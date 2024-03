Berlín obviňuje z úniku hovorů o Taurusu důstojníka, který se přihlásil přes nezabezpečenou hotelovou linku v Singapuru

8. 3. 2024

Německo se usilovně snaží uklidit škody po trapném úniku tajných informací k Rusům, píše Joshua Posaner.

Audionahrávka německých vojenských důstojníků, kteří diskutovali o přísně tajných informacích, byla Ruskem zachycena jen proto, že jeden z nich se přihlásil přes nezabezpečenou linku z hotelového pokoje v Singapuru, řekl v úterý ministr obrany Boris Pistorius.

V reakci na únik informací v Berlíně po vyšetřování německou vojenskou kontrarozvědkou Pistorius trval na tom, že incident byl ojedinělý.

"Naše komunikační systémy nebyly ohroženy," řekl.

V pátek ruské státní médium Russia Today zveřejnilo podrobnosti o osmatřicetiminutovém telefonátu mezi vysokými německými důstojníky – včetně velitele letectva – ve kterém diskutovali o hypotetickém vyslání střel s plochou dráhou letu Taurus na Ukrajinu v rámci příprav na schůzku s Pistoriem.

Kancléř Olaf Scholz je proti vyslání raket a tato otázka roztříštila jeho vládní koalici.

Jeden z účastníků – údajně brigádní generál Frank Gräfe – vytočil hovor v aplikaci WebEx z hotelového pokoje v Singapuru, kde byl na leteckém dni.

WebEx, komunikační program od americké společnosti Cisco Systems, poskytuje end-to-end šifrování, které umožňuje bezpečnou komunikaci. Pokud se však účastník připojí přes pevnou linku, místo aby použil aplikaci – jak se zřejmě stalo v případě důstojníka v Singapuru – pak šifrování není zaručeno.

O víkendu vláda potvrdila pravdivost nahrávky. Pistorius to v neděli označil za "hybridní dezinformační útok" ze strany Ruska, ačkoli nahrávka zveřejněná Moskvou nebyla zfalšovaná.

Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby tento týden v reakci na otázky ohledně bezpečnostních protokolů německé armády uvedl, že únik informací byl "pokusem Rusů zasít neshody a pokusit se ukázat rozdělení".

Velká Británie také reagovala se zděšením na únik, kde důstojníci diskutovali o tom, jak Britové a Francouzi dodávají na Ukrajinu střely s plochou dráhou letu, přičemž Gräfe zřejmě řekl: "Pokud se nás zeptají na způsoby doručení. Vím, jak to Britové dělají. Vždy je přepravují v obrněných vozidlech Ridgeback. Na místě je několik lidí."

Stalo se tak poté, co Scholz veřejně potvrdil, že britští vojáci jsou na Ukrajině a pomáhají ukrajinským silám používat střely s plochou dráhou letu Storm Shadow.

V úterý Pistorius řekl, že mluvil se spojenci, aby je uklidnil. "Důvěra spojenců v Německo zůstává nezlomena," řekl v Berlíně.

Kreml mezitím slaví.

Hlavní mluvčí ruské vlády Dmitrij Peskov vyzval k úplnému prošetření nahrávky a řekl, že německý velvyslanec v Rusku byl předvolán, aby vysvětlil zjevné plány na útok na Rusko.

"Zatím nezjistíme, zda to Bundeswehr dělá z vlastní iniciativy. Pokud ano, otázkou je, do jaké míry je Bundeswehr kontrolovatelný a do jaké míry to všechno ovládá pan Scholz a zda je to součástí německé vládní politiky," řekl Peskov podle ruské státní tiskové agentury TASS.

