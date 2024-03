Černohorské schizma: Jak konflikt ve vládnoucí straně dává šanci "přátelům Ruské federace"

3350

Politici, kteří říkají, co nikdy neřekli. Anebo politici, kteří skutečně něco říkají, ale nikdo si nemůže být jist, jestli je to pravda. Tohle je hrozivá realita. Jinde nastala panika, česká vláda na to však jde s námořnickou rozvahou dědy Lebedy…