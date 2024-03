Přední Putinův poradce odhalil fantastickou mapu nových ruských hranic

6. 3. 2024

"Historické části země se musí vrátit domů," řekl v pondělním projevu bezpečnostní činitel Kremlu Dmitrij Medveděv. "Historické části země se musí vrátit domů," řekl v pondělním projevu bezpečnostní činitel Kremlu Dmitrij Medveděv.

Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv v pondělí přednesl rozsáhlý projev, v němž tvrdil, že "Ukrajina je rozhodně Rusko" a chrlil protiukrajinskou rétoriku zaměřenou na vymazání země z mapy, upozorňuje Shannon Vavra.

"Náš geostrategický prostor je nedělitelný už od dob starověkého ruského státu," řekl bývalý ruský prezident a ukázal mapu, která obsahuje drtivou většinu ukrajinského území pohlceného Ruskem. "Tento koncept musí navždy zmizet. Ukrajina je rozhodně Rusko."

Medveděvova mapa ukazuje, že se změnily i hranice dalších zemí, včetně Polska a Rumunska.

Projev je ozvěnou předchozích komentářů Medveděva, který opakovaně řekl, že si nemyslí, že by Ukrajina měla existovat, a obvinil ji z toho, že je to prostě "mylná představa" po rozpadu Sovětského svazu a zbytečnou částí světa.

Rusko nezastaví svou válku, dokud se Ukrajina nevzdá, řekl v projevu a dodal, že mírové rozhovory s Kyjevem jsou mimo hru.

"Historické části země se musí vrátit domů. Všichni naši protivníci musí jednou provždy pochopit prostý fakt: Že území na obou březích řeky Dněpr (která rozděluje Ukrajinu) jsou nedílnou součástí strategických a historických hranic Ruska."

Agresivní projev přichází několik týdnů poté, co Medveděv pohrozil použitím jaderných zbraní proti Spojeným státům a dalším západním spojencům, a jen několik dní poté, co ruský prezident Vladimir Putin pohrozil použít jaderné zbraně, pokud země NATO přispějí svými jednotkami na obranu Ukrajiny. Tyto poznámky přišly poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron naznačil, že spojenci by mohli na Ukrajinu vyslat své síly.

"Musí pochopit, že máme také zbraně, které mohou zasáhnout cíle na jejich území," řekl Putin. "To vše skutečně ohrožuje konflikt s použitím jaderných zbraní a zničením civilizace. Copak to nechápou?"

Bojechtivá rétorika se podle německého ministra obrany shoduje s ruskou informační operací, jejímž cílem je rozředit západní podporu Ukrajině a urychlit ruské vítězství. Ruská státní média informovala o uniklých nahrávkách, které údajně ukazují, jak němečtí důstojníci diskutují o podpoře Ukrajiny a možném poskytnutí střel s plochou dráhou letu dlouhého doletu Taurus Kyjevu.

"Jde o hybridní útok zaměřený na dezinformace. Je to o rozdělení. Jde o to podkopat naše odhodlání," řekl ministr obrany Boris Pistorius.

Po více než dvou letech války je Ukrajina stále silně závislá na západní podpoře, aby udržela svou obranu proti Rusku. Zpoždění na Capitol Hill při schvalování další vojenské pomoci však podle Kyjeva brzdí ukrajinskou obranu.

Při první velké ztrátě od loňské ztráty Bachmutu se Ukrajina v únoru stáhla z Avdijivky, přičemž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se odvolával na nedostatek dělostřelectva a dodávek zbraní dlouhého doletu a vyzval západní spojence, aby zvýšili podporu.

"Naše akce jsou omezeny pouze... naši silou," řekl Zelenskyj. "Drazí přátelé, bohužel udržování Ukrajiny v umělém deficitu zbraní, zejména v deficitu dělostřelectva a schopností dlouhého doletu, umožňuje Putinovi přizpůsobit se současné intenzitě války."

O víkendu Zelenskyj opět obvinil spojence ze zpoždění v dodávkách protivzdušné obrany ze smrti 12 lidí při útoku v Oděse na začátku tohoto měsíce.

"Zpoždění dodávek zbraní na Ukrajinu, systémů protiraketové obrany na ochranu našich lidí, bohužel vede k takovým ztrátám," řekl Zelenskyj. "Když dochází ke ztrátám na životech a partneři prostě hrají vnitřní politické hry nebo spory, které omezují naši obranu, je nemožné to pochopit. To je nepřijatelné."

