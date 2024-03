Gaza: Více než 110 lidí bylo zabito a 760 zraněno izraelskou palbou na civilisty snažící se získat potraviny

1. 3. 2024

čas čtení 6 minut

"... Proto se na kamiony hrnou lidé, kteří zoufale shánějí jídlo, aby nakrmili své děti.

Není nikdo, kdo by jim v tom zabránil, a to by udělal každý. To byste udělali i vy, kdyby vaše rodina hladověla a neexistovala by žádná zákonná moc, která by vás zastavila."



Channel 4 News vysílají v těchto dnech své večerní zpravodajství z Íránu, protože se tam v pátek konají volby. Avšak moderátor zpravodajství, hovořící z Palestinského náměstí v Teheránu, se nejprve zaměřil na Gazu:





Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 29. února 2024, 19 hodin: Vítejte v Íránu, zemi, která hraje klíčovou roli v regionu zmítaném nepokoji v Gaze. Podle údajů ministerstva zdravotnictví počet obětí překročil 30 000 a rostoucí zoufalství vedlo k ještě větší tragédii v blízkosti města Gazy. Podle palestinských zdravotníků zahájili izraelští vojáci palbu na dav čekající na potravinovou pomoc, při níž zahynulo 112 lidí a 760 dalších bylo zraněno. Stalo se tak kolem 4:00 místního času, když se konvoj osmi nákladních aut pohyboval na sever po ulici Al Rašíd a projížděl izraelským kontrolním stanovištěm. Izraelští představitelé přiznávají, že jejich vojáci zahájili palbu, ale tvrdí, že mnoho lidí bylo po nájezdu osmi nákladních aut ušlapáno nebo přejeto. Hamás varuje, že by to mohlo ohrozit jednání o příměří, která probíhají v Kataru. Naše zahraniční redaktorka Lindsay Hilsumová přináší reportáž z Jeruzaléma.





















Reportérka: Zoufalé scény v nemocnici Kamal Antoine v Jabalii. Desítky zraněných byly přivezeny poté, co se dnes brzy ráno dav vrhl na nákladní automobily a izraelští vojáci na ně údajně stříleli.













"Stalo se to, že jsme včera dostali informaci, že v oblasti kruhového objezdu by mohly být přivezeny potraviny. Všichni lidé ze severního pásma Gazy tam byli s námi a mířili na stejné místo. Pak nás v 5:00 až 4:00 překvapily izraelské tanky, které vyjely a začaly náhodně střílet na lidi. To přímo. Ihned poté jsme našli jen mrtvé, zraněné a raněné chaoticky a děsivě roztroušené po zemi."









Mrtví a zranění byli převáženi oslím povozem a nosítky po Beach Rd, kde se pohyboval konvoj nákladních aut. Zdá se pravděpodobnější, že se stali oběťmi střel z ručních zbraní než z tanku, pravděpodobně vypálených z nedalekého kontrolního stanoviště Izraelských obranných sil.















IDF mají jinou verzi událostí, zveřejnily sestříhané záběry z dronu, na kterých je podle nich vidět, jak lidé lezou na nákladní auta, a tvrdí, že nehybní lidé na zemi zemřeli v tlačenici nebo přejetím. Později tvrdí, že při samostatném incidentu jejich vojáci stříleli na lidi, kteří se odmítli otočit, když byli varováni, aby se nepřibližovali ke kontrolnímu stanovišti. To je v rozporu se zprávami očitých svědků. Zranění byli převezeni do nemocnice Al Šifa ve městě Gaza. Jejich výpovědi a výpovědi dalších očitých svědků jsou podobné jako výpovědi v jedné nemocnici Kamal.









"Běželi jsme k potravinové pomoci, abychom nějakou dostali, vojáci a tanky na nás stříleli. Lidé vpředu i vzadu byli postřeleni, někteří do ruky, jiní do nohy. Opustili jsme potravinovou pomoc a utíkali jsme."





Zraněný muž v nemocnici Al Šifa říká, že na ně stříleli dvakrát.





"Když přestali střílet, vrátili jsme se pro pomoc. Než jsem vzal mouku a nějaké konzervy a sundal je z náklaďáku, už po nás stříleli. Stříleli na mě i na náklaďák, který jsem nechal být, a přejeli mi nohu."





















Záběry ze sociálních sítí ukazují, že podobné konvoje byly bombardovány i v poslední době. Lidé zoufale shánějí jídlo pro své hladové děti. Policie se už neodvažuje hlídat kamiony s pomocí, protože se obává, že se Izrael zaměří na ně jako na součást Hamásu. Není divu, že se hroutí zákon a pořádek. Nemocnice, které ošetřují dnešní oběti, sotva fungují. Zdravotnických potřeb stejně jako potravin je málo, částečně proto, že Izrael jich nedovoluje dostatek, zejména na severu pásma, a částečně kvůli nedostatečnému zabezpečení konvojů s pomocí. Můžete být zastřeleni, vyhladověni nebo podlehnout svým zraněním, tolik způsobů, jak v Gaze zemřít. Záběry ze sociálních sítí ukazují, že podobné konvoje byly bombardovány i v poslední době. Lidé zoufale shánějí jídlo pro své hladové děti. Policie se už neodvažuje hlídat kamiony s pomocí, protože se obává, že se Izrael zaměří na ně jako na součást Hamásu. Není divu, že se hroutí zákon a pořádek. Nemocnice, které ošetřují dnešní oběti, sotva fungují. Zdravotnických potřeb stejně jako potravin je málo, částečně proto, že Izrael jich nedovoluje dostatek, zejména na severu pásma, a částečně kvůli nedostatečnému zabezpečení konvojů s pomocí. Můžete být zastřeleni, vyhladověni nebo podlehnout svým zraněním, tolik způsobů, jak v Gaze zemřít.





Ve skutečnosti se tu bavíme o dvou různých problémech. První je, zda izraelské obranné síly střílely do davu neozbrojených, zoufalých a hladových civilistů? Pokud ano, a oni to popírají, pak je to potenciálně válečný zločin a to velmi závažný.





Je zřejmé, že to, co bylo řečeno na místě, a to, co nám řekly izraelské obranné síly, si zcela navzájem odporuje.





Ale je tu ještě jedna otázka. Je tu kontext, a proto jsou lidé tak zoufalí, v posledních dvou dnech jsem mluvila s vysokými představiteli OSN. Ti mi říkají, že už více než měsíc nejsou schopni dostat do severní Gazy žádné kamiony s pomocí.





A to znamená, že míra podvýživy je naprosto raketová, raketově roste. Ještě nikdy neviděli, že by míra podvýživy mezi dětmi tak rychle stoupala.





To znamená, že rodiče dětí jsou naprosto zoufalí. Zároveň proto, že Hamás už tam nemá vládu a že policie se rozplynula, protože se bojí, že se stane terčem útoku. Není tam žádná bezpečnost. Není tam žádná bezpečnost pro nákladní auta.





Proto se na kamiony hrnou lidé, kteří zoufale shánějí jídlo, aby nakrmili své děti.



Není nikdo, kdo by jim v tom zabránil, a to by udělal každý. To byste udělali i vy, kdyby vaše rodina hladověla a neexistovala by žádná zákonná moc, která by vás zastavila. A pokud nedojde k příměří, říkají tito představitelé, a pokud se velmi rychle nedostane další pomoc, budeme svědky dalších hrozných incidentů a dalších úmrtí.

