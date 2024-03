Falešné informace o Británii v Česku

2. 3. 2024

čas čtení 7 minut

Na Twitteru se v ČR o Británii šíří nesmysly: “Naše ulice jsou okupovány skupinami, které jsou nepřátelské k našim hodnotám a nerespektují naše demokratické tradice."



Britský premiér @rishisunak řekl, že islamističtí extrémisté ohrožují Británii a snaží se „militarizovat zlo antisemitismu“.



pic.twitter.com/NlGl7Weci1 — Jan Betlach 🔯 🇮🇱 @jbetlach@mastodon.social (@jbetlach) March 1, 2024 V pátek večer vystoupil v poněkud zmateném asi desetiminutovém vystoupení před Downing Street premiér Rishi Sunak, v němž po zvolení George Gallowaye ve čtvrtečních doplňovacích volbách "varoval před extremismem". George Galloway je bývalý labouristický poslanec, který byl ze strany vyloučen a snaží se využívat rozbrojů ve společnosti. Je to velmi dobrý řečník, ale čistý demagog. Obdivoval a navštívil Saddáma Husajna a další diktátory na Blízkém východě. V tradičně labouristickém městě Rochdale zvítězil, protože labouristé byli nuceni se distancovat od svého kandidáta, který projevil antisemitské tendence. Galloway kandidoval "pro podporu Gaze", avšak místní občané, i muslimové, se zajímají především o domácí britské problémy jako je drahota, nefunkčnost všeho, včetně zdravotnictví, nikoliv nutně o Gazu.

Samozřejmě, na českých sociálních sítích se šíří lži, že Sunak ve svém poněkud zmateném, improvizovaném pátečním projevu varoval před muslimy. Ve skutečnosti varoval před extremisty z pravice, ze skupin stoupenců Izraele i ze skupin stoupenců Palestinců. Varoval před islamofobií i před antisemitismem. Sunak je špatný premiér, a kulturní války v Británii vedou extremisté z jeho strany, bývalá vyhozená ministryně vnitra Suella Braverman, bývalá několikatýdenní děsívá premiérka Liz Truss, minulý týden z Konzervativní strany vyloučený Lee Anderson, nicméně Sunak absolutně neříkal to, co se píše v Česku na sociálních sítích. A tak je to se vším. Mimochodem, britský velvyslanec v Praze Matt Field si pochvaloval jakési pražské vystoupení chválící geniálního státníka Winstona Churchilla. Přesně v tutéž dobu běží v rozhlase BBC několikadílný seriál o tom, že za druhé světové války Churchill přímo zavinil hladomor a smrt tří milionů lidí v indickém Bengálsku. Hrozilo totiž, že z východu do tehdy britské Indie vtrhnou Japonci, a tak Churchill nařídil, aby se lidem v Bengálsku odebraly potraviny a všechny nástroje a možnosti, jak potraviny vyrobit nebo si je opatřit, aby po invazi Japonci neměli přístup k potravinám. Zemřely proto hladem tři miliony lidí. Britský velvyslanec v Praze přesně v tuto dobu, kdy se o této churchillovské hrůze diskutuje v Británii, vytváří v Praze obraz Churchilla-světce a osobnosti.

https://www.bbc.co.uk/programmes/m001wr56

https://en.wikipedia.org/wiki/Bengal_famine_of_1943



Viz níže:











Extrémisté se nás snaží rozdělit, říká Rishi Sunak v improvizovaném projevu před premiérským úřadem





Nevyjádřil se však k ostré společenské kritice poslanců ze své vlastní strany z posledních dní ani k tomu, že sám jejich kontroverzní výroky nekritizoval.





Sunak však vyzval policii, aby více využívala stávajících pravomocí k řešení takových případů, jako je narušování politických schůzí protestujícími nebo promítání protestních videí na zdi parlamentu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

349

Britský premiér v občas nesouvislém projevu odsoudil "šokující nárůst extremistického rozvratu a kriminality" v důsledku války v GazeRishi Sunak prohlásil, že se nás extremistické skupiny ve Spojeném království "snaží rozdělit", a to v narychlo připraveném prohlášení na Downing Street, které přišlo několik hodin poté, co George Galloway vyhrál doplňovací volby v Rochdale.Premiér, který stál v pátek pozdě večer před budovou č. 10, odsoudil to, co označil za "šokující nárůst extremistického rozvratu a kriminality" po masakru 7. října, který provedl Hamás, a po izraelské invazi do Gazy.Prohlásil také, že terčem útoku se stala samotná demokracie, když odsoudil zvolení Gallowaye, který snadno získal mandát v Rochdale na platformě zaměřené na protiizraelské nálady v souvislosti s Gazou.V místy zmateném a zdánlivě rozporuplném desetiminutovém projevu však Sunak vyslovil myšlenky, které pravděpodobně rozzlobí ultrapravicové poslance Konzervativní strany, jako jsou Suella Bravermanová a Robert Jenrick, kteří se snažili nedávné napětí vykreslit téměř výhradně jako odpovědnost "islámských extremistů".Sunak se snažil zdůraznit nedávné útoky na britské muslimy i židovské komunity a zdůraznit hrozbu ze strany krajně pravicových skupin i islamistů."Nedovolte extremistům, aby unesli vaše demonstrace," řekl přímo na adresu těch, kteří se zúčastnili série obrovských protestů po celé Británii."V nadcházejících týdnech máte šanci ukázat, že umíte protestovat slušně, pokojně a s empatií ke svým spoluobčanům. Dokažme, že se extremisté mýlí, a ukažme jim, že i když se neshodneme, nikdy nebudeme nejednotní."Na to však reagoval předseda liberálních demokratů Ed Davey: "Britové si nebudou brát žádné ponaučení od premiéra a Konzervativní strany, kteří po léta zasévají do společnosti konflikty."Sunak dodal: "Ano, máte právo demonstrovat a vášnivě protestovat, můžete požadovat ochranu civilního života. Ale ne, nemůžete vyzývat k násilnému džihádu."Promluvil necelý týden poté, co byl Lee Anderson, bývalý místopředseda Konzervativní strany, ze strany vyloučen po výrocích na adresu londýnského starosty Sadiqa Khana, které byly široce odsouzeny jako urážlivé a islamofobní.Suella Bravermanová a Liz Trussová jsou rovněž kritizováni a obviněni ze záměrného rozdmýchávání konfliktů a kulturních válek.V některých částech svého improvizovaného projevu, který byl ohlášen s minimálním předstihem, Sunak vykreslil obraz politického chaosu, který je podle některých oponentů přehnaný."V posledních týdnech a měsících jsme svědky šokujícího nárůstu extremistických rozbrojů a kriminality. To, co začalo jako protesty v našich ulicích, se zvrhlo v zastrašování, vyhrožování a plánované násilné činy," řekl."Musím k vám všem dnes večer promluvit, protože tato situace trvá už dost dlouho a vyžaduje reakci nejen od vlády, ale od nás všech."Řekl, že se v Británii "objevily síly, které se nás snaží rozdělit" a využívají "velmi lidské úzkosti, kterou všichni cítíme z hrozného utrpení, jež válka přináší nevinným, ženám a dětem, k prosazování rozdělující a nenávistné ideologické agendy".Projev neobsahoval žádné nové politiky, kromě vágního závazku, že vláda vytvoří "pevný rámec" pro boj s extremismem u jeho kořenů.