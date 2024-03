Výroba dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu ve Francii už několik týdnů stojí

8. 3. 2024

Investice, které slíbila společnost Europlasma, když převzala slévárnu Forges de Tarbes (Hautes-Pyrénées), přicházely pomalu. Závod, který vyrábí těla dělostřeleckých granátů, je na mrtvém bodě a obavy se šíří i za jeho bránu: Ministr ozbrojených sil zvažuje, že se tam vydá. Vedení chce uklidnit zmínkou o velkých zásobách a odstranění případných výrobních problémů, upozorňuje Olivier Cognasse.

Podle vedení společnosti Europlasma, která v roce 2021 převzala Forges de Tarbes, se vše vrátilo do normálu a závod bude brzy schopen uspokojit poptávku zbrojařské společnosti Nexter, svého jediného zákazníka. Na straně zaměstnanců a ministerstva ozbrojených sil však panují určité obavy.

Poslední tři týdny nebyla továrna zásobena surovinami a tato situace bude pokračovat další dva týdny. "Objektivně je to stále lepší, pokud jde o knihu objednávek. V tuto chvíli mají potíže, ale bylo mi řečeno, že knihy objednávek jsou plné, řekl nedávno ministr ozbrojených sil Sébastien Lecornu během svého slyšení před obranným výborem Národního shromáždění na konci února. Lídři jsou mnohem optimističtější, než bývali. (...) Chci tam jet, protože nejlepší způsob je setkat se s různými zástupci odborů a různými vůdci. Velmi pozorně to sleduje můj úřad i prefekt." Důkaz toho, že skutečně existuje obava ministra ozbrojených sil, který se zavázal dodávat na Ukrajinu granáty ve velmi velkém množství a který počítá s tím, že toho strategický průmyslový areál dosáhne.

V roce 2021 převzala společnost Europlasma slévárnu Forges de Tarbes. Ze svého sídla v Pessacu v Gironde vedení společnosti potvrzuje: "V Tarbes není žádný problém s výrobou". Na druhé straně uznává, že "posledně uvedená činnost však musela být dočasně zastavena, aby se předešlo problémům se skladováním a aby bylo možné co nejlépe řídit peněžní toky".

Toto prohlášení ukazuje, jak odbory zdůrazňují, že společnost skutečně čelí problémům s financováním.

Europlasma uvádí datum, či spíše lhůtu pro návrat k normálu. Společnost ve skutečnosti zdůrazňuje, že "dodávky surovin budou obnoveny do 15 dnů". To znamená, že výroba by mohla být obnovena do konce března.

Mezitím "je tato odstávka využívána k provádění údržby a instalaci nových strojů".

Europlasma rovněž trvá na uskutečněných investičních výdajích a obdržených státních finančních prostředcích v reakci na obavy odborů Forges de Tarbes.

Europlasma upřesňuje, že "stát vyčlenil 7,1 milionu EUR z investičního programu ve výši 12 milionů eur. Společnost již obdržela 1,5 milionu eur a zbytek bude vyplacen po vynaložení 80 % kapitálových výdajů."

Zástupkyně CGT Josiane Frétierová se svěřila listu Usine Nouvelle: "Naše otázky jsou vždy stejné. Kde jsou slíbené finanční prostředky a investice? Kromě navýšení kapitálu o 2 miliony eur, které bylo poskytnuto při převzetí naší společnosti, se oznámené investice stále neuskutečnily. Obáváme se o finanční situaci Europlasmy."

