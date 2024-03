Země, která pro Ukrajinu nedělá téměř nic

4. 3. 2024

Italská premiérka Giorgia Meloniová se ráda vykresluje jako podporovatelka Ukrajiny. Naposledy při cestě do Kyjeva na druhé výročí ruského útoku na Ukrajinu. Společně s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským podepsala desetileté bezpečnostní partnerství.

V Kyjevě pravicová nacionalistická politička také uspořádala první konferenci svého předsednictví G7 v online formátu. Už na začátku roku oznámila, že z pomoci Ukrajině udělá jedno z ústředních témat G7. Protože, jak řekla Meloniová na místě: "Tato země je součástí naší vlasti a my uděláme svůj díl práce, abychom ji bránili."

Byla to druhá návštěva Meloniové v Kyjevě. Krátce po nástupu do funkce v říjnu 2022 podnikla jednu ze svých prvních zahraničních cest do ukrajinské metropole. Meloniová má nyní v pátek navštívit amerického prezidenta Joea Bidena s cílem znovu potvrdit úzké vztahy mezi USA a Itálií. Jedním z hlavních témat Itálie bude opět neochvějná podpora Ukrajiny proti ruskému útoku.

V pátek je přitom v Římě očekáván německý kancléř Olaf Scholz, který se rád vykresluje jako hnací síla další pomoci Ukrajině. Tam se setká s prezidentem Sergiem Mattarellou.

Tato symbolika a velkolepá prohlášení Meloniové však stojí v kontrastu s účinnou pomocí, kterou Itálie posílá Ukrajině od začátku války. Pohled na čísla ukazuje, že žádná jiná země G7 neposkytla Ukrajině menší pomoc než Itálie. Dokonce i tisíce kilometrů vzdálené země Kanada a Japonsko jsou v pomoci daleko před Římem, jak ukazuje Ukraine Support Tracker Institutu pro světovou ekonomiku v Kielu.

Podle zprávy je Itálie až na 17. místě mezi dárcovskými zeměmi s finančními, humanitárními a vojenskými příspěvky ve výši 1,3 miliardy eur, a to i přesto, že má třetí nejsilnější ekonomiku v EU. Pomineme-li závazky, které procházejí EU, a podíváme-li se pouze na pomoc, která byla přislíbena bilaterálně, je Itálie v ještě horší pozici.

Francie, která má podobně katastrofální čísla, může alespoň tvrdit, že zásobuje Kyjev dodávkami obrněných vozidel a střel dlouhého doletu. Země zároveň poukazuje na náklady na své jaderné odstrašení, z čehož má prospěch celá Evropa.

Na druhou stranu Itálie má také velmi málo co ukázat, pokud jde o vojenskou pomoc. Parlament například nedávno schválil dodávky zbraní v průběhu tohoto roku, přesný obsah a rozsah těchto dodávek je utajen. Jediné, co je jasné, je, že je nepravděpodobné, že by to byla rozhodující pomoc pro sebeobranu Ukrajiny.

Podle zvěstí italských médií tak předchozích osm dodávek zahrnovalo ochranné vybavení, munici různých ráží, protiletadlové systémy Stinger, minomety, protitankové rakety Milan, lehké a těžké kulomety, víceúčelová vozidla Lince, polní houfnice Fh70 a samohybné houfnice PzH-2000.

S výjimkou posledních tří zbraní již italské ozbrojené síly veškeré ostatní zboží nepoužívaly, což přispívá k dojmu, že Itálie se na dodávkách zbraní podílí jen velmi málo.

Malá materiální pomoc

Ale zatímco Ukrajina nadále vyvíjí silný tlak na země, jako je Německo, aby poslaly více zbraní, Zelenskyj se vůči Itálii vždy držel v ústraní, děkoval jí za symbolickou podporu, přičemž se nezmínil o nedostatku materiální pomoci.

Je to pravděpodobně dáno tím, že Ukrajina dosud Itálii vůbec ráda počítala mezi své spojence, protože země má tradičně velmi úzké vztahy s Ruskem, které dodnes zcela nevymizely. Vládní koalice Meloniové zahrnuje konzervativní stranu Forza Italia a pravicově populistickou stranu Liga, které byly až do vypuknutí války známé jako otevření přátelé Ruska.

V případě Forza Italia se tento dojem změnil po smrti zakladatele strany Silvia Berlusconiho, osobního přítele Vladimira Putina, a stranu vede proevropský Antonio Tajani, který následuje strategii Meloniové, tj. podpory Ukrajiny.

V Ligě však situace zůstává smíšená. Například po smrti ruského disidenta Alexeje Navalného nedávno předseda strany Matteo Salvini učinil prohlášení, v němž zpochybnil, zda je Putinova vláda skutečně zodpovědná za jeho smrt.

Během návštěvy Meloniové v Kyjevě se ukázalo, že Zelenskému čistě rétorická podpora Itálie nemusí z dlouhodobého hlediska stačit. Například řekl – možná také pod dojmem Salviniho dvojznačných výroků – že v Itálii je příliš mnoho "Putinových přátel", s nimiž je třeba jednat. I když není pochyb o tom, že Meloniová je na straně Ukrajiny, ruská propaganda je také "zbraní", řekl Zelenskyj na společné tiskové konferenci.

Vyzval k vyvrácení argumentů Putinových přátel a ke zrušení jejich víz. Za tímto účelem Ukrajina připravuje seznam "ruských propagandistů", který se týká nejen Itálie. "Je to dlouhý seznam a chceme ho předložit Evropské komisi, Evropskému parlamentu, vedoucím představitelům EU a USA," řekl Zelenskyj.

Teprve se uvidí, zda tento seznam bude mít následně konkrétní důsledky v Itálii. Zatímco Itálie se také připojila ke společně dohodnuté sankční politice EU proti Rusku, individuální kroky Říma proti osobám spojeným s Ruskem v její vlastní zemi jsou nepravděpodobné, dokud bude Liga spoluvládnout v koalici Meloniové a nálada mezi obyvatelstvem bude k Rusku přátelštější, než by se nám Meloniová snažila v zahraničí namluvit.

Zdroj v němčině: ZDE

