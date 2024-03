Ruská agrese na Ukrajině: Rusko tvrdí, že konflikt může přerůst ve válku v Evropě

7. 3. 2024

- Raketový úder dopadl poblíž ukrajinského prezidenta a řeckého premiéra v Oděse; ruský důstojník říká, že se zvyšuje vyhlídka na nový konflikt



- Ruské rakety dopadly poblíž Zelenského a návštěvy řeckého premiéra

Smrtící ruský raketový úder na ukrajinské přístavní město Oděsa dopadl poblíž prezidenta Volodymyra Zelenského a hostujícího řeckého premiéra Kyriakose Mitsotakise, který okamžik bombardování popsal jako "intenzivní".



Při středečním útoku na přístavní infrastrukturu zahynulo podle ukrajinského námořnictva pět lidí a blíže nespecifikovaný počet byl zraněn.

- Ukrajina zintenzivnila své vlastní útoky za ruskými liniemi, ve středu zřejmě zabila bombou nastraženou v autě ruského volebního úředníka a zaútočila dronem na kovovýrobu.



Rusko a Ukrajina zesílily letecké útoky, moskevské jednotky postupují na frontové linie a Kyjev se potýká s nedostatkem živé síly a zbraní.



Mluvčí Dmytro Pletenčuk potvrdil, že úder v Oděse přišel v době, kdy řecká delegace se Zelenským byla v tamějším přístavu.



- Indické velvyslanectví v Moskvě potvrdilo smrt občana naverbovaného ruskou armádou několik dní poté, co jeho příbuzný sdělil agentuře AFP, že byl vyslán bojovat na Ukrajinu.



Dva roky po zahájení ruské invaze byly na Ukrajině zabity desítky tisíc ruských vojáků a Moskva celosvětově hledá další bojovníky.



Ministerstvo zahraničí v Dillí minulý měsíc uvedlo, že pracuje na zajištění propuštění asi 20 indických občanů, kteří "uvízli" v ruské armádě.



Velvyslanectví neuvedlo okolnosti smrti Mohammeda Afsana, ale uvedlo, že je v kontaktu s jeho rodinou a ruskými úřady.



"Zastupitelský úřad vyvine úsilí, aby jeho ostatky byly odeslány do Indie," napsalo velvyslanectví na Twitteru.



Afsanův bratr Mohammed Imran v únoru agentuře AFP řekl, že jeho bratr je pohřešován téměř dva měsíce. Afsan naposledy volal z jihoruského města Rostov na Donu, že byl nasazen na frontě, uvedl Imran.



Uvedl, že jiný indický voják, kterému se podařilo uprchnout, řekl své rodině, že 30letý Afsan byl zraněn kulkou. Afsan je prvním úmrtím potvrzeným indickými úřady mezi občany sloužícími v ruské armádě a druhým potvrzeným celkově.



Třiadvacetiletý muž ze státu Gudžarát byl zabit při ukrajinském náletu, když pracoval jako "pomocník ostrahy", informovala minulý měsíc místní média s odvoláním na příbuzné a dalšího indického vojáka na frontě.



Několik indických rekrutů minulý měsíc agentuře AFP sdělilo, že před vysláním na frontu byli nalákáni na vstup do armády slibem vysokého platu a ruského pasu.



Vojáci, kteří hovořili s AFP, uvedli, že jim byly slíbeny nebojové role, ale před vysláním na Ukrajinu byli vycvičeni k používání útočných pušek Kalašnikov a dalších zbraní.



- Nejvyšší mluvčí japonské vlády ve čtvrtek uvedl, že Tokio je vážně znepokojeno užší vojenskou spoluprací mezi Čínou a Ruskem s ohledem na bezpečnost Japonska i celého regionu, informuje agentura Reuters.



"Naše země hodlá pozorně sledovat vývoj čínsko-ruských vztahů," uvedl na pravidelné tiskové konferenci hlavní tajemník kabinetu Jošimasa Hajaši.



- Čína se zavázala prohloubit vztahy s Ruskem

Nejvyšší čínský představitel pro zahraniční věci obvinil Spojené státy ze snahy potlačit Čínu a přislíbil prohloubit vztahy s Ruskem, Peking nadále prosazuje význam toho, co nazývá "multipolárním" světovým uspořádáním.



Ministr zahraničí Wang Yi obvinil USA z uvalování sankcí na čínské společnosti v "ohromující" a "nepochopitelné" míře a odkázal na odpor Pekingu vůči "unilateralismu a protekcionismu", což jsou stížnosti, které se v poslední době staly módními slovy v oficiálních prohlášeních Číny.



Ve čtvrtečním projevu Wang uvedl, že vztahy mezi Čínou a USA jsou "kritické", ale že vztahy s Ruskem budou v nadcházejících měsících prohloubeny a posíleny.



Wang pochválil "strategické vedení" čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a ruského prezidenta Vladimira Putina za posílení vztahů do té míry, že bilaterální obchod dosáhl v loňském roce rekordní hodnoty 240 miliard dolarů. Wang poznamenal, že ruský zemní plyn pohání čínské domácnosti, zatímco čínská auta jezdí po ruských silnicích.





- Vysoce postavený ruský důstojník varuje, že konflikt na Ukrajině by mohl přerůst v plnohodnotnou válku v Evropě







Vysoce postavený ruský vojenský důstojník varoval, že konflikt na Ukrajině by mohl přerůst v plnohodnotnou válku v Evropě, a uvedl, že pravděpodobnost zapojení sil Moskvy do nového konfliktu se "výrazně zvyšuje", informuje agentura Reuters.





- Podle generálporučíka Oleksandra Pavljuka, velitele pozemních sil, ukrajinská armáda v nejbližší době stabilizuje situaci na bojišti a hodlá ještě letos zformovat jednotky pro protiofenzivní akce. Uvedl, že probíhají práce na stažení vojenských jednotek a obnovení jejich bojového potenciálu. Zelenskyj, již dříve uvedl, že Rusko se pokusí o novou ofenzívu letos na jaře nebo v létě, ale Kyjev má vlastní plán boje.





- Mluvčí ukrajinské armády Dmytro Lychovij ve středu v celostátní televizi uvedl, že ruské síly nebyly schopny získat nové pozice u Avdijivky. Rusové se místo toho soustředili na oblast na jihu, u obce Novomychajlovka. Maksym Zhorin, ukrajinský velitel v oblasti, rovněž uvedl, že ruské síly mají potíže s postupem. Jejich posledním cílem byla vesnice Orlivka. "Neustále se pokoušejí postupovat a dělat pokroky všude, kde je to možné. Navzdory značným ztrátám vytrvale podnikají útoky, a to jak ve dne, tak v noci."





- Švédsko se ve čtvrtek stane 32. členem NATO - což je vývoj zcela způsobený ruskou invazí na Ukrajinu. Švédský premiér Ulf Kristersson a ministr zahraničí Tobias Billstrom mají na návštěvě Washingtonu v nejbližších dnech předat zástupcům USA konečné dokumenty o vstupu do NATO. Jedná se o poslední krok Švédska ve dvouletém procesu přistoupení k vojenské alianci.





- Britský ministr zahraničí David Cameron bude ve čtvrtek v Berlíně jednat se svým německým protějškem Annalenou Baerbockovou o posílení podpory Ukrajině. Může dojít k nepříjemným okamžikům poté, co ruská média zveřejnila zachycený online hovor mezi vysokými německými vojenskými představiteli, který obsahoval podrobnosti o britských operacích na Ukrajině.





- Vysoké ceny ropy, vyhýbání se sankcím a státní investice poskytují Rusku dostatek zdrojů, aby mohlo na Ukrajině bojovat se současnou intenzitou ještě nejméně dva roky, uvedly litevské zpravodajské služby. Ve zprávě dodávají, že ruské zpravodajské služby řídí snahy o vyhýbání se sankcím vůči svému obrannému průmyslu. Rusko otevřeně zásobuje zbraněmi a municí pouze Írán a Severní Korea, ale Čína se stala jeho největším dodavatelem mikročipů a jüan je nyní hlavní měnou pro ruské mezinárodní transakce, uvádějí zpravodajské agentury.





- Británie je připravena půjčit Ukrajině veškerá zmrazená aktiva ruské centrální banky ve Spojeném království na základě toho, že Rusko bude nuceno na konci války zaplatit Ukrajině reparace, uvedl britský ministr zahraničí David Cameron. Uvedl, že aktiva budou použita jako záruka za zaplacení reparací.





- Ukrajina zintenzivnila své útoky za ruskými liniemi, kdy zřejmě bomba nastražená v autě zabila ruského volebního úředníka v Ruskem okupovaném městě Berďansk; a dva bezpilotní letouny zasáhly rafinerii železné rudy Michajlovskij GOK v ruské Kurské oblasti, kde explodovala průmyslová nádrž s palivem. Za útok na železárnu byla odpovědná ukrajinská vojenská rozvědka, uvedl zdroj agentury Reuters.





- Německo se podílí na iniciativě České republiky na nákup munice pro Ukrajinu příspěvkem ve výši třímístného čísla milionu eur, uvedl ve středu mluvčí německé vlády.





- Reportér nezávislého ruského zpravodajského serveru RusNews byl odsouzen k sedmi letům vězení za články, které napsal o údajných ruských válečných zločinech na Ukrajině, uvedla jeho publikace. Roman Ivanov byl odsouzen za zveřejňování "falešných zpráv" o ruské armádě podle zákonů o válečné cenzuře.







Zdroj v angličtině ZDE

Generálplukovník Vladimir Zarudnickij, náčelník Vojenské akademie generálního štábu ruské armády, to uvedl v článku pro publikaci ministerstva obrany "Vojenská myšlenka", informovala ve čtvrtek státní tisková agentura RIA."Nelze vyloučit možnost eskalace konfliktu na Ukrajině - od rozšíření účastníků 'zástupných sil' využívaných pro vojenskou konfrontaci s Ruskem až po rozsáhlou válku v Evropě," citovala jeho slova RIA."Hlavním zdrojem vojenských hrozeb pro náš stát je protiruská politika USA a jejich spojenců, kteří vedou nový typ hybridní války s cílem všemožně oslabit Rusko, omezit jeho suverenitu a zničit jeho územní celistvost," citovala ho agentura."Pravděpodobnost, že náš stát bude cíleně vtažen do nových vojenských konfliktů, se výrazně zvyšuje."Zarudnického výroky přicházejí v době, kdy se Západ snaží pomoci Ukrajině dalšími zbraněmi a financemi po neúspěšné protiofenzívě Kyjeva loni v létě a poté, co ruské síly znovu získaly iniciativu na bojišti.Agentura RIA dodala, že Zarudnickij obhajoval řadu změn ve způsobu, jakým Rusko organizuje svou armádu a bezpečnost, včetně většího důrazu na spoléhání se na to, co nazval spřátelenými zeměmi, aby zajistily bezpečnost Ruska, a na konsolidaci celé ruské společnosti kolem potřeb obrany.