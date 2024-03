Buranství v České republice

11. 3. 2024

čas čtení 1 minuta

Jsem si jistý, že se z toho stane ikonická scénka současného českého filmu, píše Jan Běliíček. Silný, osobní projev Darji Kaščejevy přeruší razantní hlas režiséra přenosu "Darjo, přestaňte, jsme moc dlouhý!" Darja v tu chvíli mluví o tom, jak je pro ženy těžké uspět ve filmovém průmyslu a skloubit profesní a mateřskou roli. Velmi osobně mluví o svých vlastních obavách a pochybnostech. Celému jejímu vystoupení navíc předchází výzva moderátorky Lindy Bartošové, ať studentstvo nevzdává boj za lepší svět. Hlas studentstva má prý obrovskou sílu a obrovskou váhu. V podstatě vzápětí se ale ukáže smutná česká realita - přímo během důležitého projevu Darji Kaščejevy se na celé Rudolfinum ozve "Darjo, přestaňte!", což byl asi ten nejarogantnější způsob, jak režisérku upozornit, že by měla svůj proslov směřovat ke konci. Jeden výjev často vydá za tisíce proslovů a pokud si chcete udělat představu o tom, jaké to je být mladou tvůrkyní v českém filmovém průmyslu, určitě se na záznam ze včerejšího ceremoniálu podívejte. Není to příjemný pohled, ale rozhodně se zapíše do dějin novodobého českého filmu. Ostuda..

