Jak ministerstvo zdravotnictví v Gaze falšuje údaje o ztrátách

13. 3. 2024

čas čtení 9 minut

Důkazem jsou jejich vlastní špatně vykonstruovaná čísla, píše Abraham Wyner ze sionistického serveru Tablet. Důkazem jsou jejich vlastní špatně vykonstruovaná čísla,

Počet civilních obětí v Gaze je od začátku války v centru mezinárodní pozornosti. Hlavním zdrojem údajů je Hamásem kontrolované ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které nyní tvrdí, že zemřelo více než 30 000 lidí, z nichž většinu tvoří děti a ženy. Bidenova administrativa nedávno propůjčila legitimitu údajům Hamásu. Když byl na slyšení Výboru pro ozbrojené síly Sněmovny reprezentantů dotázán, kolik palestinských žen a dětí bylo zabito od 7. října, ministr obrany Lloyd Austin řekl, že toto číslo je "přes 25 000". Pentagon rychle upřesnil, že ministr "citoval odhad Hamásem kontrolovaného ministerstva zdravotnictví". Sám prezident Biden již dříve toto číslo citoval a tvrdil, že "příliš mnoho, příliš mnoho z více než 27 000 Palestinců zabitých v tomto konfliktu byli nevinní civilisté a děti, včetně tisíců dětí". Bílý dům také vysvětlil, že prezident "měl na mysli veřejně dostupné údaje o celkovém počtu obětí".

Problém s těmito daty je v tom, že čísla nejsou skutečná. To je zřejmé každému, kdo rozumí tomu, jak fungují přirozeně se vyskytující čísla. Oběti nejsou v drtivé většině ženy a děti, většinu z nich mohou tvořit bojovníci Hamásu.

Pokud jsou čísla Hamásu nějakým způsobem zfalšovaná nebo podvodná, mohou být v samotných číslech důkazy, které to mohou dokázat. I když není k dispozici mnoho údajů, je jich současně málo a je jich také dost: Od 26. října do 10. listopadu 2023 zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví Gazy denní údaje o obětech, které zahrnují jak celkový počet, tak konkrétní počet žen a dětí.

Prvním místem, kam je třeba se podívat, je hlášený "celkový" počet úmrtí. Graf celkového počtu úmrtí podle data se zvyšuje s téměř metronomickou linearitou.

Tato pravidelnost téměř jistě není skutečná. Dalo by se očekávat, že den ode dne dojde k poměrně velkým změnám. Ve skutečnosti je denní hlášený počet obětí za toto období v průměru 270 plus minus asi 15 %. To je překvapivě malá odchylka. Měly by být dny s dvojnásobným průměrem nebo více a jiné s polovinou nebo méně. Možná, že to, co se děje, je to, že ministerstvo Gazy zveřejňuje falešná denní čísla, která se navzájem příliš málo liší, protože nemají jasnou představu o chování přirozeně se vyskytujících čísel. Bohužel nejsou k dispozici ověřené kontrolní údaje, které by tento závěr formálně otestovaly, ale podrobnosti o denních počtech činí tato čísla podezřelými.

Podobně bychom měli vidět variace v počtu dětských obětí, které sledují variace v počtu žen. Je tomu tak proto, že denní kolísání počtu úmrtí je způsobeno kolísáním počtu útoků na obytné budovy a tunely, což by mělo vést ke značné variabilitě v celkových počtech, ale menší variabilitě v procentu úmrtí mezi skupinami. To je základní statistický fakt o variabilitě náhody. V důsledku toho by ve dnech, kdy je mnoho ženských obětí, mělo být usmrceno velké množství dětí, a ve dnech, kdy bylo hlášeno zabití jen několika žen, by mělo být hlášeno jen několik dětí. Tento vztah lze měřit a kvantifikovat pomocí R-kvadrátu (R2), který měří, jak koreluje denní počet úmrtností u žen s denním počtem úmrtností u dětí. Pokud by čísla byla reálná, očekávali bychom, že R2 bude podstatně větší než 0 a bude mít tendenci blížit se 1,0. Ale R2 je 0,017, což se statisticky a věcně neliší od 0.

Tento nedostatek korelace je druhým nepřímým důkazem, který naznačuje, že čísla nejsou skutečná. Ale je toho víc. Denní počet ženských obětí by měl vysoce korelovat s počtem hlášených neženských a nedětských (tj. mužů). Opět se to očekává vzhledem k povaze bitvy. Přílivy a odlivy bombardování a útoků Izraele by měly způsobit, že se denní součty budou měnit společně. To však data neukazují. Nejen že neexistuje pozitivní korelace, ale existuje silná negativní korelace, která nedává vůbec žádný smysl a vytváří třetí důkaz, že čísla nejsou skutečná.

Za prvé, počet mrtvých ohlášený 29. října je v rozporu s čísly hlášenými 28. října, protože naznačují, že 26 mužů se vrátilo k životu. K tomu může dojít z důvodu nesprávného uvedení zdroje nebo jen chyby v nahlášení. Existuje několik dalších dnů, kdy se počet mužů blíží nule. Pokud by se jednalo pouze o chyby ve vykazování, pak by v těch dnech, kdy se zdá, že počet úmrtí u mužů je chybný, měl být počet žen typický, alespoň v průměru. Ukázalo se však, že ve třech dnech, kdy se počet mužů blíží nule, což naznačuje chybu, je počet žen vysoký. Ve skutečnosti se v těchto třech dnech vyskytují tři nejvyšší denní počty obětí žen.

Co z toho všeho vyplývá? I když důkazy nejsou jednoznačné, je velmi sugestivní, že k vykazování čísel byl použit proces, který nesouvisí s realitou nebo je s ní spojen jen volně. S největší pravděpodobností se ministerstvo Hamásu svévolně dohodlo na denním součtu. Víme to, protože denní součty rostou příliš konzistentně na to, aby byly skutečné. Pak přidělili asi 70 % z celkového počtu ženám a dětem, přičemž toto množství náhodně rozdělili ze dne na den. Pak vyplnili počet mužů stanovený předem stanoveným součtem. To vysvětluje všechna pozorovaná data.

Existují i další zjevné varovné signály. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze soustavně tvrdí, že asi 70 % obětí jsou ženy nebo děti. Tento počet je mnohem vyšší než čísla hlášená v dřívějších konfliktech s Izraelem. Dalším varovným signálem, který vztyčil Salo Aizenberg a o kterém se rozsáhle psalo, je, že pokud 70 % obětí tvoří ženy a děti a 25 % populace tvoří dospělí muži, pak buď Izrael neúspěšně likviduje bojovníky Hamásu, nebo jsou počty obětí dospělých mužů extrémně nízké. To samo o sobě silně naznačuje, že tato čísla jsou přinejmenším hrubě nepřesná a dost pravděpodobně přímo zfalšovaná. Nakonec 15. února Hamás přiznal, že ztratil 6 000 svých bojovníků, což představuje více než 20 % z celkového počtu hlášených obětí.

Celkově vzato Hamás hlásí nejen to, že 70 % obětí jsou ženy a děti, ale také to, že 20 % tvoří bojovníci. To není možné, pokud Izrael nějakým způsobem nezabíjí civilisty, jinak Hamás tvrdí, že téměř všichni muži v Gaze jsou bojovníci Hamásu.

Existují lepší čísla? Někteří objektivní komentátoři uznali, že čísla Hamásu v předchozích bitvách s Izraelem byla zhruba přesná. Nicméně tato válka se svým rozsahem a rozsahem zcela liší od svých předchůdců; mezinárodní pozorovatelé, kteří byli schopni monitorovat předchozí války, nyní zcela chybí, takže minulost nelze považovat za spolehlivé vodítko. Mlha války je v Gaze obzvláště hustá, což znemožňuje rychle a přesně určit počty civilních obětí. Nejenže oficiální počty palestinských obětí nedokážou rozlišit vojáky od dětí, ale Hamás také obviňuje Izrael ze všech úmrtí, i když jsou způsobena vlastními špatně odpálenými raketami Hamásu, náhodnými výbuchy, úmyslným zabíjením nebo vnitřními boji. Jedna skupina výzkumníků z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health porovnala zprávy Hamásu s údaji od pracovníků UNRWA. Tvrdili, že vzhledem k tomu, že úmrtnost je přibližně podobná, nemohou být čísla Hamásu nafouknutá. Jejich argumentace se však opírala o zásadní a neověřený předpoklad: Že u pracovníků UNRWA není nepoměrně vyšší pravděpodobnost, že budou zabiti, než u běžné populace. Tato premisa explodovala, když vyšlo najevo, že značná část pracovníků UNRWA je napojena na Hamás. Někteří byli dokonce odhaleni, že se podíleli na samotném masakru ze 7. října.

Pravda zatím nemůže být známa a pravděpodobně nikdy nebude. Celkový počet civilních obětí bude pravděpodobně extrémně nadhodnocený. Izrael odhaduje, že bylo zabito nejméně 12 000 bojovníků. Pokud se toto číslo ukáže být alespoň přibližně přesné, pak je poměr nebojových ztrát k kombatantům pozoruhodně nízký: nanejvýš 1,4 ku 1 a možná jen 1 ku 1. Podle historických měřítek městského válčení, kdy jsou bojovníci nahoře i dole vklíněni do civilních populačních center, je to pozoruhodná a úspěšná snaha zabránit zbytečným ztrátám na životech v boji proti nesmiřitelnému nepříteli, který se chrání civilisty.

Zdroj v angličtině: ZDE

0