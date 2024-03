Gaza: Izrael mučí vězněné humanitární pracovníky

5. 3. 2024

Moderátor, Channel 4 News, pondělí 4. března 2024, 19 hodin: Izrael bojkotuje jednání a obviňuje Hamás. Útočí na Gazu a provádí nájezd na Západní břeh Jordánu. Dobrý večer.



Americká vláda tento týden před ramadánem stále vzbuzovala naděje na příměří, ale dnes večer to nevypadá nadějně. Americká viceprezidentka Kamala Harrisová vyzvala k příměří. Nyní říká, že Hamás by měl přistoupit na dohodu. Ale zatímco Hamás je v Káhiře na jednáních. Izrael se drží stranou a tvrdí, že Hamás odmítá poskytnout podrobnosti o tom, kteří Izraelci, které zajal, jsou naživu a které Palestince držené Izraelem chce. V rozhovoru pro tento pořad Hamás říká, že chce dohodu o příměří a je připraven propustit rukojmí, ale trvá na tom, že bude součástí politické budoucnosti, ať už Izrael a Západ řeknou cokoli. V přímém přenosu hovoříme také s britskou vládou.

Prezident Biden říká, že doufal v dnešní dohodu o příměří v Gaze. Dnes ráno však izraelské rakety opět dopadaly na Rafáh, rozhovory mezi Izraelem a Hamásem se zřejmě dostaly do slepé uličky. Rostoucí netrpělivost Američanů přichází v době, kdy se zdá, že se rozpory v izraelské vládě prohlubují. Naše zahraničněpolitická redaktorka Lindsey Hilsumová se k nám připojuje z Jeruzaléma:







Reportérka: V Káhiře probíhají rozhovory o příměří, ale Izraelci nevyslali žádnou delegaci. Je to proto, že jim Hamás odmítá poslat seznam rukojmích, kdo je naživu a kdo je mrtvý. To může být vyjednávací pozice Hamásu, nebo to může být, že to opravdu nevědí, protože Izrael zdecimoval Hamás, nemá řádnou komunikaci. Možná opravdu nevědí, která rukojmí jsou kde držena a která jsou živá a která mrtvá.





Ale zároveň je teď ve Washingtonu člen izraelského válečného kabinetu Benny Gantz. Pravděpodobně někdy teď se má setkat s Jakem Sullivanem, poradcem pro národní bezpečnost, a později s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou.





Je tam ale bez souhlasu svého šéfa, premiéra Benjamina Netanjahua. Protože Netanjahu nechce, aby Gantz, kterého vnímá jako politického rivala, mluvil s Američany, chce mluvit s Američany on sám.





Ale je to také známka toho, že Američanům skutečně dochází s Netanjahuem trpělivost, považují ho za neústupného a tvrdohlavého, a dávají najevo, že budou raději jednat s Gantzem, kterého považují za umírněnějšího, považují ho za rozumnějšího.





Ale to všechno znamená, že příměří, to vypadá vzdálenější. Co to znamená na místě v Gaze, kde bez příměří nedostanou dostatek pomoci? No, vypadá to, že uvidíme více dětí umírat hlady.





Už pět měsíců je bombardování ani boje nepřinutily opustit město Gaza. Nyní však hlad žene lidi na jih, aby hledali něco, cokoliv, čím by nakrmili své děti.









"Dostali jsme se do fáze hladu, jaká tu ještě nebyla. Když chce moje dcera ráno jíst, nemohu jí poskytnout jídlo ani pití. Kde je mám vzít? Žádná arabská vláda nedělá nic. Ani naše vedení, ani nikdo jiný, opustili nás."





Lidé berou vodu z cisteren, část je slaná. Izraelské bombardování zničilo studny a potrubí. Vozí vodu, jak nejlépe dovedou. Život ve městě Gaza se stal v podstatě nemožným.





Izraelské obranné síly stále bojují proti Hamásu v Gaze, ale nejbližší spojenec Izraele, USA, ztrácí trpělivost po incidentu z minulého čtvrtka, kdy bylo zabito nejméně 100 Gazanů, když izraelští vojáci stříleli do davu, který se snažil sebrat potraviny z konvoje s humanitární pomocí.









Kamala Harris: "Izraelská vláda musí udělat více pro výrazné zvýšení míry pomoci. Žádné výmluvy. Musí otevřít nové hraniční přechody. Nesmí uvalovat žádná zbytečná omezení na dodávky pomoci. Musí zajistit, aby se místa pro humanitární pracovníky a konvoje nestaly terčem útoků."





Ale Izrael nepřestal ani teď bombardovat Gazu. Dnes zasáhl dvě obytné budovy v Rafáhu. Američané vyzývají k okamžitému příměří, ale Hamás odmítl izraelský požadavek na předložení seznamu izraelských rukojmích. Zabíjení tedy pokračuje. Obyvatelé Gazy pohřbívají své mrtvé a propadají zoufalství.





"Toto vyhlazování. Hanba jim. Musí zastavit krveprolití. Proč? Proč nás zabíjejí? Proč nám neřeknou, že vás chtějí zabít všechny najednou, hodit jednu bombu a mít to za sebou." "Proč?"









Také pohřeb na Západním břehu Jordánu. Šestnáctiletý Mustafa Abú Šabak, kterého dnes zastihla izraelská razie v Ramalláhu. Házel kameny a zápalné lahve na izraelské vojáky, kteří odpověděli ostrou střelbou. Šlo o nejrozsáhlejší vpád do správního hlavního města Západního břehu Jordánu za mnoho let.





Izraelci uvedli, že šlo o protiteroristickou operaci, při níž zadrželi dva podezřelé a zabavili podněcující materiály šířené Hamásem. Příměří v Gaze je jedna věc. Řešení širšího konfliktu je něco zcela jiného.













Děje se tak v době, kdy se rozhořel další ošklivý spor mezi izraelskou vládou a Agenturou OSN pro pomoc a práci, UNRWA, což je organizace OSN pověřená péčí o palestinské uprchlíky. Zhruba před hodinou zveřejnila izraelská vláda údajné odposlechy, které podle ní dokazují, že se dva učitelé UNRWA z Gazy podíleli na vraždách ze 7. října.





Ovšem stalo se, jak uvedla UNRWA, že mnoho členů jejího personálu bylo zadrženo Izraelci z Gazy a že když byli propuštěni, hovořili s nimi a zjistili, že, jak uvádí UNRWA, že byli mučeni a docházelo také k tomu, co nazývají jejich sexuálním zneužíváním.











To vyvolává širší problém. Víme, že izraelské obranné síly zatýkají lidi v Gaze. Jak se dalo očekávat, odvádějí lidi k výslechům, aby zjistily, kde je Hamás. Ale stále častěji se objevují obvinění, že s lidmi je ve vazbě špatně zacházeno, a to se rozrůstá v hrozný spor a my stále nevíme, kolik lidí je zadržováno a jakému zacházení jsou přesně podrobováni.