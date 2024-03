Krize na Blízkém východě: USA tvrdí, že dohoda o příměří v Gaze "může být dosažena", avšak rozhovory se dostaly do slepé uličky

7. 3. 2024

Hamás, Katar a Egypt jednají v Káhiře, nepřítomnost Izraele je údajně způsobena neschopností Hamásu poskytnout seznam rukojmích



Spojené státy ve středu uvedly, že rozhovory o příměří a propuštění rukojmích v Gaze by stále mohly vést k dohodě mezi Hamásem a Izraelem, a to navzdory zprávám, že se jednání dostala do slepé uličky.



"Nadále věříme, že překážky nejsou nepřekonatelné a že dohody lze dosáhnout ... takže na ni budeme nadále tlačit," řekl ve Washingtonu mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller.



Hamás přislíbil, že bude v Káhiře pokračovat v rozhovorech, ale představitelé palestinské militantní skupiny uvedli, že před propuštěním rukojmích musí být uzavřeno příměří, izraelské síly musí opustit Gazu a všichni obyvatelé Gazy se musí moci vrátit do svých domovů, ze kterých utekli.



- Spojené státy údajně od začátku války v Gaze prodaly Izraeli více než 100 zbraní, včetně tisíců bomb, ale tyto dodávky unikly dohledu Kongresu, protože každá transakce byla nižší než dolarová částka vyžadující schválení. Deník Washington Post uvedl, že představitelé administrativy informovali Kongres o 100 zahraničních vojenských prodejích Izraeli na utajovaném brífinku.



- Tři námořníci zemřeli a další byli zraněni po útoku húsijských raket na loď v Adenském zálivu, uvedli američtí představitelé - jde o první smrtelné zranění posádky komerční lodní dopravy od loňského roku, kdy Húsijové začali podnikat údery na lodě ve vodách u Jemenu. Činitelé sdělili americkým tiskovým agenturám, že posádka lodi MV True Confidence opustila loď po útoku, k němuž se přihlásili Húsiové.





- Nová snaha Světového potravinového programu OSN doručit pomoc přibližně půl milionu lidí ohrožených hladomorem v severní Gaze selhala uprostřed dalších scén chaosu a násilí. Podle humanitárních pracovníků byl v úterý konvoj 14 kamionů určený pro severní Gazu vyrabován poté, co byl několik hodin zadržován na kontrolním stanovišti izraelské armády. Konvoj byl napaden a 200 tun potravin uloupil "velký dav zoufalých lidí".





Tuto zprávu vypracovala Agentura OSN pro pomoc a práci v Palestině (UNRWA) a je z velké části založena na rozhovorech s palestinskými vězni, kteří byli od prosince propuštěni na hraničním přechodu Kerem Šalom, kde byli přítomni pracovníci UNRWA, aby poskytovali humanitární pomoc.





- Paula Gaviria Betancurová, která je zvláštní zpravodajkou OSN pro lidská práva vnitřně vysídlených osob, označila izraelské příkazy k evakuaci civilistů v Gaze za "nezákonné", uvedla, že díky nim lidé nejsou v bezpečí, a řekla, že je "šokována", že Izrael může nařídit evakuaci z Rafáhu na jihu země.



Řekla zpravodajské síti Al-Džazíra:



"Byla jsem naprosto šokována, když jsem se dozvěděla, že Izrael má v úmyslu rozšířit tyto evakuační příkazy na Rafáh, který je jediným útočištěm pro přibližně 70 % přeživších obyvatel Gazy a jediným otevřeným místem pro humanitární pomoc.



Jakýkoli příkaz k evakuaci, který by byl za současných okolností uvalen na Rafáh, kde je zbytek Gazy proměněn v trosky, by byl hrubým porušením mezinárodního humanitárního práva a lidských práv.



Je třeba zdůraznit, že jakákoli evakuace, která v Gaze proběhla, nebyla legální. Obyvatelé Gazy se díky nim nestali bezpečnějšími."



- Palestinská tisková agentura Wafa uvádí, že devatenáctiletý mladík, který byl minulé pondělí postřelen izraelskými bezpečnostními silami v okupovaném Burinu jižně od Nábulusu, na následky zranění zemřel. Ministerstvo zdravotnictví Palestinské samosprávy uvádí, že od 7. října bylo na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu izraelskými bezpečnostními silami nebo osadníky zabito již 424 Palestinců.



- Ve své poslední operační zprávě izraelská armáda uvádí, že pokračuje v "operacích proti teroristické infrastruktuře a operativcům v Chán Júnisu a centrálním pásmu Gazy".



Tvrdí, že za posledních 24 hodin lokalizovala "zařízení na výrobu zbraní, výbušných zařízení a vojenského vybavení" a také "zlikvidovala velitelská centra využívaná teroristickými organizacemi v pásmu Gazy".



Při popisu svých operací IDF tvrdí, že zabily nejméně 17 bojovníků.



Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.



- Izrael obviněn ze střelby ze samopalu na novináře při říjnovém incidentu, při kterém zahynul novinář



Zpráva Nizozemské organizace pro aplikovaný vědecký výzkum (TNO), která byla agenturou Reuters pověřena vyšetřováním okolností, za nichž byl 13. října zabit vizuální novinář Issam Abdallah, dospěla k závěru, že izraelská posádka tanku zabila reportéra agentury Reuters v Libanonu tím, že vypálila dva granáty na jasně identifikovanou skupinu novinářů a poté na ně "pravděpodobně" zahájila palbu z těžkého kulometu.



Zpráva zjistila, že 1,34 km vzdálený izraelský tank vypálil na reportéry dvě střely ráže 120 mm. První střela zabila 37letého Abdalláha a těžce zranila 28letou fotografku agentury Agence France-Presse (AFP) Christinu Assi.



Předchozí zpráva agentury Reuters z prosince informovala o předběžném zjištění TNO, že na novináře střílel izraelský tank. Ve své čtvrteční závěrečné zprávě institut podle agentury Reuters odhalil, že zvuk zachycený videokamerou Al-Džazíry na místě ukázal, že reportéři byli rovněž pod palbou z nábojů ráže 0,50, tedy z kulometů typu Browning, které lze namontovat na izraelské tanky Merkava.



"Za pravděpodobný scénář se považuje, že tank Merkava po vypálení dvou tankových nábojů použil svůj kulomet také proti místu, kde se nacházeli novináři," uvádí se ve zprávě TNO. "Ten však nelze s jistotou uzavřít, protože směr a přesnou vzdálenost palby nebylo možné zjistit."



Agentura Reuters nemohla nezávisle zjistit, zda posádka izraelského tanku věděla, že střílí na novináře, ani zda na ně střílela také z kulometu, a pokud ano, proč. Žádný ze dvou přeživších reportérů agentury Reuters ani další novinář agentury AFP, který byl na místě činu, si na střelbu z kulometu nevzpomněl. Všichni uvedli, že byli v té době v šoku.



Izraelské obranné síly (IDF) podle agentury Reuters nereagovaly na žádosti o komentář k žádnému aspektu útoku na novináře.



Výbor na ochranu novinářů (CPJ) uvádí, že k dnešnímu dni bylo ve válce mezi Izraelem a Gazou potvrzeno 95 zabitých novinářů a pracovníků médií, 16 novinářů bylo zraněno, čtyři novináři byli pohřešováni a 25 novinářů bylo zatčeno.



CPJ to označila za "nejsmrtonosnější období pro novináře od roku 1992, kdy CPJ začala shromažďovat údaje".







Zdroj v angličtině ZDE

