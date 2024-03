Koho by zajímaly tyhle děti?

2. 3. 2024

Toto ohavné utrpení jemenských dětí, které se ocitly v zástupné válce mezi Íránem a Saúdskou Arábií, trvá již několik let. Kde je rozhořčení, úzkost, masové protesty před velvyslanectvími a na univerzitních kampusech? Proč to nikoho nezajímá?

Dr. David Wood:

Nespočet fotografií dětí hladovějících ve válce v Jemenu. Válka si vyžádala téměř 400 000 obětí. Ale žádné demonstrace po celém světě. Proč? Protože muslimové bojují proti muslimům. Žádní židé, žádné zprávy.



This, the hideous suffering of the children of Yemen caught up in a proxy war between Iran and SA, has been going on for years. Where is the outrage, the anguish, the mass protests outside embassies and at University campuses? Why does no one care? https://t.co/OJqKCFM5qk