Human Rights Watch: EU odměňuje represi

19. 3. 2024

čas čtení 3 minuty





Jste brutální diktátor, kterému chybí peníze, nebo možná jen hledáte vedlejší přivýdělek? Nemá drcení vašich kritiků takový ekonomický přínos, v jaký jste doufali? Chtěli byste za své represe dostávat více peněz? ptá se Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch.



Evropská unie nabízí autoritářům, jako jste vy, obrovské balíky peněz! Máme pro vás hory peněz - velké bankovky, malé bankovky, pytle mincí - to vše vám pomůže posílit vaši moc a pokračovat v represích po další desetiletí!



Stačí zvednout telefon a zavolat předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové! Připojte se k mnoha spokojeným zákazníkům EU, jako je egyptský autokratický vůdce Abdel Fattáh as-Sísí. Von der Leyenová a její přátelé mu včera předali 7,4 miliardy eur. Jste brutální diktátor, kterému chybí peníze, nebo možná jen hledáte vedlejší přivýdělek? Nemá drcení vašich kritiků takový ekonomický přínos, v jaký jste doufali? Chtěli byste za své represe dostávat více peněz?Evropská unie nabízí autoritářům, jako jste vy, obrovské balíky peněz! Máme pro vás hory peněz - velké bankovky, malé bankovky, pytle mincí - to vše vám pomůže posílit vaši moc a pokračovat v represích po další desetiletí!Stačí zvednout telefon a zavolat předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové! Připojte se k mnoha spokojeným zákazníkům EU, jako je egyptský autokratický vůdce Abdel Fattáh as-Sísí. Von der Leyenová a její přátelé mu včera předali 7,4 miliardy eur.





A jediné, co musí al-Sisi na oplátku udělat, jsou slova "komplexní a strategické partnerství" a - což je nejdůležitější - slib, že zabrání odchodu migrantů směrem do Evropy.



A Egypt není sám. Také Mauritánie a Tunisko odešly s úsměvem z bankomatu EU pro autokraty. Je to velmi jednoduché: slíbíš, že zastavíš migranty, dostaneš peníze.





Jak je máte zastavit? Vedoucím představitelům EU je to jedno! Dělejte si, co chcete! Máte strach o takzvané "evropské hodnoty" demokracie a lidských práv? Tak to nemusíte!





V Egyptě úřady neoprávněně zatýkají migranty, žadatele o azyl a uprchlíky a špatně s nimi zacházejí. Deportují je do Eritreje, ještě represivnější země. Také údajně deportují súdánské žadatele o azyl zpět do Súdánu, kde zuří válka. Nic z toho nezabránilo tomu, aby EU předala al-Sisimu peníze. Skoro to vypadá, jako by špatné zacházení s migranty bylo celým smyslem této "pomoci".





Já vím: není to vtipné. Tito takzvaní evropští vůdci se chovají tím nejstrašnějším způsobem. Bojí se zoufalých lidí prchajících před válkou a útlakem a pohrdají jimi natolik, že doslova platí brutálním diktátorům za jejich týrání, jen aby se zoufalí lidé nedostali do Evropy. Není to vůbec k smíchu, ale jejich nechutná nelidskost si zaslouží zesměšnění.







Zdroj v angličtině ZDE

0

548

Navíc, pokud budete jednat hned, EU vám bez dalších nákladů přihodí zdarma sadu mlčení o dalších strašlivých případech porušování lidských práv ve vaší diktatuře.Po včerejšku se můžete vsadit, že Brusel nebude příliš mluvit o dlouhém seznamu zločinů al-Sísího režimu od doby, kdy se v roce 2013 převratem dostal k moci. Masakrování demonstrantů, věznění a mučení tisíců kritiků a odpůrců, hrubě nespravedlivé soudní procesy, rozdrcená média, soudy jako poslušná ruka vládní represe.Takže, diktátoři světa, na co čekáte? Miliardy eur mohou být vaše! Zavolejte ještě dnes! EU čeká na váš telefonát!