Pravý břeh a pár konzervativních hodnot z ODS

6. 3. 2024 / Petr Haraším

Jako skoro celou chvíli si kluci z Pravého břehu Institut Petra Fialy, což je nás náš všech báječný premiér, nebyli příliš jisti, co pátrání může ještě odhalit. Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny většinově ovládnutá pravicovou koalicí, jež většinově ovládla menšinová konzervativní ODS, plně a pochopitelně ryze demokraticky krutě odhalování zařízla. Dnešní praví demokraté totalitně ochránili svého předsedu z Pravého břehu.

Po oprášení špinavého peří bylo tradičně česky záhy dáno ve známost, že je vše v pořádku, toky peněz tam a zpět jsou fakt křišťálově čisté i když ta částka zase nesedí. Dotace na pochod pravicových konzervativních myšlenek z Pravého břehu po českých luzích a hájích byla dovedně čestně vybojována dle všech evropských pravidel rytířského boje z nadace New Direction. Tak přísaháme, soudruhu premiére. Očištění sami sebou jedeme dál a nemajíce zábran přidali jsme plyn. Kauza, jež by ještě před pár léty poslala vládu do sprch a premiéra na trestnou lavici je dnes v době odpovědné politiky věcí nehodnou zřetele zde. Vše jsem dobře vysvětlil a pozadí neznám, prohlásí premiér, vody se nad kauzou zavřou a červi se rozlezou.

Zde bych si dovolil jednu dvě věty z investigativní práce belgických novinářů a následné české interpretace. Vyjádření jsou bez ladu a skladu. Nadace New Direction je spojená s ODS a konzervativní frakcí v Evropském parlamentu, kde se zavrtali europoslanci z ODS. Dali darem dary v hodnotě 5 mega korun do nadace New Direction prověření neznámí dárci ze záložny, kde dlelo zcela nečinně dlouhá léta konto samotného premiéra Fialy. S nadací New Direction skvěle spolupracují projekty ODS jako jsou Pravý břeh Institut Petra Fialy či Cevro. Dary ze záložny poctěná New Direction se podílela na vydání knihy velkého českého státníka premiéra Petra Fialy Konzervativní realismus. Petr Fiala se o techtlích mechtlích překvapivě dozvěděl až od redaktorů Lidovek. Europoslanec Vondra se o financování dozvěděl taktéž překvapivě až od reportérů a okamžitě zatroubil, že ODS nemá na nadaci žádný vliv. Nadace však nepřekvapivě propaguje Vondrovy fosilní myšlenky a fujzelené východní narativy. Nepřekvapivě překvapivě stejnou cestou se o sponzoringu New Direction dozvěděl i další hodnotový europoslanec a známý východní barbar Zahradil. Oba zmínění europoslanci za ODS byli ovšem členy valné hromady konzervativní nadace New Direction, na což asi v tom shonu zapomněli a platby z Čech výhodně přehlédli zde jde o uzamčený text.

A tak zase jednou česká poslanecká sněmovna vedená odpovědnou pravicí hodila na zjištěná fakta oslnivý nevoňavý bobek a kauzou se nehodlá obtěžovat, natož nijak rozptylovat. Stěží náš morální gigant premiér Fiala rozmotá klubko financí tam a zpět, o což byl požádán odpornou opozicí.

Pravý břeh Institut Petra Fialy finančně dotačně obohacen z nadace New Direction, kolem níž i výš se dokola točí europoslanci z ODS, poprvé. Autor článku mistr Martin Staněk zde.

Je to skvělá zpráva, praví z Pravého břehu ti praví, inflace konečně navždy poražena a do země zadupána hrdinným rekem Fialou. Pravda, byla po celou dobu jeho vlády nejvyšší, že ani kolega Orbán nestíhal, ale co bylo, bylo, ne? Teď bude líp. Všichni krom dezolátů, lůzy, levice, odborů a opozice, jasně vidí plný úspěch vlády a premiéra naší země.

Díky našemu slavnému vůdci jsme až po uši plně v tolerančním inflačním koridoru. Úroveň nárůstu spotřebitelských cen je nejnižší od března 2021. Inflace klesla, ceny meziměsíčně rostou, což se na Pravý břeh ještě nedostalo. Nebo dostalo, ale autocenzura krutě vládne. Díky normalizačnímu balíčku klesají ceny potravin, jak skvělá vláda občanům slíbila. Bohužel zase konzervativní pusté fabulace. Navíc se zdá, že budou zlevňovat i ceny energií zní z Pravého břehu, čemuž při lednovém nárůstu ceny o cca 12 % věří jen ti nejvíce zapálení pravicoví soudruzi. Mzdy báječně rostou, lid už zase věří v pravicovou budoucnost, sotva přeci přežil pravicovou přítomnost. Co jsme kvůli předchozím vládám před vládou ODS na reálných mzdách za vlády Fialy ztratili, to premiér z Pravého břehu Petr Fiala letos slavně dohnat a příští rok výrazně předehnat. Nebo, že by zase ne? zde

Těžké časy za námi a my, co to zvládli, co to přežili si můžeme konečně oddechnout. Fakt to byla fuška, protože takto poškodit celou Českou republiku a naprostou většinu občanů nedokázal ani Klaus, ani Topolánek, ani Nečas, ale jen náš Petr Fiala premiér z Pravého břehu Institut Petra Fialy.

Pravý břeh Institut Petra Fialy finančně dotačně obohacen z nadace New Direction, kolem níž i výš se dokola točí europoslanci z ODS, podruhé. Autor článku mistr Tomáš Kareš zde.

Mohlo by se jevit, že mistra Staňka nelze překonat, ale hned další pán z odvážného Pravého břehu Institut Petra Fialy nikoho nenechá na pochybách, že zdroje tam jsou. Mudrc se jal udílet ponaučení ohledně nákupu benzínu a vzal to ryze analyticky. Trochu se konzervativně potrkal s realitou, ale výsledek se nakonec dostavil. Dnes totiž pod vedením nejfialovějšího z fialových vůdců v historii si šťastný řidič může za průměrnou mzdu natankovat víc, než v roce 2019. A proč zrovna rok 2019, a ne jiný? no, protože nám to vyšlo podle toho, co jsme na Pravém břehu plného analytiků chtěli. Rok 2020, 2021 a rok 2022 neplatí. Dnes si řidiči mohou v tomto kontextu dle autora natankovat nejvíce v historii. V jaké historii a čeho historii již ve své skromnosti nedodal. Porovnat jedinou kategorii, která jakž takž s odřenýma ušima vyjde pro tuto vládu na tři minus a nezohlednit všechnu ostatní drahotu kolem je opravdu akt hodný hloupé ruské propagandy a závislé manipulace. Zohledníme-li všechny pravicové skutky při ožebračení státu a občanů, tak můžeme být rádi, že seženeme dvě kupky sena pro trochu slušného pojízdného kulhavého osla.

Pochopitelně se nakonec musí připomenout, že nesmyslné stropy na pohonné hmoty byly zlé a Maďarsko se dostalo do nesnází. Záhadně autor zapomněl na zcela zpackané české stropy na energie z péra ministra průmyslu Zajíčka. Sice nás tento kmotří akt poslal do dlouhodobé recese, do největšího poklesu životní úrovně a na inflační vrchol celé EU, ale pro Pravý břeh Institut Petra Fialy je tento zdroj české bídy nehoden pozornosti. Naopak se holedbá, jak jejich Petr zvládl energetickou krizi a stropy zvlášť. Nepovedený strop na paliva Maďarsku způsobil mírný nedostatek paliv, leč záměrně povedený český strop na energie poslal Česko do velké ekonomické díry, z které se, my hloupí, ne a ne stále vyhrabat.

Když jsem tento článek dopisoval, nedalo mi to a nahlédl jsem i na stránky samotného pravicového božího konzervativního zázraku zvaného Pravý břeh Institut Petra Fialy. Našel jsem tam hojně známá jména autorů, která píší pro nezávislé Fórum 24. Při důkladnější sondáži jsem odhalil i podcast s názvem „Pravej podcast“. Zde se prezentuje Jáchym Vrecion a ta shoda jmen fakt není vůbec náhodná. Pravý břeh Institut Petra Fialy je ve finanční dotační přízni nadace New Direction, do níž putovaly finanční dary od jedné takové záložny plné kont politických figurek z ODS. Ve valné hromadě nadace New Direction se ochomýtal taťka Saša Vondra. A to pro vykreslení situace stačí. A dnes ráno koukám a Pravej Podcast už opustil rodné břehy Pravého břehu Institutu Petra Fialy a zaujal pevná pravicová konzervativní stanoviska na nezávislých březích serveru Fórum 24. V tomto podcastu o mediálním trhu sladce hovoří dlouhodobá pravicová fanatička Zlámalová, přizvukuje premiérův restart Chládek z Pravého břehu a křepčí syn Jáchym Vrecion zde.

Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého na pevný řetěz z ODS, Záložny, New Direction, po Pravý břeh a následně vedoucí až na nezávislé stránky nezávislého fóra a vůbec

