Gaza. Děti umírají hladem. Cynikové a Izraelci řeknou, že je to vinou Hamásu

15. 3. 2024

čas čtení 7 minut





Reportér, Channel 4 News, čtvrtek 14. března 2024, 19 hodin: Na jeho utrpení je velmi bolestivé se dívat. Šestiletý Fadi je den ode dne slabší.

Matka: "Je to velmi chytré dítě, říkával mi, mami, já miluji život a rád dělám spoustu činností."



Reportér: Fadi trpí cystickou fibrózou a nyní se na tomto drobném, křehkém tělíčku strašlivě podepisuje rozsáhlý hlad, který řádí na severu Gazy. Jeho matka není schopna sehnat jídlo ani léky, které potřebuje.



Matka: "Fadi vyžaduje speciální stravu, kterou mu nemůžeme nyní zajistit, což ho často vyčerpává. V Gaze nemůžeme vůbec sehnat kuřecí maso. Speciální mléko pro něj se také těžko shání. Jednomu doktorovi se jednou podařilo dát nám dvě konzervy, což Fádího potěšilo, ale už žádné nemá. Některé léky, které by měl pravidelně užívat, už nejsou k dispozici."



Reportér: Tato rodina patří mezi přibližně 300 000 Palestinců, kteří zůstávají v severní Gaze. Jsou prvním cílem zuřivého izraelského útoku, kam se konvoje s humanitární pomocí jen těžko dostávají a kde velké části obyvatelstva hrozí hladomor.

Matka: "Nikde v Gaze jsme se necítili v bezpečí, snažili jsme se skrýt svůj strach před dětmi v místě, kde neexistuje žádné bezpečné útočiště. Fadiho zdravotní stav se postupně zhoršoval do té míry, že se už nedokáže postavit na vlastní nohy. Padá, když se ho snažím podržet, aby vstal, takže zůstává upoután na lůžko.









Izraelský generál: "To vůbec není pravda. Úplně to není pravda. Jste tady se mnou v Karem Šalom. Každý den tu projíždí 250 nákladních aut. OSN jich dokáže odvézt jen 170. Na palestinské straně hranice čeká více než 300 kamionů. To je záměrné vyhladovění. To je kolaps logistických operací OSN."





Reportér: "Proč neotevřete přechody mor přímo na severu, jak to opožděně děláte nyní, kde je situace skutečně nejhorší a čtvrtina obyvatelstva je tam jen krok od hladomoru?





Izraelský generál: Nákladní auta tudy projíždějí. Kontrolujeme jsme kamiony a přesunujeme je k Palestincům. Odtud mohou odjet přímo na sever."





Reportér: "Ale sám říkáte, že uvnitř je to s bezpečností tak složité.L





Izraelský generál: "Dochází k několika incidentům, ale obecně vzato se každý den pohybuje 170 kamionů"".







Reportér: Tohle je ta pekelná krajina severní Gazy, kam je třeba dopravit pomoc. V nemocnici Al Šifa, p níž kdysi Izrael tvrdil, že je nad velitelským a kontrolním centrem Hamásu, lékaři opět bojují o záchranu životů a zoufale potřebují zásoby.





Lékař: Šíří se infekční choroby. Chybí léky, zejména pro starší pacienty. A kvůli oslabenému imunitnímu systému se lidé snadněji nakazí, což vede k mnoha úmrtím.





Denně se také setkáváme s případy dětí, které umírají hlady. Zdejší personál se o své děti bojí. Musí opouštět svá zaměstnání, aby pro ně hledali jídlo.





Mnozí však považují jednání Izraele za krutý kolektivní trest a jsou to ti nejzranitelnější, kteří trpí.





Reportér z Jeruzaléma: Tyto otřesné záběry pro nás natočili novináři na volné noze v severní Gaze, protože nám Izrael ani Egypt samozřejmě nedovolují na toto území vstoupit. Nyní je tu vša humanitární koordinátor OSN Jamie McGoldrick, který se právě dnes vrátil ze severní Gazy. Povězte nám něco o tom, co jste viděl.





Jamie McGoldrick: Film ukazuje zcela jasně tu zkázu,. Je to neuvěřitelné, k jaké destrukci dochází. Nestojí tam už skoro žádné budovy.. Všechny ulice byly zničeny vojenskou činností. Voda, kanalizace a elektřina jsou nefunkční. Když se podíváte na nemocnice, na nemocnici Šifa, vejdete dovnitř a uvidíte, jaká je tam zkáza, lékaři se snaží dát to místo zase dohromady a zajistit tam alespoň zdánlivý provoz. A počet pacientů, ti, kteří jsou zranění, ale také chronicky nemocní pacienti, kterým se nedostává služby, kterou si zaslouží., je obrovský. Je to skutečně tragická situace.







Reportér: Proč se k lidem, zejména na severu Gazy, dostává tak málo pomoci? Izrael, jak jste slyšeli v té reportáži, tvrdí, že je to proto, že OSN nedistribuuje tuto pomoc dostatečně správně a efektivně?





Jamie McGoldrick: No, z jihu vedou na sever tři silnice, po kterých zboží přichází. Chtěli bychom, aby se na severu otevřelo více cest. Musíme jezdit přes jih, který je přetížený. Je to velmi nejisté, protože lidé přepadávají kamiony, protože jsou zoufalí. Dostáváme tam jen velmi malé množství potravin, ve skutečnosti dostáváme tam jen polovinu množství, které jsme tam dostávali dříve. Vůbec nefunguje soukromý sektor, který má obvykle největší podíl na zboží, které přichází. A říkat, že neděláme, co můžeme, denně plníme sklady a vyprazdňujeme sklady, ale denně tam přijede jen 250 kamionů a dřív jich tam bylo 500 a 600, nemůžeme zachránit obyvatelstvo, které tam je. Je nutno otevřít víc vjezdů do Gazy.





Jamie McGoldrick: Není to alternativa k silnicím: Silnice jsou jediným řešením, jak tento problém vyřešit. Je to alternativa, která pomáhá. O víkendu sem připluje loď s 200 metrickými tunami, To je jen 10 kamionů. Stejně budou muset zboží na lodích přeložit na kamiony a použít silnice. Takže jsou to silnice, které ovlivní změnu. Zabránit hladomoru, musíme použít.silnice.





Reportér: A co je v sázce, pokud se tak nestane?







Pokud se to nestane, obrovské množství lidí budou mít opravdu ještě daleko věší problémy než teď. V pondělí nebo v úterý vyjde zpráva, která nám přesně řekne, jak špatně na tom jsme a jak se věci vyvinuly. Naposledy jsme měřili v listopadu, prosinci, tam je masivní zhoršení zejména u dětí do pěti let.



Potraviny a léky, které Fadi a další lidé zoufale potřebují, musí procházet tudy, přes přechod Karem Shelong mezi Izraelem a Gazou. Je to jeden ze dvou přechodů, přes které se převáží pomoc.Kromě toho, že Izrael čelí kritice i ze strany svých nejbližších spojenců ohledně množství pomoci, kterou propouští, se však snaží trvat na tom, že za neutěšenou humanitární situaci Izrael nemůže a že je to OSN a humanitární agentury, které nedělají dost pro distribuci této pomoci po jejím přechodu do Gazy. Dříve do Gazy projíždělo 500 kamionů denně, nyní, kdy je na pomoci závislé veškeré obyvatelstvo, to není ani polovina, izraelský ministr obrany se původně chlubil, že dokud nebudou vrácena rukojmí, nebude žádná pomoc."Izrael je obviňován, že používá hladomor jako válečnou zbraň."Bylo nám řečeno, že Izrael zabránil dovozu stovek kyslíkových lahví do Gazy, stejně jako desítek generátorů energie a dalších důležitých zdravotnických potřeb, protože by je prý mohli použít bojovníci Hamásu.Zřizuje se námořní koridor. Může to mít na místě velký význam?