli většina izraelských vojáků se ze severní části města Gazy stáhla. Právě na kruhovém objezdu, kde se lidé sbíhali kvůli potravinové pomoci, zahájila izraelská armáda střelbu.

Izraelský list Arab 48 uvádí, že ve čtvrtek večer se počet mrtvých zvýšil na 112 a počet zraněných byl potvrzen na nejméně 760 osob. List uvádí, že palestinské ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek večer oznámilo, že velký počet zraněných stále nebyl převezen do nemocnice. Někteří z mrtvých byli převezeni do zdravotnického komplexu al-Šifa, který izraelská armáda jako fungující nemocnici zničila v rámci jednoho z mnoha svých válečných zločinů.

Izraelské letectvo ve čtvrtek také svrhlo bomby na několik čtvrtí v Pásmu, zatímco izraelské dělostřelectvo ostřelovalo obytné komplexy v Chán Júnisu.

Izrael má jako okupační mocnost v Gaze povinnost zajistit bezpečnost a prosperitu civilního obyvatelstva. To, že nezajistil bezpečný způsob poskytování potravinové pomoci a že podle svého vojenského mluvčího jeho vojáci, "obávající se" vzniklé tlačenice, do davu stříleli, je obžalobou, a nikoliv omluvou. O odvaze izraelských vojáků rovněž nesvědčí to, že je ženy a děti hledající mouku tak vyděsily. Tyto osoby, které riskovaly život, aby získaly jídlo pro své blízké, jsou mnohem statečnější.

Navzdory předběžnému opatření Mezinárodního soudního dvora z 26. ledna, podle nějž existuje riziko, že Izrael v Gaze pravděpodobně páchá genocidu a že by měl do Pásma okamžitě vpustit adekvátní humanitární pomoc, Tel Aviv v únoru oproti lednu snížil počet kamionů s humanitární pomocí´na polovinu.

Al Jazeera Arabic uvádí, že téměř všichni významní světoví představitelé izraelský masakr odsoudili, včetně regionálních mocností, jako je Egypt a Saúdská Arábie, a některých evropských představitelů. Generální tajemník OSN António Guterres vyzval k transparentnímu vyšetřování tohoto tragického incidentu.

Celý text v anglickém originále ZDE

0