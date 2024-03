Varuje-li před "extremismem", britský premiér by měl předložit důkazy

2. 3. 2024

čas čtení 2 minuty

Známý britský novinář Peter Oborne reaguje v rozhlase LBC na páteční vystoupení Rishiho Sunaka v Downing Street, kde varoval před extremismem:



‘Is there something real going on? Or is he confecting a national emergency to suit the strategy of the Conservative Party?’



Political commentator Peter Oborne questions the motives of the PM following his speech to @Matthew_Wright. pic.twitter.com/12lX1gGZVs