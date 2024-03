Krize na Blízkém východě: Izrael je odhodlán dobýt Rafah, i když to „povede ke konfliktu s USA“, říká izraelský činitel

21. 3. 2024

„Budeme bojovat, dokud válku nevyhrajeme,“ řekl ministr strategických záležitostí Ron Dermer a charakterizoval město Rafah jako baštu Hamásu.



Izrael je odhodlaný dobýt Rafah, i když způsobí roztržku s USA, řekl ve čtvrtek vysoký izraelský představitel a popsal toto město plné uprchlíků jako konečnou baštu Hamásu, která ukrývá čtvrtinu bojovníků této organizace, uvádí agentura Reuters.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se zavázal zajistit evakuaci civilistů a humanitární pomoc – opatření, o kterých mají nejvyšší izraelští spolupracovníci jednat v nadcházejících dnech v Bílém domě na příkaz amerického prezidenta Joe Bidena. „Jsme si docela jisti, že to dokážeme udělat způsobem, který by byl účinný – nejen vojensky, ale také po humanitární stránce. Oni si nemyslí, že to dokážeme,“ řekl jeden z těchto izraelských vyslanců, ministr strategických záležitostí Ron Dermer, v podcastu Call Me Back with Dan Senor.



Podle agentury Reuters Dermer, který je bývalým velvyslancem v USA, řekl, že Izrael vyslechne americké návrhy ohledně Rafahu, ale město na hranici Gazy s Egyptem bude obsazeno, ať už spojenci dosáhnou dohody, či nikoli: "Stane se tak, i když bude Izrael nucen bojovat sám. I když se celý svět obrátí proti Izraeli, včetně USA, budeme bojovat, dokud válku nevyhrajeme… a proto je odhodlání odstranit je [Hamas] tak silné, i když to povede k potenciálnímu konfliktu s USA ." Dermer uvedl, že v Rafahu jsou prý čtyři neporušené prapory Hamasu, posílené bojovníky, kteří ustoupili z jiných částí Gazy, což představuje 25 % předválečné síly této skupiny. "Nenecháme čtvrtinu z nich na místě," řekl. "Jedeme do Rafahu, protože musíme... A myslím, že lidé nechápou, že 7. říjen je pro Izrael existenčním okamžikem."







- Izraelské síly ve čtvrtek zabily dva Palestince při samostatných incidentech na okupovaném Západním břehu Jordánu, čímž se počet Palestinců zabitých na území během 24 hodin zvýšil na devět, uvedla palestinská tisková agentura WAFA. Bezpečnostní zdroje řekly Wafa, že jedním ze zabitých byl Mohammad Salhiya (18) z tábora Al-Am'ari. Byl zabit za úsvitu. Jižně od Betléma zastřelily izraelské síly poblíž El’azaru 63letého Palestince.







Podle agentury Reuters izraelská armáda uvedla, že vojáci stříleli na „Palestince, který v nich vzbudil podezření na křižovatce El’azar“. "Byl identifikován zásah a později byl prohlášen za mrtvého," uvedlo s tím, že vojenská policie zahájila vyšetřování incidentu. List The Times of Israel uvedl, že třiašedesátiletý muž měl při střelbě ruce nad hlavaou. 25 Palestinců, včetně dvou dětí, bylo přes noc zadrženo izraelskými bezpečnostními silami na okupovaném Západním břehu Jordánu, infornuje Wafa s odkazem na palestinskou společnost vězňů. Izrael okupuje Západní břeh Jordánu a východní Jeruzalém od roku 1967. Izraelské síly také přes noc zabily čtyři Palestince v uprchlickém táboře Nur Shams v okupovaném městě Tulkarm na západním břehu Jordánu.







- Na izraelskou ambasádu v Haagu byl ve čtvrtek ráno vhozen hořící předmět. Nizozemská policie oznámila, že zadržela podezřelého. Podle agentury Reuters policie na sociálních sítích uvedla, že nikdo nebyl zraněn.







- Druhá loď, The Jennifer, schopná přepravit až 600 tun, se vydá z Kypru do Gazy, jakmile to povětrnostní podmínky dovolí. "Kvůli povětrnostním podmínkám to proběhne buď na konci tohoto týdne, nebo na začátku příštího," řekl mluvčí kyperského ministerstva zahraničí Theodoros Gotsis. „V současné době je na palubě asi 240 tun [pomoci], ale nakládání bude pokračovat,“ řekl. Očekává se, že do The Jennifer bude nakonec naloženo asi 300 tun potravin, pitné vody a léků, plavidlo bude opět táhnout člun, který minulý týden podnikl první plavbu do Gazy. Člun, který bude také přepravovat pomoc, kotví v přístavu Larnaca, distribučním místě iniciativy pomoci. „Museli přivézt člun zpět [do Larnaky] na opravu,“ vysvětlil Gotsis. „Může plout pouze při větru o síle pěti beaufortů a při klidném stavu vod. Když se vrátí [do Gazy], bude fungovat jako mezilehlá platforma před vybudováním [trvalého] mola. Palety budou vyloženy na člun, než budou na menších člunech přeneseny na břeh.





- Ve středečním dopise prezidentovi středomořského ostrova Nikosu Christodoulidesovi prezident Joe Biden zopakoval, že pověřil americkou armádu, aby na pobřeží Gazy zřídila dočasný přístav, který by usnadnil a posílil dodávky humanitární pomoci určené civilnímu obyvatelstvu.



Výstavba mola se však neočekává dříve než za několik měsíců.



Očekává se, že čtvrteční schůzka 35 vysokých představitelů v Larnace, včetně ministra zahraničí Spojených arabských emirátů, které pomáhají koordinovat pomocnou misi, bude mít zásadní význam při rozhodování o tom, jakým způsobem lze urychlit a zároveň rozšířit dodávky pomoci na obléhané území prostřednictvím námořní trasy.







Hamás tvrdí, že ti, které izraelská armáda zabila v nemocnici al-Šifa, byli pacienti a vysídlenci



Nedaleko nemocnice al-Šifa sdělili obyvatelé agentuře Reuters prostřednictvím chatovací aplikace, že izraelská armáda vyhodila do povětří blízké domy, zatímco budovy v nemocničním komplexu hořely.



Rabah, otec pěti dětí, uvedl, že oblast je válečnou zónou a lidé jsou uvězněni ve svých domech uprostřed střetů v ulicích. "Izrael poslal tanky zpět do centra města Gazy, aby zničily to, co zbylo z domů a silnic. To vše se děje před zraky jednookého světa," řekl agentuře Reuters.



- Izrael uvedl, že jeho jednotky zabily během středy více než 50 ozbrojenců Hamásu, čímž se počet bojovníků zabitých v okolí nemocnice zvýšil na 140 spolu se dvěma izraelskými vojáky.



Hamás popřel, že by nemocnice ukrývala bojovníky, a uvedl, že zabití byli zranění pacienti a vysídlení lidé.



Izrael uvedl, že v zařízení a jeho okolí lokalizoval "teroristickou" infrastrukturu a zbraně, a ukázal snímky automatických pušek AK-47, granátometů, minometů a dalšího dělostřelectva, informuje agentura Reuters.



Vojenský mluvčí r. adm. Daniel Hagari uvedl, že v nemocnici se spolu s bojovníky Islámského džihádu ukrývalo "mnoho teroristů Hamásu - operativců i vysoce postavených".





"Když jsme vstoupili do nemocnice, nacházeli jsme zde v této oblasti teroristy bojující proti nám," řekl.



Podle agentury Reuters videozáznam zveřejněný Hamásem ukázal jeho bojovníky před areálem al-Šifa, jak mají zbraně a střílejí na izraelské tanky v ulicích proměněných v trosky. Poloha budov a jejich obrysy odpovídaly satelitním snímkům, které agentura Reuters zkontrolovala, uvedla tisková agentura.



Americký ministr zahraničí Antony Blinken ve čtvrtek hovořil s egyptským prezidentem Abdelem Fattáhem as-Sísím o jednání, jehož cílem je zajistit okamžité příměří na dobu nejméně šesti týdnů a propuštění všech rukojmích unesených Hamásem, uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller.



Blinken je v Egyptě poté, co o den dříve navštívil Saúdskou Arábii v rámci svého posledního blízkovýchodního turné. Se Sísím jednal také o vytvoření nezávislého palestinského státu s bezpečnostními zárukami pro Izrael, informuje agentura Reuters.







-Obchodní loď ohlásila střelbu ze skifu přibližně 109 námořních mil jižně od jemenského Ništunu, uvedla ve čtvrtek britská bezpečnostní firma Ambrey, informuje agentura Reuters.



- Jemenští Húsíové pohrozili, že rozšíří své operace proti lodní dopravě do oblasti Indického oceánu.



Somálští piráti operují také v oblasti Indického oceánu a využívají rozptýlení, které jim poskytují údery Húsíů na severu, přičemž podle pěti zástupců odvětví se od listopadu pokusili o více než 20 únosů, uvedla agentura Reuters.



- Satelitní snímky ukazují 35 % zničených budov v Gaze, sděluje OSN



Satelitní snímky analyzované Satelitním střediskem OSN (UNOSAT) ukazují, že od začátku konfliktu mezi Izraelem a Hamásem bylo zničeno nebo poškozeno 35 % budov v pásmu Gazy, uvádí agentura Reuters.



UNOSAT při svém hodnocení použil satelitní snímky s vysokým rozlišením pořízené 29. února a porovnal je se snímky pořízenými začátkem posledního konfliktu a po něm Zjistila, že 35 % všech budov v pásmu Gazy - 88 868 staveb - bylo poškozeno nebo zničeno.



Z toho 31 198 staveb označila za zničené, 16 908 za vážně poškozené a 40 762 za středně poškozené.



To představuje nárůst o téměř 20 000 poškozených staveb ve srovnání s předchozím hodnocením, které provedla na základě snímků pořízených v lednu a které ukázalo, že 30 % všech budov bylo poškozeno nebo zničeno, uvedl UNOSAT.



"Nejvýraznější nárůst poškození zaznamenaly guvernoráty Chán Júnis a Gaza, kde v Chán Júnisu přibylo 12 279 poškozených staveb a v Gaze 2 010," uvedl UNOSAT. Město Chán Júnis bylo podle ní zasaženo "obzvláště tvrdě", nově bylo zničeno 6 663 staveb.



- Činitelé z 36 zemí a agentur OSN se ve čtvrtek sešli na Kypru, aby jednali o tom, jak urychlit pomoc Palestincům v Gaze prostřednictvím námořní trasy, která byla otevřena minulý týden.



Podle agentury Reuters se čtvrtečního setkání účastní Sigrid Kaagová, vrchní koordinátorka OSN pro humanitární pomoc a obnovu Gazy, a také Curtis Ried, šéf štábu americké Národní bezpečnostní rady.



Vzhledem k tomu, že v Gaze hrozí hladomor, hledají agentury stále častěji jiné alternativní cesty pro přísun pomoci, než jsou pozemní přechody. Problémem je však nedostatečná infrastruktura; Světová ústřední kuchyně, která minulý týden vyslala pomoc z Kypru, vytvořila přistávací molo z trosek, zatímco USA rovněž oznámily plány na vytvoření plovoucího mola.



Podle dohody uzavřené s Izraelem mohou náklady na Kypru projít bezpečnostní kontrolou, kterou provede tým zahrnující Izrael, čímž se eliminuje nutnost kontroly v místě konečného vyložení, aby se odstranily možné průtahy v dodávkách pomoci, uvádí agentura Reuters.



Jedno plavidlo vyplulo z Kypru minulý týden a rozdělovalo pomoc v Gaze, zatímco další dvě by měla vyplout v následujících dnech v závislosti na povětrnostních podmínkách.



"Diskutujeme o tom, jak maximálně zvýšit operační kapacitu jak z hlediska odjezdu a dopravních prostředků, tak i ve vztahu k metodice přijímání a distribuce," uvedl Constantinos Kombos, kyperský ministr zahraničí.



Delegáti budou rovněž jednat o vytvoření fondu pro koordinaci operačních činností iniciativy, uvedl Kombos, ačkoli upřesnil, že se nejedná o dárcovskou konferenci, tvrdí agentura Reuters.



Na otázku, kolik plavidel by mohlo vyplout z Kypru s pomocí, jakmile bude iniciativa plně funkční, Kombos odpověděl, že "tolik, kolik bude možné".



"Musíme si uvědomit, že existují omezení, pokud jde o příjem a distribuci, a celý smysl nespočívá v tom, abychom zde pomoc pouze skladovali, ale o rychlém obratu, abychom byli co nejefektivnější."



- Vedoucí představitelé EU se ve čtvrtek sešli v Bruselu na dvoudenním zasedání, během něhož budou jednat o válce v Gaze uprostřed hlubokého znepokojení nad izraelskými plány zahájit pozemní ofenzívu ve městě Rafáh.



Podle agentury Associated Press (AP) se k vedoucím představitelům na začátku jejich dvoudenního zasedání připojí generální tajemník OSN António Guterres, aby částečně povzbudil některé členské země k obnovení financování Agentury OSN pro pomoc Palestincům (Unrwa), která je hlavním poskytovatelem pomoci v Gaze.



Izraelská obvinění, že 12 z 13 000 zaměstnanců Unrwa v Gaze se podílelo na útocích Hamásu v jižním Izraeli ze 7. října, vedla k tomu, že hlavní dárci agentuře OSN pozastavili své financování. Podle agentury AFP více než desítka zemí pozastavila financování v hodnotě přibližně 450 milionů dolarů, což je téměř polovina jejího rozpočtu na rok 2024.



Začátkem tohoto měsíce Evropská komise uvedla, že agentuře vyplatí 50 milionů eur poté, co souhlasila s tím, že umožní odborníkům jmenovaným EU provést audit způsobu, jakým prověřuje zaměstnance, aby identifikovala extremisty. Německo financování neobnovilo.



Válka mezi Izraelem a Hamásem vyhnala z domovů 80 % z 2,3 milionu Palestinců v Gaze a podle představitelů OSN čtvrtina obyvatelstva hladoví. Agentura je hlavním dodavatelem potravin, vody a přístřeší, ale je na pokraji finančního kolapsu.



Rostou také obavy z blížící se izraelské pozemní ofenzívy proti Hamásu v Rafáhu, nejjižnějším městě Gazy u hranic s Egyptem.



V návrhu prohlášení ze summitu, který má k dispozici agentura AP, mají vedoucí představitelé zdůraznit, že taková operace "by zhoršila již tak katastrofální humanitární situaci a zabránila by naléhavě potřebnému poskytování základních služeb a humanitární pomoci".



- Při izraelské operaci v uprchlickém táboře Núr Šams byli dosud zabiti čtyři lidé



Počet obětí izraelské operace v uprchlickém táboře Nur Šams na okupovaném Západním břehu Jordánu se ve čtvrtek zvýšil na čtyři, uvedla Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS).



"Sanitní týmy Palestinského červeného půlměsíce právě převezly osmnáctiletého mladíka, který byl zabit izraelskými okupačními silami v táboře Nur Šams," uvedla skupina na Twitteru a dodala, že jeho smrtí se počet obětí zvýšil na čtyři.



Dva ze čtyř Palestinců byli zabiti leteckým úderem a dva ostrými náboji, uvedl Červený půlměsíc.



Izraelské síly zapojené do operace se ráno z tábora stáhly, informovali novináři agentury AFP.

Celkem bylo za necelých 24 hodin na Západním břehu Jordánu zabito osm Palestinců, informuje agentura AFP.



Tři Palestinci, včetně velitele Islámského džihádu, byli zabiti ve středu pozdě večer při izraelském útoku na automobil v Džanínu, baště palestinských ozbrojených frakcí na severu Západního břehu Jordánu.



Jeden Palestinec byl zabit střelbou v uprchlickém táboře al-Amari poblíž Ramalláhu.



Podle palestinské samosprávy bylo na území od začátku války izraelskými jednotkami nebo osadníky zabito více než 430 Palestinců.



- Při útoku na nemocnici al-Šifa bylo od pondělí zabito více než 140 ozbrojenců, tvrdí izraelská armáda



Více než 140 ozbrojenců bylo zabito během čtyř dnů bojů v největší nemocnici v Gaze a jejím okolí, kde stále probíhá operace izraelské armády, uvedla ve čtvrtek armáda, informuje agentura AFP.



Izrael zahájil nálet na zdravotnické středisko al-Šifa v pondělí a zaměřil se na podle něj vysoce postavené bojovníky Hamásu střelbou z tanků a nálety.



V rozlehlém nemocničním komplexu přeplněném pacienty a vysídlenými osobami a v jeho okolí zuří boje již několik dní. Předchozí izraelský útok na tento komplex v listopadu vyvolal mezinárodní pobouření.



"Od začátku operace bylo v oblasti nemocnice zlikvidováno více než 140 teroristů," uvedla armáda s odkazem na boje od pondělí.



Armáda dodala, že "pokračuje v přesné operační činnosti v oblasti nemocnice Šífa" a že "za uplynulý den bylo během přestřelek zlikvidováno více než 50 teroristů".





- Podle ministerstva zdravotnictví bylo při izraelských úderech za posledních 24 hodin zabito 65 Palestinců.



Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví Gazy, které řídí Hamás, bylo za posledních 24 hodin při izraelských úderech zabito 65 Palestinců a 92 jich bylo zraněno.



Podle tohoto prohlášení bylo od 7. října při izraelských úderech v Gaze zabito nejméně 31 988 Palestinců a 74 188 jich bylo zraněno.



