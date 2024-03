Gaza: Izrael zastřelil dvanáctiletého "teroristu" a zabil pět lidí bombardováním střediska humanitární pomoci

14. 3. 2024

Reportér, Channel 4 News, středa 13. března 2024, 19 hodin: Reportér: Jen se podívejte na rozsah zkázy způsobené izraelským útokem. Krátký klid v bojích v Chán Unisu znamená příležitost pokusit se získat z trosek, co se dá.







Tohle auto nějakým způsobem stále jezdí. Boje v této čtvrti zuří už více než týden. Dnes se izraelské jednotky stáhly. Některým obyvatelům už nic nezbylo.









Žena: "Můj dům je v plamenech. Tenhle, na který ještě musím platit splátky. Ještě jsme za něj ani nezaplatili."











Reportér: Izrael tvrdí, že zde zabil více než 100 bojovníků Hamásu a tisíce dalších po celé Gaze, ale většinu z více než 31 000 obětí této války tvoří ženy a děti.







Dál na jihu ve skladu OSN v Rafáhu pokrývají balíky plenek krvavé skvrny, Podle úředníků zde bylo izraelským úderem zabito pět Palestinců. Včetně nejméně jednoho zaměstnance OSN.









Muž: "Jsme mezinárodní instituce. To všechno je pro lidi. Pracujeme dnem i nocí, abychom sloužili uprchlíkům. Tohle je zakázané. Podívejte se, co to je? Vozíme to starým lidem a dětem. Co to je?"





Šéf palestinské agentury OSN pro uprchlíky řekl, že izraelská armáda dostala souřadnice tohoto místa teprve včera.









Krveprolití i v okupovaném východním Jeruzalémě. Tohle byl včera večer dvanáctiletý Rami, zastřelený, když odpaloval ohňostroj. Jeho otec stojí nad jeho tělem v šoku. Jeho matka v zoufalství vybíhá z jejich nedalekého domu. Ramiho zastřelil izraelský pohraničník z této věže. Říkají, že na ně začátkem týdne házeli ohňostroje a zápalné lahve, ale Ramiho rodina tvrdí, že si jen hrál s přáteli a slavil začátek ramadánu. Video, které zachycuje jeho smrt, jasně ukazuje, že nepředstavoval žádnou hrozbu.





Matka: "Držel v ruce rachejtle, ale ty byly daleko od vojáků. Mohli mu pomocí reproduktorů říct, aby šel pryč. Mohli střílet slzným plynem, ale ne takhle. To znamená, že ho chtěli zabít."





Reportér: "Myslíte, že dojde ke spravedlnosti? Bude nějaká odpovědnost za to, co se stalo vašemu synovi?"





Matka: "Neudělali to omylem, ale bylo to namířeno na jeho srdce. Chtěli to udělat."









Ramiho tělo stále zadržuje policie. Jeho rodina říká, že byla varována, aby uspořádala jen malý pohřeb.





Reportérka: "Pane ministře, mohu vás požádat o vysvětlení?"











Reportér: Izraelský krajně pravicový ministr národní bezpečnosti byl kdysi odsouzen za podněcování k rasové nenávisti. Dnes se zastal policisty odpovědného za střelbu. Čelí vyšetřování a dvanáctiletého Ramiho označil za teroristu.





Izrael ve jménu boje proti terorismu zabíjí v Gaze mnoho a mnoho dalších palestinských dětí. Bude za jejich smrt někdy vyvozena odpovědnost?









Nejsou to však jen bomby a kulky, které zabíjejí Palestince, a samozřejmě o to nebezpečnější je život izraelských rukojmích v Gaze. Je to také hlad. Šéf zahraniční politiky EU říká, že hladomor je používán jako válečná zbraň, čtvrtina obyvatel Gazy je krůček od hladomoru.





Nyní Izrael, navzdory kritice i od některých svých nejbližších spojenců, trvá na tom, že nebrání úsilí o pomoc. Včera večer poprvé nakonec povolil konvoji nákladních aut s pomocí přejet přímo do severní části Gazy, kde je situace nejhorší, budeme muset počkat, zda povolení k tomu, aby se tento přechod používal v budoucnu, bude vydáno.





Loď z Kypru, která veze asi 200 tun humanitární pomoci z Kypru do Gazy, má zakotvit zítra ráno, to je začátek tohoto námořního koridoru, stále není jasné, jak se bude pomoc rozdělovat. Velká Británie zase oznámila, že dnes pošle do Gazy 150 tun pomoci. Rozsah potřeb na tomto území je však tak obrovský, že je to jen malá část toho, co je potřeba.

