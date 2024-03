Jan Egeland: Tvrzením izraelské armády nelze věřit. Je bojující stranou v konfliktu

4. 3. 2024

čas čtení 6 minut

Moderátor pořadu rozhlasu BBC "Broadcasting House", neděle 3. března 2024, 9 hodin: Delegace Hamásu údajně v neděli ráno dorazila do Káhiry v době, kdy se spekuluje o příměří.Spojené státy provedly první letecký výsadek pomoci do Gazy. Ttři vojenská letadla shodila na padácích více než 30 000 jídel. Prezident Biden dříve řekl, že doufá v příměří již v pondělůí, ale když v pátek hovořil, zněl méně optimisticky.



Vcentru veškeré mezinárodní pozornosti jsou čtvrteční vraždy před svítáním a úmrtí u konvoje s humanitární pomocí v Gaze, stovky lidí se sjely k nákladním autům na severu pásma v hladu a vzoufalství. Izrael tvrdí, že to vyšetřuje, ale že se jeho vojáci cítili ohroženi a vypálili varovné výstřely a následovala tlačenice.

OSN uvádí, že mnoho z těch, kteří jsou ošetřováni v nemocnici, utrpělo střelná zranění. Muž, který vyjednal mírovou dohodu z Osla, říká, že výpovědím izraelské armády nelze věřit. Jan Egeland se právě vrátil z Gazy v rámci své práce pro Norskou radu pro uprchlíky. Je dlouhodobě zapojen do izraelsko-palestinských jednání. Zeptal jsem se ho, co viděl tentokrát. Delegace Hamásu údajně v neděli ráno dorazila do Káhiry v době, kdy se spekuluje o příměří.Spojené státy provedly první letecký výsadek pomoci do Gazy. Ttři vojenská letadla shodila na padácích více než 30 000 jídel. Prezident Biden dříve řekl, že doufá v příměří již v pondělůí, ale když v pátek hovořil, zněl méně optimisticky.

Jan Egeland: Teď jsem tam byl tři dny, dvě noci jsem byl připraven na noční můru, ale je to horší. Mnohem horší je být tam a setkat se s tisíci lidí, kteří se vás snaží chytit za ruku, získat vaši pozornost a říct vám, máme hlad, umíráme tady. Budou nás tu biombardovat. Pětkrát jsme utíkali, abychom se dostali do Rafáhu, což je nejjižnější bod toho malého pásma Gazy. A jsou pod bombardováním každý den od poloviny října. Je to k neuvěření.

Moderátor: A když říkáte, že hladoví, s ohledem na vaše zkušenosti, které sahají až do doby, kdy jste vedl mírová jednání v Oslu, předpovídáte hladomor?





Jan Egeland: Myslím, že na severu je hladomor. Ano, nelze jinak popsat to, co postihlo 300 000 lidí, kteří žijí v troskách na severu a kteří už velmi dlouho nedostali žádnou pomoc, protože Izrael neotevřel hraniční přechody, odkud jsme mohli mít stovky a stovky kamionů, aby nakrmily ženy, děti, rodiny, nevinné lidi. Nebyly otevřeny a z jihu je opravdu nemožné dostat se na sever. Jeden konvoj projel a stovky lidí byly zraněny. Více než sto lidí zabila izraelská armáda, která zahájila palbu na vzbouřené civilisty, kteří se jen chtěli vyhnout hladomoru.





Moderátor: Vím, že IDF řekly, že to vyšetřují, a je možné, že podle jejich názoru je to jinak, než co jste řekl. Vaše výpověď je v současné době zpochybňována, ale je správné, že si nyní myslíte, že by mělo dojít k leteckému shozu pomoci? Mohlo by dojít k dalšímu leteckému výsadku. Slyšel jste o tom?





Jan Egeland: Nejdříve bych řekl, nevěřte izraelské armádě. Nemluví pravdu. Jsou bojovníkem. Samozřejmě se snaží cokoli vysvětlit, ale byli s tanky a kulomety mezi zoufalými, neozbrojenými civilisty, kteří se jen snažili získat jídlo. A samozřejmě došlo ke střetu. Ale letecký výsadek je jen poslední možností pro oblast, která je skutečně obléhaná Al Kajdou nebo Islámským státem, jak byste to viděli v Sýrii, proč neříct izraelské armádě, která je organizovanou, výrazně převyšující vojenskou silou v Gaze, aby umožnila průjezd konvojům s pomocí? Letecké výsadky jsou drahé. Jsou nahodilé a obvykle vedou k tomu, že pomoc dostanou nesprávní lidé.





Moderátor: Je to jen pár dní, co prezident Biden předpověděl příměří. Pak jsme měli chaotické, tragické zabíjení ve čtvrtek u konvoje s pomocí na severu země. Jaká je teď naděje na nějakou dohodu?





Moderátor: Nizozemský soud pozastavil vývoz dílů stíhaček F35 do Izraele. Někteří poslanci podepsali mezinárodní dopis vyzývající k ukončení prodeje zbraní Izraeli.





Jan Egeland: Poté, co jsem byl mezi těmi rodinami, které, víte, mají kolem sebe zabité sestry, děti a staré lidi, říkám, že bych na to nedal žádné zbraně, měl bych totiž otisky prstů na místě činu, jako to podle mého názoru udělaly ty země, které na to teď daly zbraně, a za to přijde zúčtování.





Moderátor: Spojené království prodává zbraně Izraeli, takže mi při své velmi významné roli v historii tohoto konflikt říkáte, že moje země má své otisky prstů a bude se muset zodpovídat za to, že prodala zbraně Izraeli?





Jan Egeland: Ano, ano, myslím, že není jiné cesty.





Moderátor: No a mělo by to přestat? Mělo by Spojené království přestat prodávat zbraně?





Jan Egeland: Myslím, že nikdo by neměl posílat nebo prodávat zbraně vojenské kampani, při které umírá tolik dětí, tolik žen a tolik nevinných lidí.





Moderátor: Podívejme se na Hamás. Má Gaza se zapojením Hamásu budoucnost?





Jan Egeland: Pochybuji, že by ti, kteří se dopustili takového zabíjení civilistů, měli v budoucnu v něčem hrát nějakou roli. Myslím, že Palestinci doufají, že nyní bude existovat nějaká technokratická, neutrální palestinská vláda a že budou mít státnost a spravedlnost a budoucnost a lidská práva, která jim byla od roku 1948 upírána.







Moderátor: Včetně toho, že jim je upírají jejich vlastní vůdci, Hamás upírá lidská práva obyvatelům Gazy, že ano.





Jan Egeland: Myslím, že ano. Myslím, že je to zcela jasné, ale je to Izrael, kdo kontroluje hranice a kdo je všude v Gaze s tanky a kulomety, kdo nám odpírá volný přístup pro pomoc.





Moderátor: Má náš posluchač možnost předpovědět příměří a trvalé řešení?





Jan Egeland: Nemůžeme se vzdát naděje. Musíme věřit v lidskost a ve zdravý rozum. Je třeba vyvinout mnohem energičtější a důslednější mezinárodní tlak, aby obě strany mohly žít vedle sebe, vzájemně se uznávat a žít v bezpečí. A pro Palestince, kteří byli tak dlouho v obležení a trpěli, je tu jednou nějaká budoucnost.







Zdroj v angličtině, od minuty 12 ZDE

0

203

Naděje je intenzivní. Tohle obyvatelstvo už to nemůže vydržet ani den. Nechápu, proč USA, Velká Británie a Německo, které dávají zbraně na toto bombardování, při němž za necelých pět měsíců zahynulo 30 000 civilistů, více dětí než v jakékoli moderní válce, nedokážou prosadit příměří.