"Jako za Stalina." Rusko obnovuje špionážní síť v zahraničí a zintenzivňuje hon na oponenty režimu

8. 3. 2024

čas čtení 5 minut

Poté co se ruské bezpečnostní služby nedokázaly připravit na invazi na Ukrajinu a z Evropy vyhostili asi 400 diplomatů (z nichž mnozí byli špioni), začaly obnovovat svou zahraniční síť a začaly aktivně pronásledovat odpůrce režimu Vladimira Putina. Tajní operativci sledují protiválečně naladěné Rusy, kteří uprchli před mobilizací do zemí Evropy, Střední Asie a Zakavkazska. Poté co se ruské bezpečnostní služby nedokázaly připravit na invazi na Ukrajinu a z Evropy vyhostili asi 400 diplomatů (z nichž mnozí byli špioni), začaly obnovovat svou zahraniční síť a začaly aktivně pronásledovat odpůrce režimu Vladimira Putina. Tajní operativci sledují protiválečně naladěné Rusy, kteří uprchli před mobilizací do zemí Evropy, Střední Asie a Zakavkazska.

Dalším důkazem obnovení jejich činnosti byla únorová vražda pilota vrtulníku Maxima Kuzminova ve Španělsku, který se vzdal ukrajinským jednotkám. Tím, že Putin zintenzivňuje hon na ty, které Kreml nazývá zrádci, vrací zemi zpět do Stalinovy éry, kdy samotné bezpečnostní služby a ruce naverbovaných cizinců likvidovaly a unášely odpůrce sovětské vlády. A to navzdory skutečnosti, že pod vládou KGB u moci se Rusko již stalo světovým lídrem v extrateritoriálním pronásledování svých občanů.

Podle amerických a evropských zpravodajských činitelů jsou ruské zpravodajské služby stále drzejší a vynalézavější při potlačování disentu v zahraničí. Zároveň se stále více stírají hranice mezi třemi hlavními službami – FSB, GRU a Zahraniční zpravodajskou službou (SVR) – což komplikuje určení osob odpovědných za konkrétní operaci.

"Bývaly velmi rozdělené, ale nyní si vyměňují zaměstnance i rekruty, stejně jako za Stalina," kdy byly během války vytvořeny tři kontrarozvědné agentury pod názvem "Smerš" ("Smrt špionům"), řekl Andrej Soldatov, expert na ruské bezpečnostní služby.

V letech před začátkem války na Ukrajině FSB výrazně navýšila počet zaměstnanců Odboru operačních informací (DPI), který je součástí páté služby. Po invazi měli důstojníci DPI zajistit svržení legitimní vlády Ukrajiny a podílet se na nastolení vlády loajální Moskvě.

Po neúspěchu této operace Putin uvrhl některé vůdce FSB do domácího vězení, ale pak je propustil poté, co se rozhodl neprovádět čistky. Nyní, jak bezpečnostní analytici řekli WSJ, se největší jednotkou FSB stalo Oddělení vojenské kontrarozvědky (DVKR, neboli Třetí služba), které se od začátku války značně rozrostlo. DVKR je pod dohledem Ústředního úřadu Ministerstva obrany a Generálního štábu, je pověřena úkolem zabránit dezerci vojenského personálu. Zástupci DKVR jsou přiděleni ke každému vojenskému újezdu a k řadě vojenských útvarů.

Ukrajina a západní země aktivně lákají Rusy na svou stranu. Ve třech videích je CIA vyzývá, zejména zpravodajské důstojníky, ke spolupráci. Pokud by tato práce neměla efekt, oddělení by podle svých zástupců nepokračovalo v natáčení videí. "Naše dveře jsou vždy otevřené," řekl loni v Praze Richard Moore, šéf britské zpravodajské služby MI6. "Vždy budeme zachovávat" tajemství Rusů, kteří se rozhodnou spolupracovat, dodal.

Ukrajina zase otevřela horkou linku "Chci žít". Právě jejím prostřednictvím požádal o azyl Maxim Kuzminov, který sloužil u 319. samostatného vrtulníkového pluku. Dne 9. srpna 2023 vzlétl z blízkosti Kurska a letěl v malé výšce na území Ukrajiny.

Kuzminov obdržel 500 000 dolarů (Ukrajina do této výše vyplácí peníze ruským vojákům, kteří přeběhli na její stranu s cenným vojenským vybavením) a rozhodl se usadit ve španělském městě Villajoyosa.

Jeho byt se nacházel v budově, která se nachází pouhých 150 metrů od policejní stanice. Policie na výzvu rychle zareagovala v polovině února, ale když dorazila na místo, Kuzminov už byl mrtvý. Jeho vrah utekl tak, že přeběhl přes tělo, ve kterém lékař našel stopy po pěti kulkách, z nichž jedna zasáhla přímo do srdce.

Po počátečním chaosu kolem neúspěšného převzetí Ukrajiny a vyhoštění špionážních diplomatů z jejich domovů v Evropě ruské bezpečnostní služby znovu získaly důvěru a znovu vybudovaly svou zahraniční síť, uvedli evropští bezpečnostní analytici WSJ. Vrátila se i Stalinova praxe dělat špinavou práci v zastoupení, například když španělský komunista Ramón Mercader, naverbovaný NKVD, v roce 1940 v Mexiku zavraždil Lva Trockého.

V loňském roce bylo například ve Varšavě obviněno 16 cizinců (ze zemí "východně od Polska", včetně Ukrajiny a Běloruska) ze špionáže pro Rusko. Přiznali, že shromažďovali informace o dodávkách zbraní na Ukrajinu a plánovali sabotáž.

V dubnu 2023 utekl z domácího vězení v Miláně syn tehdejšího gubernátora Krasnojarsku Arťom Uss s pomocí srbské zločinecké skupiny. Podle amerického ministerstva spravedlnosti Uss a jeho komplicové vybudovali tajné dodavatelské řetězce, jejichž prostřednictvím v rozporu s americkými vývozními kontrolami dodávali do Ruska elektroniku pro stíhačky, raketové systémy, chytrou munici, radary, satelity a další vojenský vývoj. Po útěku dorazil do Srbska, odkud odletěl do Moskvy.

A britští vyšetřovatelé identifikovali síť pěti bulharských ruských agentů, kteří působili v letech 2020-2023 a kteří padělali dokumenty, špehovali různé lidi a pomáhali ruským tajným službám je unášet, a to jak ve Velké Británii, tak v dalších zemích. Vedl je Jan Marsalek, provozní ředitel německého platebního systému Wirecard. Po jejím bankrotu Marsalek, o kterém se západní zpravodajské služby domnívají, že je ruským špionem, uprchl do Moskvy.

Zdroj v angličtině: ZDE

0