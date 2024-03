Znovu: Podpora Palestinců po vyvraždění 30 000 nevinných žen a dětí není antisemitismus. A ano, Izrael je teroristický stát, stejně jako Rusko

4. 3. 2024 / Jan Čulík

Toto severoanglické město volilo v minulých volbách většinou labouristy, a jak už jsme o tom zde několikrát informovali, těsně před doplňovacími volbami ze čtvrtka 29. února byla Labouristická strana nucena zrušit svého kandidáta, protože bulvární list Daily Mail získal a zveřejnil nahrávky ze soukromých schůzek, na nichž se tento kandidát vyjadřoval antisemitsky. Volební fiasko labouristů využil bývalý labouristický poslanec George Galloway, velmi nadaný řečník a všeobecně známý podvodník, který obdivuje vrahy a diktátory, jako byl Saddám Husajn a dokonce ho jel do Iráku navštívit. Galloway využívá konjunkturálně trapasů a krizí v establishmentových politických stranách a snaží se dostat do parlamentu v doplňovacích volbách v těchto krizích. 12 000 voličů, kteří pro něho hlasovali v Rochdale, nejsou potvrzením, že jde o islamistické město, ale vyjádření všeobecné frustrace široké britské veřejnosti, která, bez ohledu na původ, z asi 70 procent požaduje zavedení příměří v Gaze a ukončení pokračujícího krutého izraelského vyvražďování žen a dětí. Obě hlavni britské politické strany, labouristé a konzervativci, se k požadavku příměří až do posledních dní zbaběle nedokopali a vládnoucí konzervativci šokujícím způsobem jménem Británie posílá Izraeli zbraně, které v Gaze vraždí děti. Tak to zaprvé: Rochdale není žádné islamistické centrum.Další zkreslení faktů v článku Nicole Lambert je toto: