Rusko a Čína vetovaly rezoluci USA vyzývající k okamžitému příměří v Gaze

22. 3. 2024

Rusko a Čína v pátek vetovaly rezoluci OSN, kterou podpořily USA a která vyzývá k "okamžitému a trvalému příměří" ve válce mezi Izraelem a Hamásem v Gaze, aby bylo chráněno civilní obyvatelstvo a umožněna humanitární pomoc více než dvěma milionům hladovějících Palestinců.



Podle agentury Associated Press (AP) hlasovalo v patnáctičlenné Radě bezpečnosti 11 členů pro, tři proti a jeden se zdržel hlasování.



Ruský velvyslanec v OSN Vasilij Nebenzia před hlasováním prohlásil, že Moskva podporuje okamžité příměří, zpochybnil však formulaci rezoluce a obvinil amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena a americkou velvyslankyni Lindu Thomas-Greenfieldovou, že "uvádějí mezinárodní společenství v omyl" ze "zpolitizovaných" důvodů, uvádí AP.

- Francie bude po ruském a čínském vetu pracovat na nové rezoluci OSN o příměří v Gaze, říká Macron



Francie bude pracovat na nové rezoluci OSN o příměří v Gaze poté, co Rusko a Čína vetovaly rezoluci navrženou USA, uvedl v pátek francouzský prezident Emmanuel Macron, informuje agentura Reuters.



"Poté, co Rusko a Čína před několika minutami vetovaly rezoluci, obnovíme práci na základě francouzského návrhu rezoluce v Radě bezpečnosti a budeme spolupracovat s našimi americkými, evropskými a arabskými partnery, abychom dosáhli dohody," řekl Macron na závěr summitu lídrů EU v Bruselu.



Francouzské ministerstvo zahraničí ve čtvrtek uvedlo, že s diplomaty začalo připravovat návrh rezoluce s tím, že pokud americká rezoluce neprojde, návrh předloží.



- Izrael zaútočí na Rafáh s podporou USA, nebo bez ní, řekl Netanjahu Blinkenovi



Podle aktuální zprávy agentury Reuters sdělil izraelský premiér Benjamin Netanjahu americkému ministru zahraničí Antony Blinkenovi: "Doufám, že to uděláme s podporou USA, ale pokud budeme muset - uděláme to sami."



Netanjahu ve svém prohlášení uvedl, že Blinkenovi, který je na návštěvě Izraele v rámci svého blízkovýchodního turné, řekl, že neexistuje způsob, jak porazit Hamás bez útoku na Rafáh.





- James Elder, mluvčí Dětského fondu OSN (Unicef) učinil prohlášení, že je "ohromen apokalyptickým zničením Gazy Izraelci.





James Elder, mluvčí Dětského fondu OSN (Unicef), řekl: "Hloubka hrůzy přesahuje naši schopnost ji popsat.









Při projevu, kdy video ukazovalo záběry zničených budov ve městě, Elder řekl:



Nemusím vám vysvětlovat, co právě teď vidíte v Chán Júnisu. Je to zřejmé. Naprostá zkáza."



To, co nevidíte, jsou vzpomínky v těchto zničených domech. Nevidíte objetí té matky a jejího batolete. Necítíte vůni večeře, kterou kdysi připravila babička pro svou rodinu.



Pohybuji se po těchto ulicích a jsem ohromen ztrátou.



"A pak si vzpomenu na Rafáh a na nekonečné řeči o rozsáhlé vojenské operaci v Rafáhu. Myslím na to v Rafáhu," řekl a nazval Rafáh "městem dětí" a "poslední nadějí Gazy".



Starší uvedl: "Ještě předtím, než jsme se vrátili do Rafahu, jsme se rozhodli, že budeme pokračovat v cestě:



Rafáh je město dětí - žije tam 600 000 dívek a chlapců. Vojenská ofenzíva v Rafáhu? Ano, ofenziva je to správné slovo. V Rafáhu se nacházejí jedny z posledních nemocnic a přístřešků v Gaze, trhy a vodovodní systémy. Rafáh je poslední nadějí Gazy. A přesto se ve stínu tolika brutálních scén, jako je tato, po celé Gaze sbíhají hlasy, které uvažují o tom, že by se to všechno v Rafáhu opakovalo.



Svět je šílenstvím na pokraji sil kvůli rozvíjející se hrůze. Ať už máme jakýkoli hlas, jakýkoli vliv, teď je čas ho využít... pro děti z Rafáhu."



Již dříve vydaly Spojené království a Austrálie společné prohlášení, v němž varovaly před "potenciálně ničivými důsledky" izraelské pozemní invaze do Rafáhu v Gaze.



Americký ministr zahraničí Antony Blinken, který je dnes v Izraeli, aby se zasadil o příměří v Gaze před klíčovým hlasováním Rady bezpečnosti OSN o návrhu rezoluce USA vyzývající k "okamžitému" příměří, ve čtvrtek uvedl, že velký izraelský pozemní útok na město Rafáh na jihu Gazy by byl "chybou" a pro porážku Hamásu zbytečný.





"Díky pohotovostnímu oddělení, operačnímu sálu a lůžkovým oddělením, která jsou v současné době ve výstavbě, bude toto zařízení schopno ošetřit nejméně 250 pacientů denně," uvedla společnost UK-Med.





"Čekám zejména na závěrečnou zprávu útvaru vnitřního auditu OSN OIOS. Pro Finsko je nesmírně důležité zajistit, aby z našich peněz nakonec neprofitoval terorismus. Vyšetřování však bude trvat dlouho a Unrwa nemůže být v krátké době nahrazena jako humanitární subjekt v Gaze."









Elder řekl, že byl "ohromen ničením", když projížděl Chán Júnisem na jihu Gazy. Varoval také před rozsáhlou vojenskou operací v Rafáhu a označil toto město za "poslední naději Gazy".Jakmile projíždíte severní částí, vidíte to univerzální gesto hladu, kdy si lidé přikládají ruce k ústům. Spousta dětí, žen s velmi vyhublými tvářemi. Ve [městě] Chán Júnis je naprostá zkáza.Takovou míru devastace jsem za dvacet let působení v OSN neviděl. Schopnost lidí vyrovnat se se situací na severu byla zničena a na jihu visí na vlásku," řekl Elder v pátečním rozhovoru.Elder uvedl, že v nemocnici Kamal Adwan v Bejt Lahii na severu Gazy viděl tucet "kostnatých" dětí."Vidíme případy těžké podvýživy... Děti, které jsou na pokraji smrti, jen kůže a kosti... a to jsou ty, kterým se podařilo dostat do nemocnice. O ty, které se tam nedostanou, panuje skutečný strach," řekl Elder. "Je to způsobeno člověkem a dá se tomu předejít."Zdravotnický personál v nemocnici pracuje na 36hodinové směny a pak se připojuje ke svým rodinám a hledá pitnou vodu, jídlo nebo přístřeší, řekl Elder.Podle agentury Reuters se Španělsko dohodlo s vedoucími představiteli Irska, Malty a Slovinska, že podniknou první kroky k uznání palestinského státu, uvedl v pátek španělský premiér Pedro Sánchez po zasedání Evropské rady v Bruselu.ekriziHumanitární představitel OSN v pátek vyzval k poskytnutí více než 4 miliard dolarů na pomoc pro více než 10 milionů Syřanů a uvedl, že v této do značné míry zapomenuté zemi zůstává krize "jednou z nejsmrtelnějších pro civilisty na světě", informuje agentura Associated Press (AP).Adam Abdelmoula, rezidentní koordinátor Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí v Sýrii, učinil tuto výzvu několik dní poté, co si Sýrie připomněla 13. výročí konfliktu, který zabil téměř půl milionu lidí a zanechal velké části země zničené."Dnes v Sýrii čelíme bezprecedentní situaci, kterou si nemůžeme dovolit ignorovat," řekl Abdelmoula novinářům v Ženevě. "Nečinnost nás všechny přijde draho a nevyhnutelně povede k dalšímu utrpení."Podle jeho slov potřebuje v Sýrii nějakou formu humanitární pomoci přibližně 16,7 milionu lidí, což je nárůst oproti loňským 15,3 milionu. Více než sedm milionů lidí je vnitřně vysídleno a téměř stejný počet je uprchlíků v jiných zemích, včetně sousedního Jordánska, Libanonu a Turecka, uvádí agentura AP.Válka způsobila, že 90 % obyvatel Sýrie se ocitlo pod hranicí chudoby, miliony lidí čelí omezení potravinové pomoci kvůli nedostatku finančních prostředků. Světový potravinový program OSN (WFP) ukončil svůj hlavní program pomoci v zemi v lednu."Syrská krize zůstává jednou z nejsmrtelnějších pro civilisty na světě. Nepřátelské akce nadále sužují různé části Sýrie a v poslední době zaznamenaly prudký nárůst, zejména na severu," uvedl Abdelmoula.Naznačil, že izraelská válka proti Hamásu v Gaze poskytla krytí pro větší vojenskou aktivitu v některých částech Sýrie."Viděli jsme, jak se pozornost světa soustředila na Gazu, a to poskytlo určitý druh odvedení pozornosti, který umožnil výraznou eskalaci nepřátelských akcí na severovýchodě, aniž by mezinárodní společenství této situaci věnovalo větší pozornost," řekl Abdelmoula."Soupeříme s tolika krizemi. Když se podíváte na globální obraz, máte Gazu, máte Ukrajinu, máte Súdán, máte Afghánistán ... a seznam je dlouhý," řekl."S každou nově vznikající krizí je ta syrská, která je již více než deset let stará, stále odsouvána do pozadí," řekl Abdelmoula. "Snažíme se ji udržet v celosvětové pozornosti. A to se každý rok ukazuje jako náročné."Admirál Daniel Hagari, hlavní mluvčí izraelské armády, během čtvrtečního brífinku ukázal složený obrázek, který byl popsán jako osoby zadržené z nemocnice al-Šifa.Podle agentury Reuters izraelská armáda v pátek uvedla, že některé z fotografií jsou militanti, kteří nebyli zadrženi, ale jejich snímky byly zařazeny v důsledku chyb.Podle listu Times of Israel Izraelské obranné síly (IDF) a izraelské vnitřní bezpečnostní složky, známé jako Šin Bet, popřely, že by kompozice byla pokusem o "psychologickou válku".Ve společném prohlášení zveřejněném v článku izraelských internetových novin IDF a Šin Bet uvedly: "Kvůli chybě je v grafice několik fotografií teroristů, kteří ještě nebyli dopadeni, ale podle informací, které máme, se nacházejí v oblasti nemocnice a skrývají se tam."Deník Times of Israel uvedl, že IDF "poskytne totožnost všech dopadených, jakmile operace v Šífě skončí".Izraelské jednotky vstoupily do nemocnice al-Šifa ve městě Gaza v pondělí brzy ráno a pročesávaly rozlehlý komplex, který je podle armády napojen na síť tunelů sloužících jako základna palestinských bojovníků.Vojáci podle ní při operaci zabili stovky bojovníků a zadrželi také více než 500 podezřelých, včetně 358 členů islamistických militantních skupin Hamás a Islámský džihád.Hamás ani Islámský džihád se k tomu bezprostředně nevyjádřily. Hamas a zdravotnický personál popírají, že by nemocnice sloužila k vojenským účelům nebo k ukrývání bojovníků.V minulých dnech mluvčí Hamásu prohlásili, že mrtví, o kterých se v předchozích izraelských prohlášeních hovořilo, nebyli bojovníci, ale pacienti a vysídlení lidé, a obvinili Izrael z válečnýchinformovala agentura Reuters.Před schůzkou Blinken uvedl, že bude prosazovat, aby do Gazy proudilo více pomoci, a řešit rostoucí propast mezi oběma zeměmi. Blinken se rovněž setkal s izraelským válečným kabinetem."Sto procent obyvatel Gazy zažívá vážnou míru akutního nedostatku potravin. Nemůžeme, nesmíme dovolit, aby to pokračovalo," řekl Blinken na tiskové konferenci ve čtvrtek večer.Palestinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že nejnovější krok je "pokračováním vyhlazování a vysídlování našeho lidu z jeho vlasti", napsala agentura Reuters."Mezinárodní selhání při ochraně našeho lidu je spoluvinou a zástěrkou pro pokračující vyhýbání se trestu ze strany Izraele," dodalo.Tento krok podtrhl odhodlání Izraele pokračovat ve výstavbě osad na Západním břehu navzdory rostoucímu mezinárodnímu odporu.Izrael oznámil zábor 800 hektarů půdy na okupovaném Západním břehu, který aktivisté označili za největší akci svého druhu za poslední desetiletí.Informuje o tom agentura AFP:Izraelský ministr financí Bezalel Smotrich prohlásil za "státní půdu" oblast v severním údolí Jordánu, když do Izraele přijel americký ministr zahraničí Antony Blinken na válečné rozhovory o Gaze.Izraelská organizace Peace Now, která dohlíží na osídlování, uvedla, že velikost zabraného území je největší od uzavření dohod z Osla v roce 1993 a že "rok 2024 znamená vrchol v rozsahu prohlášení státní půdy".Izrael zabral Západní břeh Jordánu, východní Jeruzalém a pásmo Gazy v arabsko-izraelské válce v roce 1967."Zatímco v Izraeli a ve světě existují lidé, kteří se snaží zpochybnit naše právo na oblast Judeje a Samaří a na zemi obecně, my usilovnou prací a strategickým způsobem prosazujeme osídlení po celé zemi," řekl Smotrich a použil izraelský termín pro Západní břeh Jordánu.Osídlování palestinských území je podle mezinárodního práva nezákonné.Portugalsko ve čtvrtek uvedlo, že poskytne 10 milionů eur agentuře OSN pro pomoc a práci v Palestině (Unrwa) jako jednorázový příspěvek určený na zajištění potravin, léků a humanitární pomoci Palestincům, informuje agentura Reuters.Částku oznámila úřadující ministryně pro vládní záležitosti Mariana Vieira da Silva po zasedání vlády. Podle tiskové agentury úředník ministerstva zahraničí označil částku za novou dodatečnou pomoc, která nebyla ve státním rozpočtu na rok 2024.Philippe Lazzarini, generální komisař Unrwa, v pátek prostřednictvím sociálních médií vyjádřil poděkování. Napsal na Twitteru:"Děkujeme Portugalsku [a] João Cravinhovi za nový příspěvek pro Unrwa. Vaše rozhodnutí přichází v době bezprecedentních výzev a podpoří naše úsilí zvrátit dopad hrozícího hladomoru v Gaze a poskytovat životní služby palestinským uprchlíkům v celém regionu. Doufám, že vaši solidaritu budou následovat i další země."Ministerstvo zahraničních věcí, Commonwealthu a rozvoje Spojeného království v pátek oznámilo, že polní nemocnice financovaná z prostředků Spojeného království je "nyní v provozu v Gaze".V příspěvku na svém účtu na Twitteru britské ministerstvo zahraničí uvedlo, že nemocnice bude denně ošetřovat více než 100 pacientů a "přinese skutečnou změnu na místě". Nemocnici provozuje nevládní zdravotnická a humanitární organizace UK-Med.UK-Med zveřejnila na YouTube odkaz na video, které ukazuje jejího generálního ředitele Davida Wightwicka při prohlídce nemocnice v Gaze.poté, co turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na včerejším předvolebním mítinku přislíbil, že "pošle (Netanjahua) k Alláhovi, aby se o něj postaral, učinil ho nešťastným a proklel ho".Podle příspěvku na sociální síti X týmy rozdaly 20 000 bochníků chleba, z čehož mělo prospěch přibližně 1 000 rodin.Finsko bylo jedním z 16 hlavních dárců, kteří pozastavili platby poté, co Izrael obvinil desítku zaměstnanců této humanitární organizace z účasti na útoku Hamásu ze 7. října. Člen strany Finns uvedl, že vláda obdržela dostatečné informace k obnovení plateb. Uvedl však, že 10 % podpory bude přiděleno na zlepšení zvládání rizik."Deset procent podpory, tj. 500 000 eur, vyčleníme na zvládání rizik. Do budoucna také požadujeme, aby Unrwa vedla s Finskem každoroční bilaterální rozhovory o tom, jak bude zlepšování zvládání rizik probíhat."Dodal, že Finsko bude ve spolupráci s dalšími zeměmi pečlivě sledovat vyšetřovací práce v Unrwa.